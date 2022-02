L’A$CI€NC€ ► Ça se paSSe comme ça chez MAQUINESAIT, de RIEN ► Version PDF JBL1960

DERNIER AVERTISSEMENT AVANT EXTINCTION FINALE ?…

Si on les laisse faire ► Ces ratés-tarés ne nous rateront pas !

Petit Précis de RIEN pour se défaire du faux dans une version PDF N° 8022022 de 6 pages : 5 de RIEN & je rajoute ma griffe en page 6 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/lascience-chez-maquinesait-de-rien-pagination-jbl.pdf

L’ A $CI€NC€ ► Ça se paSSe comme ça, chez MAQUINESAIT

Coke- haine & MORT FINE

Dans Maquinesait on a amenuisait où il manque le Q (mais pas le X) et masquaient où il manque un I.

Les MASQUES ? Il n’y a aucune étude scientifique qui démontre avec les outils de la médecine fondée sur les preuves que les masques empêchent la transmission du virus. Dans ces conditions, imposer le port du masque alors que l’on se revendique de ce type de médecine relève bien en effet de la Déchéance de rationalité ! Pas de masque pas de pandémie !

Ne nous attardons pas sur les fils Fabius ou Von Der Leyen, des branleurs insignifiants de Mc Kinsey, au QI auto-satisfaits très amenuisés, donneurs de leçons à leurs heures dont les références absolues sont des aussi illettrés qu’eux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/lascience-chez-maquinesait-de-rien-pagination-jbl.pdf

Petit Précis pour se défaire du faux à retrouver dans

▼▼▼

C’est la lecture de ce message de Keanu Reeves placé en commentaire sous mon dernier billet : COVID-19 ► La vérité écrase la PLANdémie qui aura déclenché un stimulus supplémentaire à ce Presque RIEN preuve, s’il en fallait encore, que plein de petits RIENs peuvent TOUT pour peu qu’ils s’agrègent !

« Les humains sont sur le point de se libérer de la matrice.

Une guerre est en cours qui façonnera l’avenir de l’existence humaine et le monde que nous laissons à nos enfants est silencieusement optimiste quant à l’avenir parce que l’humanité montre des signes de rupture avec la matrice.

La race humaine est réduite à l’esclavage depuis des milliers d’années, nous avons été maintenus dans une prison mentale par des élites obscures et des sociétés secrètes qui ont fait tout leur possible pour nous opprimer et nous empêcher de réaliser notre potentiel.

La matrice du monde réel commence à craquer.

L’humanité montre des signes de libération de la matrice.

Quel moment pour être en vie !

Nous vivons une époque passionnante.

Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne s’intéressent qu’aux Kardashian, mais une partie importante de la population a été réveillée.

Le plus important, c’est qu’il y a maintenant une guerre entre nos maîtres suprêmes et ceux qui veulent nous libérer.

Qu’est-ce que la matrice ?

La matrice est un univers holographique qui nous est projeté par ceux qui veulent nous contrôler.

L’humanité a été réprimée et contrôlée de cette façon pendant des millénaires.

Nous pensons que c’est réel, mais en réalité c’est juste un film qui se reproduit dans la conscience collective, qui se présente comme “réalité”.

C’est un changement spirituel qui doit avoir lieu.

Les gens en ont assez des guerres inutiles, du leadership totalitaire et du contrôle autoritaire.

Les gens se réveillent à ce qui est vraiment important dans la vie.

Il est temps de regagner notre pouvoir infini et d’ouvrir les portes de notre prison mentale.

Ce n’est pas une chose facile à faire, mais il est temps de marcher dans la lumière de la liberté. »

En attendant de se retrouver dehors, à l’air libre, pour marcher dans la lumière de la liberté, NOUS on sème et on essaime…

JBL1960