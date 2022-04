ALERTE INFO ► Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates, Big-Pharma & la Guerre Globale contre la Démocratie et la Santé publique de Robert F. Kennedy Jr. ► Version française PDF gratuit à diffuser sans pitié !

EXCLUSIF ► La version française au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 – Création originale du PDF : Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;

J’ai conçu ce PDF comme suit ;

Page 5 ► Communiqué de R71

Page 12 ► INTRODUCTION

Page 18 ► Chapitre 1 – Mauvaise gestion de pandémie

Page 18 ► PREMIÈRE PARTIE

Page 29 ► DEUXIÈME PARTIE

Page 39 ► TROISIÈME PARTIE

Page 46 ► Chapitre 2 – Les profits de Big Pharma sur le dos de la Santé publique

Page 50 ► Chapitre 3 -La pandémie de VIH comme modèle pour le profit de Big Pharma

Page 57 ► Chapitre 4 – Le modèle pandémique : le SIDA et l’AZT

Page 63 ► Chapitre 5 – Les hérésies du VIH

Page 67 ► Chapitre 6 – Brûler les hérétiques du VIH

Page 77 ► Chapitre 7 – Dr Fauci et Mr Hyde : Les expériences barbares et illégales du NIAID sur des enfants

Page 83 ► Chapitre 8 – La malfaisance blanche : les atrocités africaines du Dr Fauci

Page 88 ► Chapitre 9 – Le fardeau de l’homme blanc – 1ère PARTIE

Page 97 ► 2ème PARTIE

Page 110 ► Chapitre 10 – Plus de mal que de bien

Page 123 ► Chapitre 11 – Exagérer de fausses pandémies : crier au loup !



Page 131 ► Chapitre 12 – Jeux de germes

Page 132 ► PREMIÈRE PARTIE

Page 140 ► DEUXIÈME PARTIE

Page 147 ► TROISIÈME PARTIE

Page 154 ► NOTE DE FIN R71/JBL1960

Ce tout dernier PDF vous est proposé, comme d’habitude, en lecture, téléchargement, impression, diffusion & partage libres & gratuits, car TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement, gratuitement et dans notre langue !



Vous pouvez ainsi imprimer chapitre par chapitre, et par centre d’intérêt, comme bon vous semble, jusqu’à reconstituer le livre complet sous le prisme des traducteurs qui ont sélectionnés les meilleurs passages de ce brûlot qu’il convient, à mon sens, de lire de toutes affaires cessantes !

Cette lecture et sa diffusion massive nous permettront, sans nul doute et une bonne fois pour toutes, de faire tomber SANS GUERRE cet État corrompu et toutes les lois liberticides prises sous couvert de cette PLANdémie parfaitement PLANifiée par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité et mise en œuvre par les marionnettes en chef et leurs sbires !

Mais il ne suffira pas de faire tomber Fauci, Gates ou encore Macron, Véran, Delfraissy & Cie et de leur faire payer leurs crimes contre l’humanité ! Car ces énergumènes existent parce qu’un certain système de fonctionnement, que l’on appelle étatico-capitaliste marchand, leur a permis de fonctionner, mieux même de fleurir sous le régime proposé. Faire tomber quelques têtes ne changera rien à terme, car le système en place produit continuellement ses nouveaux leaders. C’est l’ensemble qu’il faut abattre, pour que NOUS, les peuples, reprenions les rênes de notre destinée et puissions enfin achever notre évolution historique.

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

