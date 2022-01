NON ! ON NE CÉDERA PAS ! JAMAIS !…

NOUS, LE GROUPE TÉMOIN , NOUS NE LE FERONT PAS !

JAMAIS !

Dernier instantané de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/spike.pdf ► À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

Au Chapitre 6 – Brûler les hérétiques du VIH du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique hier comme aujourd’hui, le Pr. Luc Montagnier alerte encore et toujours ! Hier au sujet du VIH/SIDA. Aujourd’hui concernant le SARS-CoV-2/COVID-19 !

En attendant le PDF complet que je réalise, de manière inédite, au fur et à mesure des traductions de Résistance 71, je vous rappelle la conclusion de ce chapitre, et vous laisse le soin, de remplacer VIH/SIDA par SRAS-CoV-2/COVID-19 car ce sont les mêmes DARTH GUGUSSES qui sont à la manœuvre, Fauci aux USA et Fabius Père Président du Conseil Constitutionnel en FRANKISTAN & Fabius Fils Directeur Associé du Cabinet McKinsey !

Conclusion ; SIDA et peur : Le Dr Harvey Bialy argumente que la priorité de l’establishment médical n’est pas la santé publique, mais sa propre réputation et avantages, privilèges ; “les communautés scientifique et médicale ont beaucoup à perdre. Ce n’est pas une grande exagération que de dire que lorsque l’hypothèse VIH/SIDA sera finalement reconnue comme fausse, toute l’institution scientifique va perdre la confiance du public et la science elle-même fera l’expérience de changements profonds, fondamentaux, radicaux et de longue durée. La “communauté scientifique” a joué sa crédibilité en se tenant au côté de la théorie VIH/SIDA depuis bien longtemps. C’est pourquoi douter de cette théorie aujourd’hui revient quasiment à douter de la science elle-même et c’est pourquoi les dissidents de cette hypothèse doivent faire face à une véritable excommunication.”

Kary Mullis dit dans son livre “Dancing Naked in the Mind Field” : “Ce qu’on appelle la science aujourd’hui est probablement très similaire à ce qu’on appelait la science en 1634. Galilée a été sommé de rétracter ses croyances ou se voir excommunié. Les gens qui refusent d’accepter le commandement de l’establishment du SIDA se retrouvent dans la même position que Galilée.”

[…]

Dans son livre “Science Sold Out : Does HIV really Cause AIDS ?”, Rebecca Culshaw écrit : “La persistance de cette théorie intellectuelle en banqueroute dans l’esprit public est entièrement attribuable à la campagne de peur, de discrimination et de terreur qui a été très agressivement menée par un groupe de gens très puissants dont la seule motivation a été et est toujours le contrôle de l’attitude. Oui, l’argent et les vastes intérêts de l’industrie pharmaceutique et des scientifiques financés par le gouvernement sont très importants, mais les graines de l’hypothèse VIH/SIDA sont semées avec la peur. Si la peur s’arrêtait, le mythe prendrait fin.”

Hier ; il fallait “brûler les hérétiques du VIH” – Il fallait brûler Peter Duesberg ! Comme Giordano Bruno, Galilée n’échappant à une condamnation pour hérésie par l’Église et au bûcher qu’en abjurant ses propos, ce que Duesberg REFUSA de faire, tout simplement !

À l’époque ; Le Dr Fauci jouait gros dans cette controverse. Blâmer le SIDA sur un virus était un pari qui avait permis au NIAID de s’approprier la juridiction, et le flot d’argent afférent, au détriment du NCI. La carrière de Fauci dépendait de la croyance universelle que seul le VIH causait le SIDA. La dispute pour lui, était littéralement existentielle. Emmené par le collège des cardinaux du Dr Fauci, le cartel médical, l’entreprise émergente et hautement lucrative de la recherche, des médicaments, des tests et de la charité VIH/SIDA à “but non lucratif”, tout cela attaqua Duesberg et les autres dissidents à l’orthodoxie Gallo/Fauci, traités de militants de la “terre plate” et autre négationniste de l’holocauste, ou même selon l’estimation de Fauci “d’assassins”. Tout l’establishment du SIDA, jusqu’au plus petit médecin de cambrousse détesta publiquement Duesberg. Le NIH lui retira son financement et le monde académique le mit au banc et exila le brillant Professeur de Berkeley. La presse scientifique le bannit également, il devint radioactif.

Aujourd’hui, remplacez Duesberg par Raoult, Perronne, Alexandra Henrion-Caude, Toubiana, Agret… ANTIVAX, ANTIPASS… En fait, toutes personnes qui remettent en cause la stratégie officielle du TOUS VAXXINÉS – TOUS PROTÉGÉS qui est pourtant prouvée fauSSe !

Alors que les décès et effets secondaires graves dus aux injections expérimentales anticovid sont niés ► TRACT-PDF N° 130122-1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/tract-pdf-chiffres-officiels-deces-effets-indesirables-s01-2022-.pdf ;

Que les chiffres de la létalité de cette maladie présentée comme une pandémie, ont été bidouillés, aux USA (je vous mets à dessein, l’article de 20MINUTES), en FRANKISTAN, au Portugal ICI & LÀ, au Royaume-Uni, comme partout où COVID-19 devait rimer avec PEUR, voire TERREUR et dont LA SEULE SOLUTION / le seul traitement qui nous sauverait serait une INJECTION ANTICOVID à ARNm…

Aujourd’hui, nous avons toutes les preuves que la carrière d’Anthony Fauci dépend de la croyance universelle que le seul SARS-CoV-2 cause le COVID-19…

NOUS SOMMES LE NOMBRE !

Aussi, LEVONS-NOUS et REFUSONS de céder aux injonctions paranos aux injections OGM anticovid !

+ Dans CHRONIQUES du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN ► Mises à jour, plusieurs fois par jour vu l’actu des Guignols de l’Intox qui veulent nous injecter jusqu’au dernier, hein ?

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Mises à jour en temps réel avec mes billets et PDFs que je signe. Selon l’actu avec des infos presse sur le sujet et/ou en lien, billets/articles de blogs, études avec les liens sources initiaux.



+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF qui contient près de 500 créations originales au format PDF et des mises à jour, des suppléments et compléments qui sont tous en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits car nous estimons, les uns et les autres, que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement.

SINON ?

Au COVIDisme tu croiras,

Peur tu auras,

PaSSe-VaXXXinal tu accepteras, et

Libertés DANTONQ tu auras…

À vous de voir…

En VOUS attendant, NOUS on sème et on essaime...

JBL1960