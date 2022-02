ÉCHEC & MAT !

COVID ENSEMBLE FAISONS TOMBER LES DICTATURESISTES

POUR LEUR DIRE NON !

Les personnes non-vaccinées sont une menace pour l’Humanité ► Klaus Schwab, avril 2021 ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/04/10/klaus-schwab-les-personnes-non-vaccinees-sont-une-menace-pour-lhumanite/

Pr. Luc Montagnier : Les non-vaccinés sauveront l’Humanité ► Résistance71, février 2022

INSTANTANÉ PDF N° 210222 DE RIEN ► ÉCHEC ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/ecc81chec.pdf

C’est pourtant simple ! Il suffit que NOUS changions les règles…

NOUS-MÊMES !

En attendant le PDF complet du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique ; que Résistance 71 est en train de traduire, par de larges extraits et que je compile au fur et à mesure pour vous en permettre la lecture, le téléchargement, l’impression libres et gratuits dès que possible, ne manquez pas la 2nde partie du Chapitre 9 – Le fardeau de l’homme blanc ► Dans ce chapitre entre en lice la seconde ordure de service : Bill Gates et nous y apprenons comment Fauci et Gates se sont rencontrés et quel partenariat ils ont formé pour le mal de l’humanité en général et l’Afrique dans un premier temps en particulier. Pour en savoir plus sur ce douteux personnage psychopathe, nous recommandons vivement le visionnage et la diffusion alentour du remarquable documentaire de James Corbett sur le gugusse en question. Tout y est dit dans le détail et est un excellent approfondissement de ce qui est avancé dans le livre de RFK Jr… + Aux Éditions Marco Pietteur la version française préfacé par le Pr. Christian Perronne ► https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/christian-perronne-mensonges-detat

Bill Gates, 2011 ►

21/02/22 : Déçu que Omicron soit meilleur que les vaccins, Bill Gates annonce le prochain virus avec ses nouveaux vaccins en 6 mois – La conférence de Munich sur la Sécurité a eu lieu du 18 au 20 février. Les menaces de l’OTAN sur la sécurité en Ukraine étaient au premier plan. Une intervention de Bill Gates a pourtant fait apparaître d’autres risques de guerre, ceux contre les virus. Il commence par déplorer la paix sur le front de la pandémie : « Malheureusement le virus, en particulier le variant Omicron est un vaccin en soi. […] Et c’est triste que nous n’ayons pas fait un bon travail thérapeutique. » ► https://lemediaen442.fr/decu-que-omicron-soit-meilleur-que-les-vaccins-bill-gates-annonce-le-prochain-virus-avec-ses-nouveaux-vaccins-en-6-mois/

+ Cet article, très complémentaire à lire ; Covid, vaccins, omicron : questions sans réponses – Par ZOLA le 20/02/22 : Il y a 10 jours, dans un billet sur omicron et l’Afrique du Sud qui sortait de sa vague, je signalais quelque chose qui me paraissait anormal, à confirmer avec le temps. C’est maintenant confirmé. Cette chose, ce sont des décès anormaux, surtout tardifs. Non seulement ce qui semblait pointer est confirmé pour l’Afrique du Sud, mais cela apparaît dans des pays comme la France et Israël ► Lire l’intégralité de l’article ► https://www.covid-factuel.fr/2022/02/20/covid-vaccins-omicron-questions-sans-reponses/

C’est bien parce qu’il n’y a pas de solutions au sein du Système, qu’il n’y en a jamais eu, et qu’il n’y en aura jamais et que nous avons pu constater que les gouvernements « post-coloniaux » africains, n’étaient que des marionnettes agissant dans l’intérêt de leurs anciens maitres –et ce au même titre que la marionnette Trump hier, Biden aujourd’hui ou la marionnette Macron d’ailleurs- que nous savons être le Vatican, la City de Londres et Washington D.C. pour le moins.

Que la solution russe, fera glisser le continent africain d’une réalité à une autre ; D’un N.O.M. 100% Zunien, à une O.M.D. russo-chinoise, ou pire à un nouvel Ordre Mondial Démocratique sino-russe et là c’est fin de partie pour nous les peuples, indéfiniment prisonnier d’un Système étatique, au dogme orthodoxe évolutionniste affirmant que l’État est le stade évolutif de la société humaine alors que tout démontre qu’il n’est que cela : un dogme sans fondement historico-anthropologique.

La solution est hors cadre ► hors État et ses institutions ;

Et l’avenir de l’humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés ; ICI et MAINTENANT.

Comme annoncé par ce jeune camionneur québecois les peuples autochtones se tiennent aux côtés des canadiens et québecois de papier

C'est très important. Les premières nations ont finalement conclu un accord entre elles et tendent la main aux canadiens pour unifier tous les peuples, qui habitent ce beau pays, dans le combat pour la liberté.



Pour faire tomber le Dictateur Covidiste & YGL Justin Trudeau

& En Frankistan le Dictateur COVIDiste Macron qui emmerdera les non-vaxinés jusqu’au bout ;

“Les 300 avocats” demande au barreau de réclamer la fin immédiate du passe vaccinal ► http://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/18/les-300-avocats-demande-au-barreau-de-reclamer-la-fin-immediate-du-passe-vaccinal/

Pr Claverie : « Le gouvernement perpétue une crise sanitaire désormais artificielle » – Déclarations chocs qui démontrent que la crise actuelle est une gigantesque supercherie ! ► https://www.lelibrepenseur.org/pr-claverie-le-gouvernement-perpetue-une-crise-sanitaire-desormais-artificielle/

Covid-19 : Olivier Véran maintient la levée des restrictions à la mi-mars malgré « l’effondrement » d’Omicron. Le ministre de la Santé veut attendre que les services hospitaliers soient en partie vidés pour supprimer le port du masque ► https://www.20minutes.fr/sante/3238871-20220220-covid-19-olivier-veran-maintient-levee-restrictions-mi-mars-malgre-effondrement-omicron

Pourtant il est clair maintenant pour tout le monde que c’est VOTRE OBÉISSANCE qui PROLONGE ce CAUCHEMAR !

Aussi, ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES ► JE–NOUS APPELLE À NOUS LEVER ENSEMBLE SANS DISTINCTION pour METTRE FIN aux COVIDÉLIRES !

REFUSONS de PORTER LES MASQUES/MUSELIÈRES qui ne servent absolument à RIEN sinon à nous MUSELER ► NE CÉDONS PLUS À LA PEUR & À LA TERREUR VAXXXINALE ► IGNORONS-LES & VIVONS ENSEMBLE TOUT SIMPLEMENT !



POUR Y PARVENIR ;

JBL1960