Quand l’ARÉALITÉ dépaSSe l’AFFLICTION…

18/08/22 ► Poison vaxxinal : Pfizer classe les fausses couches parmi les effets indésirables « résolus » ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/18/poison-vaccinal-pfizer-classe-les-fausses-couches-parmi-les-effets-indesirables-resolus/

Docteur Naomi Wolff sur les monstres de Pfizer. Sous-titres : Viviane pic.twitter.com/UfTkEm06Vn — Béret Vert (@Bretvert1) August 17, 2022

Concernant la Autran-Grossin dont les conflits d’intérêts dépassent l’inimaginable…

Braun le Raseur avait promis que le comité scientifique qui succéderait au conseil scientifique serait un « commando de très haut niveau »… Pour ses débuts, sa présidente Brigitte Autran reprend malheureusement les mêmes âneries que son prédécesseur le vieux Défraîchi et se fait elle aussi l’avocate des pilules et des injections toxiques. Quelle surprise ! OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/17/autran-en-emporte-le-vent/



« Encore trop de personnes non vaccinées », dénonce Brigitte Autran, présidente du nouveau comité scientifique ► https://www.francesoir.fr/politique-france/il-y-encore-trop-de-personnes-non-vaccinees-denonce-l-immunologue-brigitte-autran

Spécial Déd à Autran-en-emporte-la-vague ► https://www.lelibrepenseur.org/covid-1984-les-donnees-sentinelles-montrent-un-taux-dincidence-en-baisse-a-24-100-000-en-semaine-32/

Voici les derniers résultats du réseau Sentinelles (567 généralistes et 41 pédiatres libéraux) : le taux d’incidence du SARS-CoV-2 de la 32e semaine de 2022 est de 24 cas/100.000, en baisse.

0.7% seulement d’hospitalisations ont été constatées à la fin des consultations des médecins du réseau Sentinelles, ce qui est assez bas comme pourcentage.

84% des patients âgés de 12 ans ou plus étaient vaccinés contre le Covid-19. Chiffre en forte augmentation, on s’approche donc petit à petit des 90 % de personnes vaccinées et qui pourtant tombent malades, une très large majorité.

Le Re du SARS-CoV-2 est inférieur à 1, selon le site CovidTracker, il est en nette baisse, et démontre qu’il n’y a plus d’épidémie puisque < 1.

Et pour les ceusses qui voudraient quand même vaXXaSSaSSiner leurs enfants ► https://www.globalresearch.ca/shocking-uk-government-admits-covid-vaccinated-children-4423-more-likely-die-any-cause-13633-more-likely-die-covid-19-than-unvaccinated-children/5788225 et n’en déplaise à Brizitte… Autran !

+ La ville de New York ferme les centres de vaccination pour les tout-petits faute de demande – Excellente nouvelle que ce refus des parents d’injecter les enfants de moins de 5 ans ► https://www.lelibrepenseur.org/la-ville-de-new-york-ferme-les-centres-de-vaccination-pour-les-tout-petits-faute-de-demande/

+ Chiffres des Évènements Indésirables post vaccination Covid de l’EMA par Catherine Teilhet pour ► https://www.covid-factuel.fr/2022/08/17/chiffres-des-evenements-indesirables-post-vaccination-covid-de-lema/

+ INFO transmise par le Presque Dr. T’CHÉ-RIEN pour obtenir une approximation raisonnable du nombre de morts imputables aux injections ► https://stevekirsch.substack.com/p/do-you-know-how-many-people-have ► Traduction JBL1960 avec l’aide de DeepL.com – Complétée & Enrichie par Mézigue : Savez-vous combien de personnes ont été tuées dans le monde par leurs gouvernements à cause des tirs du COVID ?

Environ 12 millions. C’est 40 fois le nombre d’Américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est plus du double du nombre de personnes tuées par le COVID.

À RETROUVER DANS MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE – SOLIDAIRES – 0-DOSÉS & PERFORÉS…

Car, tous comptes de faits, NOUS les 0-Dose sommes beaucoup plus nombreux que les ceusses qui ont vraiment veautés pour le MacquinetournepasRon !

Comprenons que NOUS n’avons pas besoin d’eux ! Parce que désormais, en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et ses forces du Mâles & Femelles iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si nous ne les arrêtons pas ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES

