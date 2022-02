COVID-19 ► La vérité écrase la PLANdémie ► Vidéo Odysee de Vivre Sainement + mon grain de sel et de poivre…

Pour mettre un terme au COVID isme E n M arche !

▼▼▼

À VOIR ► L’excellente synthèse du 1er février 2022 en vidéo (1H08:0O) Odysee de Chris pour Vivre Sainement qui démontre que cela n’était qu’une question de temps avant que la vérité, sur cette “pandémie” totalement fabriquée, ne sorte de partout ; Et nous y sommes !

clic-image pour visionner la vidéo

N.B. : À 08:10 l’intervention de Robert F. Kennedy Junior en VOSTFR.

Et en attendant la version complète que je suis en train de réaliser des traductions de Résistance 71 du livre dynamite : « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » Robert F. Kennedy Jr ► Chapitre 8 – Malveillance blanche : les atrocités africaines du Dr Fauci.

Fauci, que personne ne semble vouloir/pouvoir arrêter, vient encore de déclarer, lors d’une interview à VoA le 31 janvier dernier : Les leçons tirées de la lutte contre le VIH/SIDA peuvent être appliquées au Coronavirus.

SANG DÉCONNER ?!?

Énième preuve surtout qu’ILS ne s’arrêteront jamais comme nous sommes nombreux à le documenter depuis plus de 2 ans maintenant chacun dans notre style !

TOUTES LES PREUVES sont réunies dans ce DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour en temps réel ;

Avec la complicité d’un Presque Toubib, retrouvez, études, instantanés, contes et chroniques dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN & tous documents au format PDF dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF, près de 500 créations et mises à jour, suppléments et compléments ad hoc et connexes pour se mutualiser et se gérer HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS de suite, sans plus attendre !

Car il devient évident maintenant et pour de plus en plus de gens que ; Le véritable ennemi n’est pas Macron (le prochain ou la prochaine) ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21) ► Comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes. Mais qui, désormais ne peuvent plus en avoir…

WAIT & SEE / ATTENDRE POUR VOIR ?

Mais c’est tout vu !

Il ne tient qu’à nous de NOUS LEVER en masse et de refuser ce nouveau totalitarisme, SANS GUERRE, juste en construisant une autre société dans un nouveau paradigme tout en laissant leur matrice s’auto-détruire…

JBL1960