MàJ du 13/08/22 ► Histoires d’Oh au Pays des Khons – KHON-té par RIEN – Version PDF complétée et enrichie par JBL1960 à diffuser sans pitié

Contes de Faits ET/OU Comptes de Faits

Histoires d’Oh au Pays des Khons – KHON-te des Mille et Une Vies, KHON-té par RIEN dans une création originale du PDF N° 120822 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/08/histoires-doh-au-pays-des-khons-khonte-de-mille-et-une-vies-rien-aout-2022.pdf

Ce dernier conte de faits, tous comptes de faits, offert par un presque RIEN, KHON-teur de Mille et Une VIES, intriquant dans ses propres réflexions, des bouts de NOUS, partout…

Des petits bouts de moi, issus de nos nombreuses conversations téléphoniques via les ondes et via l’Éther, que je retrouve partout en filigrane, au détour de ses pensées mais bien plus étonnant encore, dans de vieux contes/KHON-tes orientaux qu’il aura gardé au fond de sa psyché et qui dans un déclic synchrone, viendront tintinnabuler dans ses rêves pour mourir, dans un long ressac sur nos grèves…

C’est bien peu de dire combien ce presque RIEN ressent, pressent, cet Esprit/Spirit/Geist, ce souffle qui cimente la pensée juste et l’action juste qui en résulte sans qu’il y ait, entre l’un et l’autre, l’épaisseur d’un cheveu…

En parfaite synchronicité, toujours sans se connaitre, des petits bouts de Zénon, dans l’Esprit de Cheval Fou et de Taureau Assis, RIEN nous démontre toujours et encore qu’il ne peut y avoir d’opposition entre idéalisme et matérialisme, mais juste une complémentarité et c’est cette compréhension de cette dynamique qui nous mène à la compréhension de la Vie, de l’agencement organique qui fait de nous ce que nous sommes et deviendrons ce que nous sommes de fait et d’esprit.

Les Amérindiens, les Africains traditionnels l’ont compris depuis des siècles, c’est ancré dans leur patrimoine culturel.

Preuve qu’il est temps pour NOUS de nous transcender par-delà le bien et le mal pour remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’Humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés ► la société organique ► LA VIE…

JBL1960

MàJ du 13 août 2022

Comme je le lui ai dit, je considère ce dernier KHON-TE/conte comme un véritable testament politique et moral tant il contient tout ce qui l’a fait homme et sage et tant il résume ce qu’il est devenu au fil de cette Vie et présume de ce qu’il adviendra de lui à l’instant de son propre TEP ZEPI ou ZEP TEPI qui gageons-le sera parfaitement synchrone avec notre propre Temps Zéro ou Temps Nouveau à toustes… et au-delà !

Dans l’Esprit de Cheval Fou et à la manière de l’activiste Oglagla Lakota (Sioux) Russell Means (1939 – 2012) avec son livre-testament : Si vous oubliez les noms des nuages alors vous avez perdu votre chemin, véritable introduction à la philosophie et la pensée amérindiennes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/introduction-a-la-pensee-et-la-philosophie-amerindiennes-par-russell-means-revu-et-corrige-par-jbl-en-avril-2019.pdf ;

Et plus encore, en résonance avec le Testament Politique et Moral que nous a laissé Bartolomeo Vanzetti, né en juin 1888 en Italie, au dernier jour de sa vie le 23 août 1927 à Charlestown, Massachusetts, USA, jour de son départ et donc de son retour ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/nouvelle-version-pdf-du-testament-moral-et-politique-de-bartolomeo-vanzetti-de-1927-en-mars-2020.pdf ;

Illustrant de la plus belle manière la pensée taoïste qui ne NOUS quitte plus, à savoir que la VIE est un départ et la mort un retour…

Ainsi, quoi qu’il advienne de nous désormais toujours sans se connaitre et chacun dans notre style, nous avons atteint l’objectif commun que nous nous étions individuellement fixé, à savoir de connecter les énergies, les électrons libres, pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps…

De cela, au moins, sommes nous sûrs, pour le reste et jusqu’au dernier souffle de cette vie nous continuerons à semer les graines du futur…

Jo Busta Lally

