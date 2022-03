RÉ-ÉLYSÉE-MOI ► C’EST TOUJOURS NON MERCI !

Suite logique de ;

Puisqu’il insiste ce maCron !

Et qu’ils veulent continuer à nous les brizer encore 5 ans de plus ;

Qu’il parte en ouille tout seul ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/briz.pdf ► De RIEN !

▼▼▼

Rappelez-vous toujours que ;

NI VICTIMES – NI COMPLICES !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES POUR LEUR DIRE NON ! STOP ! ÇA SUFFIT !

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

Compagnons,

Vous demandez à un homme de bonne volonté, qui n’est ni votant ni candidat, de vous exposer quelles sont ses idées sur l’exercice du droit de suffrage.

Le délai que vous m’accordez est bien court, mais ayant, au sujet du vote électoral, des convictions bien nettes, ce que j’ai à vous dire peut se formuler en quelques mots.

Voter, c’est abdiquer ; nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c’est renoncer à sa propre souveraineté. Qu’il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire muni d’une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu’ils se chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir.

Voter, c’est être dupe ; c’est croire que des hommes comme vous acquerront soudain, au tintement d’une sonnette, la vertu de tout savoir et de tout comprendre. Vos mandataires ayant à légiférer sur toutes choses, des allumettes aux vaisseaux de guerre, de l’échenillage des arbres à l’extermination des peuplades rouges ou noires, il vous semble que leur intelligence grandisse en raison même de l’immensité de la tâche. L’histoire vous enseigne que le contraire a lieu. Le pouvoir a toujours affolé, le parlotage a toujours abêti. Dans les assemblées souveraines, la médiocrité prévaut fatalement.

Voter c’est évoquer la trahison. Sans doute, les votants croient à l’honnêteté de ceux auxquels ils accordent leurs suffrages — et peut-être ont-il raison le premier jour, quand les candidats sont encore dans la ferveur du premier amour. Mais chaque jour a son lendemain. Dès que le milieu change, l’homme change avec lui. Aujourd’hui, le candidat s’incline devant vous, et peut-être trop bas ; demain, il se redressera et peut-être trop haut. Il mendiait les votes, il vous donnera des ordres. L’ouvrier, devenu contre-maître, peut-il rester ce qu’il était avant d’avoir obtenu la faveur du patron ? Le fougueux démocrate n’apprend-il pas à courber l’échine quand le banquier daigne l’inviter à son bureau, quand les valets des rois lui font l’honneur de l’entretenir dans les antichambres ? L’atmosphère de ces corps législatifs est malsain à respirer, vous envoyez vos mandataires dans un milieu de corruption ; ne vous étonnez pas s’ils en sortent corrompus.

N’abdiquez donc pas, ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Ne votez pas ! Au lieu de confier vos intérêts à d’autres, défendez-les vous-même ; au lieu de prendre des avocats pour proposer un mode d’action futur, agissez ! Les occasions ne manquent pas aux hommes de bon vouloir. Rejeter sur les autres la responsabilité de sa conduite, c’est manquer de vaillance.

Je vous salue de tout cœur, compagnons

Élisée Reclus

Élisée Reclus (1830 – 1905) est un géographe et anarchiste français. Fils d’un pasteur protestant de Gironde, il nait quatrième d’une fratrie de 17 enfants. Élevé par ses grands-parents en Dordogne, il est ensuite envoyé à 13 ans dans un collège luthérien en Prusse pour devenir pasteur. Mais il n’y reste que peu de temps et termine ses études au collège protestant de Sainte Foy La Grande (33). Ce géographe prolifique est également considéré comme le précurseur de l’écologie.

Version PDF N° 180 de 66 pages – juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/elisee-reclus-compilation-de-textes-et-prefaces-juin-2020.pdf

AU SOMMAIRE ;

Page 4 ► Présentation de l’auteur : Élisée Reclus (1830/1905)

Page 5 ► Pourquoi sommes-nous des anarchistes ? 1889

Page 7 ► Évolution et Révolution, 1891 – Publication du 28 mai 2020

Page 8 ► En Australie comment la civilisation civilise, 1893

Page 22 ► La formation des religions, 1894

Page 30 ► L’anarchie, 1896

Page 41 ► L’anarchie et l’église, 1900

Page 49 ► Élisée Reclus – Préfaces ;

Page 49 ► Préface de « Paroles d’un révolté » de Pierre Kropotkine, 1885

Page 52 ► Préface de « La civilisation et les grands fleuves historique » de Léon Metchinkoff, 1889

Page 62 ► Préface de la Seconde Édition de « La conquête du pain » de Pierre Kropotkine, 1892 Publication d’une nouvelle version en juillet 2018

Page 66 ► LECTURES COMPLÉMENTAIRES AD HOC AU FORMAT PDF RÉALISATION JBL1960