Plus temps d’éveiller les mougeons – Temps de RÉVEILLER les lions…

Qui sommeillent en chacun de NOUS…

Dans le prolongement de Crash-Test, Ou le saut périlleux de l’Humanité dans l’abîme de Zénon en version PDF N° 300422 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/zenon-crash-test-ou-le-saut-perilleux-de-lhumanite-dans-labime-avril-2022-1.pdf ► dans Les Chroniques de Zénon

▼▼▼

INSTANTANÉ de RIEN du 1er Mai 2022 ► DEBOUT les LIONS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/le-lion-nest-pas-mort-ce-soir-de-rien-01-05-22.pdf

+ 1 message aux retraités qui ont réélus leur Monarc ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/retraite-flambee-de-rien-30-04-22.pdf ► Bonne retraite aux flambeaux !

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Déclaration des mères de clan Mohawk : Retrait immédiat de la croix de Mont Royal

Mohawk Nation News, 25 avril 2022 ► https://mohawknationnews.com/blog/2022/04/25/declaration-mmediate-removal-of-mount-royal-cross-audio/

Traduction Résistance 71 – Complétée & Enrichie par Jo Busta Lally

Les kahnistensera, mères de clan de la nation Mohawk ont déclaré qu’en accord avec Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix, la Croix, symbole religieux de contrôle de la pensée afin que les gens n’utilisent plus jamais leur esprit pour penser mais juste pour “croire” en des mensonges, doit être mise à bas.

La croix est un symbole de domination, de génocide et de violation de kaianerekowa. Sous cette croix réside des tombes inconnues de natifs qui ont été massacrés par les envahisseurs. Tout Pensionnat pour Indiens où les enfants furent massacrés a sa croix. Le symbole de contrôle des esprits surplombe tekanontak (Mont Royal), un village kanienkehaka (mohawk). La croix contrôle l’esprit de quiconque la regarde, y pense et la vénère.

Cette croix sert de rappel commémoratif du génocide qui a eu lieu et qui continue aujourd’hui. Les envahisseurs occupent des terres qui ne leur appartiendront jamais. L’Université McGill est attaquée en justice à la Cour Supérieure du Québec par les mères de clan Mohawk. La première session aura lieu le 30 mai prochain. Les envahisseurs doivent vider les lieux de nos terres. Ils n’y ont jamais été invités. Jamais. Les mères de clan Mohawk ont pris leur décision en accord avec kaianerekowa, la Loi de la Grande Paix, afin que ce symbole soit immédiatement retiré.

Ceux qui ont perpétré et ont profité des massacres des peuples originels peuvent commencer à empaqueter leurs affaires dès maintenant et quitter l’Île de la Grande Tortue à moins qu’ils ne reconnaissent la Grande Loi de la Paix comme étant la seule loi régissant l’Île de la Grande Tortue. Tous les symboles de l’injustice systémique et de la haine seront retirés de notre terre.

Le peuple originel refuse de regarder chaque jour et de voir ce symbole qui leur rappelle tant d’horreur, de colère et de souffrance de cette expérience de contrôle de masse et des expériences conduites par le Allen Memorial de l’Université McGill, la CIA et le gouvernement canadien, que cette croix représente. Tous les noms originels des endroits seront restaurés parce que notre Mère déteste être appelée en des termes comme “St Louis de ha-ha-ha” et tout autre nom étranger.

Nous ne les laisseront pas passer au travers les mailles du filet en les aidant à produire le plus grand holocauste de l’Histoire de l’Humanité. Quand la croix sera abattue, nous pourront avoir une tranquillité d’esprit. Merci.

Ces soi-disant “Indiens” qui allèrent à Rome et embrassèrent la bague du pape ne font que montrer leur soumission, tout comme ces sous-fifres de la mafia embrassant la bague du parrain. De vrais indigènes n’embrasseraient jamais l’artifice d’un tueur en série.

Et oui, une culture qui glorifie les tueurs en série tout comme ces croix le font doit prendre fin.

Christophe Colomb / Christopher = Porteur de Croix ► 1er Meurtrier de masse du Nouveau Monde

Traduction : Dès que je suis arrivé dans les Indes [NdJBL : Rappellons tout de même que ce grand explorateur se croyait en Inde, et appellent donc les Natifs, les Indiens] sur la première île* que j’ai trouvée, j’ai pris quelques-uns des indigènes par la force afin qu’ils puissent apprendre et me donner des informations sur ce qu’il y a dans cette partie de l’île.

Ils ne portent pas d’armes et ne les connaissent pas, car je leur ai montré une épée, ils l’ont prise par la lame se coupant eux-mêmes ignorants ce qu’ils faisaient.

