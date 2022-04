ON A TRICHÉ ! ON A TRICHÉ !…

J+1 ► 11 AVRIL 2022 !

COVID Ukraine Et la mascarade continue… Les chiffres de la présidentielle sont dans la lignée des mensonges duet de l’

Résistance 71 – 11 avril 2021

Une chose ressort de ce premier tout pour qui en doutait encore : On nous ment en permanence ! Le système ne peut plus faire machine arrière, il s’enfonce dans le mensonge, le bidouillage et l’escroquerie 24/24.

On voudrait nous faire croire que le taux d’abstention ne serait que de de 25% en ce premier tour et que donc 75% des votards se seraient déplacés pour aller donner 30% de voix au guignol rothschildien Macron et 25% au sempiternel épouvantail du FN.

Le mensonge est universel dans ce système inique ! Il est impossible de croire en quoi que ce soit qui sort des médias et des bouches officielles. Ces résultats bidonnés nous sont donnés par la même clique propagandiste qui nous a vendu la panique COVID pour forcer les injections expérimentales mortifères à ARNm sur un peuple aux abois et qui nous martèle depuis 6 semaines qu’il n’y a pas de Neo-nazis en Ukraine, que la Russie est un empire sauvage en expansion, et Poutine le nouveau Hitler alors que les nazis sont à Kiev comme chacun devrait bien le savoir maintenant et l’OTAN bombarde le monde depuis des décennies (Serbie, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie etc…).

Français ! Vos institutions vous mentent en long en large et en travers. Une nouvelle fois nous demandons : quand assez est-il assez ?

Français ! Sortez de la transe hypnotique qu’on vous impose.

L’émancipation du peuple ne pourra se faire que par et pour lui-même. Encore faut-il le vouloir.

Aux votards ! Vous bâtissez l’échafaud où vous serez immolés. Vous n’avez absolument aucun droit de vous plaindre !

(R)évolution !

Udo ULFKOTTE ► « J’ai été journaliste pendant près de 25 ans, et on m’a appris à mentir, à trahir, et à ne pas dire la vérité au public »

C’est son livre ; Gekaufte Journalisten – Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken / Journalistes Vendus – Comment les politiques, les services secrets et la haute finance dirigent les médias de masse allemands ; publié en 2014 qui le fit connaître en France. À ma connaissance, il n’existe pas de traduction française de ce livre. Ce sont les médias alternatifs qui l’ont fait connaître mais Udo Ulfkotte reste un inconnu du grand public. Il n’atteignit jamais la notoriété d’un Snowden ou d’un Assange. […] Udo Ulfkotte et l’islamisme : Ses précédents essais avaient surtout l’islamisation de l’Europe comme sujet et cela avait suscité beaucoup de polémiques dans le pays. C’est à partir de ce moment qu’il fut considéré comme indésirable dans les médias mainstream et qu’il fut étiqueté comme populiste radical de droite. En 2015, il a participé à des conférences de soutien à PEGIDA. Le court article Wikipédia consacré à Udo Ulfkotte mentionne qu’il soutient la thèse que le Mossad est responsable de multiples assassinats déguisés en morts naturelles et que les services secrets israéliens sont derrière les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. (lien) Sans prendre position, je le mentionne parce que de telles révélations sont assez rares sur Wikipédia. Conclusion : Udo Ulfkotte a ouvert une porte avec ses révélations sur l’intégrité morale des médias allemands… Comparaison n’est pas raison mais c’est certainement une raison de plus pour ceux qui veulent être correctement informé de bien diversifier leurs sources et de ne plus considérer les médias traditionnels comme seules sources fiables. Lire l’article en entier sur AGORAVOX ► http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/udo-ulfkotte-n-est-plus-la-mort-188649

C’est à mettre en lien avec mon dernier billet ► ALERTE INFO ► Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates, Big-Pharma & la Guerre Globale contre la Démocratie et la Santé publique de Robert F. Kennedy Jr. ► Version française PDF gratuit à diffuser sans pitié !

EXCLUSIF ► La version française au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 – Création originale du PDF : Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;

Nous avons toujours et encore le choix d’être créatifs, audacieux et de NOUS choisir !

Soit accepter de suivre les cyborgs et c’est fin de partie pour l’Humanité ;

Soit être et incarner la RÉSISTANCE et c’est fin de partie pour l’oligarchie, dès aujourd’hui 11 avril 2022 ; Le Jour d’Après là où TOUT commence…



Pour y parvenir ;

Tao Te King : Le livre de la Voie et de la Vertu de Lao-Tseu par Stanislas Julien, 1842 – Nouvelle version PDF N° 210 de 101 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf



Création originale au format livre avec une incarnation par page, à lire et à s’imprimer au fur et à mesure, et à diffuser sans pitié !

Incarnation L page 65 du Livre Premier ;

L’homme sort de la vie pour entrer dans la mort.

Il y a treize causes de vie et treize causes de mort.

À peine est-il né que ces treize causes de mort l’entraînent rapidement au trépas.

Quelle en est la raison ?

C’est qu’il veut vivre avec trop d’intensité.

Or j’ai appris que celui qui sait gouverner sa vie ne craint sur sa route ni le rhinocéros, ni le tigre.

S’il entre dans une armée, il n’a besoin ni de cuirasse, ni d’armes.

Le rhinocéros ne saurait où le frapper de sa corne, le tigre où le déchirer de ses ongles, le soldat où le percer de son glaive.

Quelle en est la cause ? Il est à l’abri de la mort !