Il était une dernière voie…

Tout ayant été dit et débunké sur tous les mensonges du petit Mozart de la mythomanie et des trahisons des uns et des zôtres, la plus groSSe étant celle du ci-devant Mélenchon qui se rêve en Premier Ministre de MackRon ! ICI et non, vous ne rêvez pas pour le coup…

Ce tout en n’ayant eu de cesse de vous alerter, vous démontrer TOUT sur le mirage de l’élection piège à cron dans ce dossier VOTATION depuis… décembre 2015.

Comme l’a, encore une fois, fort bien résumé le blog ami Résistance71 hier, 22 avril 2022 ; Jamais une élection n’aura donné autant de poids à la décision abstentionniste. Se déplacer pour aller mettre son enveloppe dans la boîte à suggestion des esclaves n’est plus une absurdité, mais une complicité sans équivoque avec la malveillance et les rouages de l’oppression qui nous écrasent.

Votards ! Quel choix avez-vous ?

Micronus 1er et sa macronie abjecte, criminels de la dictature marchande exacerbée dont nous avons eu la primeur ces 5 dernières années. Un régime totalitaire banquier qui a dépecé la France, l’a vendue aux plus offrants et a réprimé dans le sang la voix de la contestation populaire légitime du mouvement des Gilets Jaunes

La progéniture d’une extrême droite du capital galvaudée, complètement diluée dans la lignée d’un politiquement correct à la sauce « dédiabolisation » et « mea culpa », une parricide politique opportuniste, qui a trahi et trahira encore pour ses maîtres qui la mettent en place.

Le vote « blanc » ou « nul » non compté, non répertorié, qui ne sert strictement à rien si ce n’est à gonfler les chiffres de la participation électorale, c’est à dire de montrer aux dupés de la « énième fois », qu’ils ont fait leur devoir de participation à la mascarade et que quoi qu’il arrive, ils sont complices de ce système inique puisque le « a voté ! » a estampillé leur action du sceau de l’acceptation du viol permanent de leur souveraineté, qui n’est plus qu’un souvenir dès le papelard lâché dans la boîte à gifles de cette supercherie électorale entérinant la dictature de la majorité au profit de la même mafia politico-marchande sévissant dans chaque État-nation calibré de la sorte.

Les deux pantins proposés sont aussi fascistes l’un(e) que l’autre.

Votards ! Ne soyez plus complices du marasme politique qui ne saurait avoir de solution ni de dénouement dans le système en place. Comprenez enfin que seul le pouvoir retrouvé du peuple, dilué dans le peuple dans l’action politique individuelle et générale d’une confédération d’associations libres menant à une Commune Universelle anti-autoritaire, non étatique, hors rapport marchand, peut nous sauver de la dictature technotronique que la classe politique à la botte veut nous imposer coûte que coûte dans le seul souci de préserver et de consolider les privilèges du plus petit nombre.

Compañeros, compañeras, l’heure est venue de nous lever et de secouer, faire tomber nos chaînes comme rosée du matin avec pour seule motivation la réalisation du bien commun en tout et pour tout…

R71 ► https://resistance71.wordpress.com/2022/04/22/mascarade-electorale-et-illusion-democratique-arretons-le-cirque-et-reprenons-la-main-abstention-et-action-directe-politiques-resistance-71/

Analyse à laquelle je ne retire pas une virgule car c’est bien en REFUSANT de voter/choisir selon les règles du système entre la chtouille et la petite vérole et en se MUTUALISANT que NOUS avons une chance unique de CHANGER le COURS de l’HISTOIRE HUMAINE !



Nous avons là une chance unique de montrer la voie aux autres peuples de la Terre que SANS GUERRE juste en cessant / refusant d’obéir aux injonctions des 0.001% et SANS NOUS ► leur matrice s’autodétruira d’elle-même…

Qu’est-ce qu’on risque, franchement ? Sinon peut-être de réussir ?

C’est ici, c’est maintenant et d’où nous sommes !

Pour y parvenir ;

Pour être arrivée à cette même conclusion, je vous (re)propose une version toute personnelle du Testament politique et moral que nous a laissé Bartolomeo Vanzetti au moment de son exécution en 1927.

Ce document nous oblige à nous interroger au plus profond de nous-même et à ce moment charnière où nous avons une toute petite chance, TOUS ENSEMBLE – COLLECTIVEMENT d’écrire la suite de l’Histoire humaine à l’encre du réel et ainsi inverser le cours de l’Humanité qui sans cela continuera d’être toujours plus misérable et malheureuse…

TESTAMENT MORAL & POLITIQUE de Bartolomeo Vanzetti ► PDF N° 85 de 30 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/02/testament-moral-et-politique-de-bartolomeo-vanzetti-1927-dans-une-version-pdf-complc3a9tc3a9e-par-jo-busta-lally.pdf

Dont je vous rappelle, ci-dessous, le post scriptum qui résonne tout particulièrement en ce lieu, en ce jour et qui raisonnera jusqu’au dernier souffle de ma vie je pense tant il élève ma réflexion, amplifie ma voix et guide mes pas sur la voie, non encore empruntée de l’émancipation des peuples et qui n’attend plus que NOUS pour exister…

Post-scriptum

Je compris que le but suprême de l’homme est le bonheur ; que les bases immuables et éternelles du bonheur humain sont : la santé, la tranquillité de la conscience, la liberté, la satisfaction des besoins physiques et une foi sincère. Je compris que tout individu a deux « moi », l’un réel et l’autre idéal, que le second est le ressort du progrès et que chercher à identifier le premier au second relève de la mauvaise foi. La différence entre les deux « moi » reste constante car, aussi bien dans la perfection que dans la dégénérescence, la même distance les sépare.

Je compris que l’homme n’est jamais assez modeste envers lui-même et qu’un peu de sagesse existe dans la tolérance.

Je voulus un toit pour chaque famille, un pain pour chaque bouche, l’éducation pour chaque cœur, la lumière pour chaque intelligence.

Je suis convaincu que l’histoire humaine n’est pas encore commencée, que nous nous trouvons dans la dernière période de la préhistoire. Je vois avec les yeux de l’âme le ciel s’éclairer des rayons du nouveau millénaire.

J’estimai inaliénable le droit à la liberté de conscience, comme celui à la vie. Je cherchai de toutes mes forces à faire converger le savoir humain au profit de tous. Je sais par expérience que les droits et les privilèges s’acquièrent et se conservent par la force et qu’il en sera ainsi tant que l’humanité ne se sera pas améliorée elle-même.

Dans la véritable future histoire humaine, une fois abolis les classes et les privilèges, ainsi que les antagonismes d’intérêts entre l’homme et l’homme, le progrès et les mutations seront déterminés seulement par l’intelligence et par un commun intérêt général.

Si nous et la génération que portent en leur sein nos femmes n’arrivons pas à ce résultat, nous n’aurons rien obtenu de réel et l’humanité continuera d’être toujours plus misérable et malheureuse.

Reconnue la nécessité d’invoquer la force au service du bien contre le règne du mal, je suis et je serai jusqu’au moment suprême (sauf si je m’aperçois que je suis dans l’erreur) communiste-anarchiste parce que je crois que le communisme est la forme la plus humaine du contrat social, parce que je sais que c’est seulement avec la liberté que l’homme s’élève, s’ennoblit et se complète.

Bartolomeo Vanzetti