Ils n’ont pas de fer. Leurs lances sont de simples cannes. Ils feraient de bons serviteurs. Avec cinquante hommes, nous pourrions les subjuguer et en faire ce que nous voulons.

*Il convient de rappeler que Christophe Colomb/Cristobál Colón n’a jamais mis un orteil sur l’île de la Grande Tortue (Amérique du Nord). JAMAIS ! Il a débarqué sur l’île de Guanahani, l’actuel San Salvador, le 12 octobre 1492 qui est toujours commémoré comme le Columbus Day / Jour de la Découverte ou Día de la Raza/Jour de la Race dans tous les pays anglophones, dans toute la Hispaniola et bien sûr en Espagne !

Pour que plus personne d’ ICI ou d’ AILLEURS ne puisse dire = JE NE SAVAIS PAS ! PARCE QUE NOUS SAVONS !

Et je précise que je suis blanche, descendante des premiers colons/envahisseurs/exterminateurs, donc baptisée à l’Église catholique romaine, et que ma toute première action en décolonisation a été mon renoncement au baptême en récusation de la Doctrine chrétienne de la découverte ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/effondrer-les-empires-coloniaux-par-jo-busta-lally.pdf dans FAIRE TOMBER L’EMPIRE ;

C’est pourquoi, j’ai décidé de me tenir aux côtés des Natifs et peuples premiers consciente que l’avenir de l’Humanité, qui se joue en ce moment même, passe par les peuples occidentaux (vous, moi) émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre.

LA SOLUTION C’EST NOUS ► PEUPLES DE LA TERRE ► SOLIDAIRES & UNIS !

Tout dépend de NOUS !

JBL1960

Contre-Rapport à la Commission Vérité & Réconciliation : Meurtre Par Décret – Le crime du génocide au Canada, version PDF N° 1 de 58 pages (publié en juin 2016 et à télécharger gratuitement) de la traduction partielle, mais substantielle, en français par Résistance 71 du CR à la CV&R « Murder By Decree » (400 pages) publié le 1er mars 2016 et dans sa dernière version mise à jour en juin 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/cr-a-la-cvetr-meurtre-par-decret-maj-du-8-juin-2019.pdfhttps://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/cr-a-la-cvetr-meurtre-par-decret-maj-du-8-juin-2019.pdf ;

Le plus grand génocide de l’histoire de l’humanité n’a pas eu lieu dans l’Allemagne nazie, mais sur le sol américain.

100 millions d’Amérindiens ont été massacrés et ont perdu leur Terre-Mère.

Fait historique : la plupart des personnes qui les ont massacrés étaient des chrétiens. Désolé si vous ne pouvez pas supporter la vérité.

▼▼▼

“Le génocide ne veut pas nécessairement dire la destruction immédiate d’une nation entière… c’est plutôt un plan coordonné de différentes actions visant à la destruction des fondations essentielles à la vie des groupes nationaux ayant pour but l’annihilation de ces groupes eux-mêmes.” ► Michael Lemkin, 1944

La définition originale de Michael Lemkin du génocide ne faisait aucune mention de “l’intentionnalité” en regard du crime. Pour lui, l’intention n’était pas le facteur, le génocide était simplement une action, “la destruction d’un groupe” et cet acte de destruction en lui-même démontrait et impliquait l’intention de commettre un crime simplement parce que bien des personnes y participaient de manière consistance avec un résultat meurtrier évident. […] À la fois les gouvernements canadien et américain travaillèrent d’arrache-pied pour faire réviser la définition originale de Lemkin afin de se protéger eux-mêmes de toute inculpation quant à leurs propres crimes de guerre domestiques. Ils accomplirent cela principalement en insérant la phrase suivante dans la version écrite de la définition du génocide : “Le génocide veut dire l’intention de détruire en totalité ou en partie, tout groupe national, ethnique, racial ou religieux…” Bref, le génocide fut retranscrit comme étant non pas une action, mais une intention une position absurde tout autant que légalement insupportable, que d’affirmer que lorsqu’un homme tue quelqu’un puis le vole, le crime n’a pas été le meurtre en lui-même mais l’intention de l’homme de tuer. Cette redéfinition auto-gratifiante fut adoptée dans la mouture finale de la Convention sur le Crime de Génocide de l’ONU en 1948. Depuis ce temps, les gouvernements et les Églises impliqués dans l’acte de génocide se sont lourdement reposés sur cette “pirouette légale intentionnelle” comme barrière de sécurité contre leur propre mise en accusation, spécifiquement en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique). (Page 13)