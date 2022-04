Pourquoi les espèces en voie de disparition ne sont jamais les espèces de cronnards ?

J+2 ► 12 AVRIL 2022

Ça se paSSe comme ça, chez Manu MacKinsey ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/menu-mackinsey-non-merci-de-rien-12-04-22.pdf

NON ! Tu ne te feras pas BOBARDER par hasard !

Finalement, tu n’auras que ce que tu mérites ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/votard-prends-garde-a-toi-de-rien-12-04-22.pdf

PRENDS GARDE À TOI !

Votards !

Comprenez que toute forme de gouvernement séparé du corps social ne peut être qu’imposé et maintenu par la force coercitive. Les institutions régaliennes sont tyranniques par nature et ne peuvent en rien être une quelconque solution aux problèmes socio-politiques auxquels la société doit faire face et subit, du fait de conflits d’intérêts inhérents au système. Comprenez que la classe dirigeante politique, asservie à la tyrannie marchande n’a absolument pas les mêmes intérêts que les vôtres. Ses intérêts sont diamétralement opposés et elle œuvre systématiquement à la préservation de ses privilèges.

Le Principe même d’une élection à la majorité des voix est une escroquerie et une caricature de démocratie. Un suffrage majoritaire divise. Dans un résultat à 51% contre 49%, il y a 49% de mécontents revanchards. Cette division, en plus de celles créées par les inégalités sociales, entretient l’antagonisme, la règle du diviser pour mieux régner employée par toute oligarchie pour maintenir ses privilèges…

Votards !

Vous n’avez aucun droit de vous plaindre, puisqu’en votant vous acceptez et validez le système quelque soit le résultat du cirque électoral. En revanche, les abstentionnistes politiques possèdent tous les droits de critiquer et de se faire entendre puisqu’ils n’ont en aucun cas participé à la mise en place et au maintien du chaos politique voulu et induit.

La solution réside non pas dans cette illusion démocratique, mais dans les associations libres au sein de Communes libres. L’émancipation passe par l’abandon des institutions et un changement d’attitude envers le pouvoir. Il n’y a pas de société sans pouvoir. La capacité décisionnaire existe et s’exerce. Ce qui varie est son mode de fonctionnement. L’État est un verrou qui empêche un retour à une société à pouvoir non coercitif. La solution passe par l’organisation de notre société hors État et hors rapport marchand, les deux allant essentiellement de paire.

Voter les 10 et 24 avril prochains, voter quand le système vous demande de le faire ne changera jamais rien à quoi que ce soit ; le boycott et la réorganisation de la société hors institutions, dans la coopération et l’entraide des associations libres, si.

Rejoignez le premier parti politique de France : le parti de l’abstentionnisme politique (ACTIF) !

Considérons aussi que s’abstenir est bien mais pas suffisant. Il nous faut agir ensemble, solidairement et nous organiser dans nos communes et voisinages et lieux de travail pour mettre en place la seule alternative viable au cirque criminel étatique : la société des sociétés dans la complémentarité de notre diversité. Cessons de vanter ce qui nous sépare, vantons ce qui nous rassemble.

Devenons des surhumains dans la Solidarité Union Persévérance Réflexion Action. devenons ensemble des S.U.P.R.A communards !

Vive la Commune Universelle de notre société émancipée contre toutes les impostures politiques et dictatures !

Résistance71 – Avril 2022 ► https://resistance71.wordpress.com/2022/04/09/avril-2022-boycott-du-cirque-electoral/

Nous avons toujours et encore le choix d’être créatifs, audacieux et de NOUS choisir !

Soit accepter de suivre les cyborgs et c’est fin de partie pour l’Humanité ;

Soit être et incarner la RÉSISTANCE et c’est fin de partie pour l’oligarchie, dès aujourd’hui 12 avril 2022 car nous sommes ceux que nous attentions…



Pour y parvenir ;

TRACT – PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ

ENSEMBLE ! NON à l’instinct de mort de l’État et du capitalisme & OUI à la VIE ► ICI ► IMMÉDIATEMENT ► D’OÙ NOUS SOMMES…

TRACT – PDF N° 160222 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/tract-pdf-appel-a-boycott-et-bankrun-02-2022.pdf