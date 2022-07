Message PDF du Collectif des INFIRME-HIER à faire tourner sans pitié dès AUJOURD’HUI !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES

REFUSONS LE PASS PARTOUT et la JUSTICE NULLE PART…

Transmis par le Presque Dr. T’CHÉ-RIEN, hier ► INFIRME-HIER, AUJOURD’HUI ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/07/infirme-hier.pdf

Et il me plait à croire que peut-être, modestement mais surement, nous avons pu les inspirer sur le fond et sur la forme, RIEN avec ses instantanés, ses contes, ses chroniques et même ses délires pas si fous que cela si on y regarde de plus près, que je complète et enrichie du mieux que je peux…

04/04/22 ► MANU MANU BANK BANK ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rothschild-bank-bank-de-rien-05-04-22.pdf

31/07/22 ► Allemagne : La société infirmière de Hambourg demande la fin de la vaccination obligatoire ► https://autonomes.blogspot.com/2022/07/allemagne-la-societe-infirmiere-de.html ;

31/07/22 ► Dans le monde entier, des tribunaux annulent l’obligation vaccinale contre le covid ► https://autonomes.blogspot.com/2022/07/dans-le-monde-entier-des-tribunaux.html ;

30/07/22 ► Décision historique du tribunal de Pesaro en Italie : « Il y aura une vérification du contenu des vaccins ARNm » – Cela ne s’était jamais produit en deux ans de campagne de vaccination. Le tribunal de Pesaro a accepté la demande de l’expert de vérifier le contenu du vaccin ARNm. L’histoire concerne un pigiste de plus de 50 ans originaire de Pesaro qui avait contracté le Covid-19 mais qui aurait été obligé de se faire vacciner ► https://lemediaen442.fr/decision-historique-du-tribunal-de-pesaro-en-italie-il-y-aura-une-verification-du-contenu-des-vaccins-arnm/ + L’ordre des médecins italien rétropédale et veut que tous les soignants non vaccinés soient réintégrés. Ils renvoient la balle au Ministre de la Santé Speranza et refusent d’appliquer d’autres sanctions à l’avenir, disant qu’ils ont dû faire le « sale boulot » demandé par le gouvernement ► Source AncoraRadio

30/07/22 ► « COUP DE SEMONCE » à l’intention de ceux qui nous gouvernent et des puissances véreuses qu’il servent… Tous en Boycott les 15, 16 et 17 Août ! Je peux vous dire qu’une dynamique de dingue se développe autour de cet appel. On va vous donner des milliers d’idée pour gérer ça dans la joie ! ► https://autonomes.blogspot.com/2022/07/coup-de-semonce-lintention-de-ceux-qui.html ;

30/07/22 ► Victoire historique aux États-Unis : « NorthShore » paiera 10 337 500 $ pour indemniser les soignants suspendus – Un procès historique vient d’être remporté aux États-Unis par les soignants suspendus. Une première victoire qui va s’étendre à tous les cabinets d’avocats du pays et coûter très cher aux entreprises qui ont appliqué les mesures discriminatoires aux non-vaccinés ► https://lemediaen442.fr/victoire-historique-aux-etats-unis-northshore-paiera-10-337-500-pour-indemniser-les-soignants-suspendus/ ;

