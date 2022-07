Dernière tournée (des casseroles à récurer) africaine de Macron…

Et quand ça veut pas… Ben ça veut pas !

Pas plus hier (Oct 2021) ; quand cette jeune africaine a laissé Macron sans voix [Discours Choc] vidéo proposée en analyse par H5 Motivation

Qu’aujourd’hui (26 juillet 2022) ;

Emmanuel Macron en Afrique: "On doit aider à réguler les sujets de corruption qui sont un fléau pour le continent africain" pic.twitter.com/CuhDzyT0hj — BFMTV (@BFMTV) July 26, 2022

Et comme nous le rappelons sans cesse = Arrêtez de veauter et AGISSONS, ENSEMBLE = ICI, IMMÉDIATEMENT et surtout D’OÙ NOUS SOMMES !

Frankistan ; il devient clair pour tout le monde que ; Le véritable ennemi n’est toujours pas MacRonNiqueTaMère2quilatienne3quilanique ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés (après avoir été muté en guerre contre le coronaviruSSe puis recombiné en variole du singe/MON(k)EYPOX*) mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21)

*Les mêmes ordures qui nous « vendent » cette variole du singe, très difficilement contractable et facilement soignable, sont celles qui nous ont emprisonné et injecté de leur merde OGM entre 2020 et aujourd’hui, suite à la PLANdémie fabriquée du SRAS-CoV-2 donnant la COVID19.

Et tant il est maintenant évident pour TOUT LE MONDE que ; tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes, et tient, malgré des déclarations contraires à finir de nous péter les gencives, une à une et jusqu’aux derniers gaulois réfractaires ; Quand lui et ses poteaux s’en fourrent jusque là et plus encore vous n’avez même pas idée !



Car personne ne peut écrire à leur place le futur du continent africain…

“Nous arriverons à une véritable humanité dans son sens externe seulement lorsque la réciprocité comme communauté identique sera venue pour l’humanité concentrée dans l’individu et l’humanité grandissante entre les individus. La plante existe dans la graine, tout comme la graine n’est que la quintessence de la chaîne infinie des plantes ancestrales. L’humanité obtient sa véritable existence de la partie humaine de l’individu, tout comme cette partie humaine n’est que l’héritière des générations infinies du passé et de toutes leurs relations mutuelles. Ce qui advint est ce qui devient, le microcosme est le macrocosme. L’individu est le peuple, l’esprit est la communauté, l’idée est le lien de l’unité.”

Gustav Landauer, “Appel au Socialisme” , version PDF N° 9 de 53 pages sur ce blog.

Le futur se plante aujourd’hui…

Aussi, je trouve opportun de vous proposer la (re)lecture du PDF N° 56 de 43 pages de larges extraits traduits de l’anglais par Résistance 71, en juin 2015 du livre “African Anarchism, the History of a Movement”, par Sam Mbah et I.E. Igariwey, éditions See Sharp Press, 1997 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/lanarchisme-africain-histoire-dun-mouvement-par-sam-mbah-et-ie-igariwey.pdf



Ce petit livre (108 pages) prend toute sa valeur à notre sens dans son analyse des sociétés traditionnelles africaines et la relation que l’on peut faire et qui est faite du reste par les auteurs, avec la pratique anarchiste. Ceci prend corps à partir du chapitre 3 et suivants.

Dans leur conclusion, les auteurs disent ceci : “la relevance de l’anarchisme à la société humaine n’a sans doute jamais été plus évidente qu’en Afrique…” Nous vous invitons maintenant à savoir pourquoi…

Car, l’heure de la décolonisation comme de la désobéissance est venue !

C’est aux côtés de Kropotkine, de Bakounine mais aussi de Clastres et encore de Sahlins, etc., que l’on comprend toute l’importance de savoir ce qu’est l’anarchisme, mais aussi l’importance de savoir ce qu’il n’est pas afin de désamorcer les non-sens le plus souvent commis de manière délibérée, ainsi que les déformations pathétiques que les marxistes et les groupies du capitalisme propagent au sujet de l’anarchisme.

Et là, encore ; Le « communisme » de l’anarcho-communisme tel que le voyait Kropotkine vient du mot « commun« , c’est à dire choses en commun, entraide et partage, puis bien sûr au sens de « commune » et même communalité, ou communalisme. C’est cela qu’il faut entendre lorsqu’on parle de « communisme originel » , et qui fait partie intégrante de la nature humaine ; L’Humanité a vécu des centaines de milliers d’années de la sorte et certaines sociétés continuent de vivre comme cela aujourd’hui, [Faire tomber les mythes historico-anthropologiques sur l’État pour finir par… « N’être plus gouvernés »… Résistance71, 26/07/22] ce qui fait imaginer aux gens qu’on ne peut vivre comme cela que dans la précarité et le dénuement technologique, cependant que rien n’est plus faux !

Avec ces textes puissants, lumineux preuve est faite et lien est fait, que l’ÉVEIL de nos consciences c’est réaliser et abattre le plus grand fléau de l’Humanité : le COLONIALISME et ce par quoi il arrive, toujours, l’ÉTAT.

Frantz Fanon « Peau Noire, Masques Blancs » publié en 1952 – Version PDF N° 80 de 135 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/11/peau-noire-masques-blancs-de-frantz-fanon-public3a9-en-1952.pdf



Comme il est précisé en page 6 du PDF L’Anarchisme africain, histoire d’un mouvement (1997) : L’instrument de cette petite élite, l’État, est simultanément la violence organisée de la classe dominante et propriétaire et le système de sa volonté exécutrice. Comme le dit plus avant le groupe Dielo Trouda : “L’État et l’autorité retirent l’initiative des masses, tuent l’esprit créatif et de la libre activité et cultive en elles la psychologie servile de la soumission.”

C’est pourquoi nous appelons à TRANSFORMER LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS soulever D’OÙ NOUS SOMMES, sans armes d’attaque, sans haine ni violence, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour les psychopathes aux manettes qui tirent les ficelles de la marionnette Macron car le temps de la DÉSOBÉISSANCE est arrivé !

Et à retrouver cet esprit créatif ! Soyons les petits détonateurs supplémentaires afin d’impulser la poussée primordiale, de vaincre l’inertie de départ et d’enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples autochtones de tous les continents, nous les occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales ce afin d’instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre…

Franchement ? Qu’est-ce qu’on risque d’essayer, sinon peut-être de réussir ?…

Pour y parvenir ;

JBL1960

Si tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi, retourne-toi et regarde d’où tu viens

Proverbe africain