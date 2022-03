RÉ-ÉLYSÉE-MOI ! Ré-Élysée-Moi !…

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/non-merci.pdf NON MERCI

Par le Presque Dr. T’CHÉ-RIEN ► https://jbl1960blog.wordpress.com/chroniques-du-presque-dr-tche-rien/

Vous êtes sûrs ?

Certains !

+ À VOIR ABSOLUMENT ► La dernière vidéo Odysee de Chris de Vivre Sainement ( 1H08MN21)

Clic-image pour visionner la vidéo

J’ai quelques points de désaccord avec Chris, notamment sur les solutions à mettre en œuvre immédiatement mais rien d’indépassable. Car remplacer MacRon par Zemmour, Biden par re-Trump ça va lui en toucher une au Système sans faire bouger l’autre !

LEVONS-NOUS ► ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES & STOPPONS-LES !

Pour reprendre le reste de nos vies en mains, car il est plus qu’évident que ; Le véritable ennemi n’est pas Macron (le prochain ou la prochaine) ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés QUI vient d’être muté en guerre contre le coronaviRUSSE, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21) ► Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes. Qui, désormais ne peuvent plus en avoir ► Puisqu’il veut nous EMMERDER 5 ans de plus/ FIVE MORE YEARS ; Pour vous dire si la manipulation massive est totale !



En vous attendant, NOUS on sème encore pour que vous les voyez tels qu’ils sont vraiment et ainsi agir en toute conscience…

Mais sans haine, ni violence juste en disant NON ► SANS GUERRE en se mutualisant dans le réel pour co-construire une société organique en les laisser tomber et leur matrice s’autodétruira…



JBL1960

Devenons acteurs et non plus spectateurs !

Agissons, ICI, IMMÉDIATEMENT et d’OÙ NOUS SOMMES au lieu de subir !

Mars 1871 – Mars 2021 : L’esprit communard de la Commune en marche ! Version PDF N° 13032021 de 54 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf

Ce PDF pour réaliser qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système et que la solution est HORS de tout système marchand, monétaire et étatique ► Notre vision (commune et communarde) est celle des communes libres autogérées s’associant librement au sein de confédérations. Si la désobéissance civile est un outil nécessaire pour que le peuple trace les lignes de tolérance, ces mesures d’action directe doivent à notre sens être suivies de la construction, d’abord au niveau local puis par fédération des groupes, d’un contre-pouvoir autogestionnaire où les institutions seraient court-circuitées par les associations libres de travailleurs et de résidents, librement associées au sein de communes libres autogérées. C’est le contre-pouvoir autogestionnaire qui rendra le système institutionnel sclérosé obsolète de lui-même et qui le fera tomber comme le fruit pourri qu’il est.

TRANSFORMONS LA COLÈRE EN COURAGE, EN DÉSOBÉISSANCE ! Mais ne retombons pas dans les travers des Tribunaux populaires car comme le clamait Jean-François Varlet (Page 10 du PDF) : Pour tout être qui raisonne, gouvernement et révolution sont incompatibles et pour conclure : À bas les usurpateurs, PÉRISSE LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE PLUTÔT QU’UN PRINCIPE.

Ce PDF comme véritable solution au marasme systémique actuel ► Car plus que jamais : Nous devons impérativement nous concentrer sur la SOLUTION à amener à ce marasme, en gardant sans cesse à l’esprit, alors que nous avançons vers le chaos organisé par l’oligarchie qui proposera elle, sa solution toute faite à savoir sa dictature technotronique planétaire, qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a de fait jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir ! Nous devons donc nous organiser solidairement sur une ligne simple : À bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat pour que s’agence une société des sociétés des communes volontairement associées suivant deux lois naturelles fondamentales :

Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse en pareil circonstance

À chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins

Le reste coulera simplement de source dans la très vaste majorité des cas… Laissons libre cours à notre intelligence enfin émancipée, inaliénée et parachevons notre humanité vraie dans l’entraide et la solidarité fondement de la nature humaine depuis quelques deux millions d’années, mais enfouie depuis quelques 5000 ans sous les détritus du parasitisme de la division politique induite.

Devenons qui nous sommes par-delà le bien et le mal factices, par-delà les supercheries de la société du spectacle marchand et toutes les impostures étatico-capitalistes qui vont être balayées par le tsunami qui s’en vient.

C’est parce que, JE me révolte que NOUS sommes !