Il était une nouvelle fois… Nouveau conte de RIEN pour vivre et mourir DEBOUT – Version PDF de JBL1960

« Vous, les Européens, êtes dans une éclipse de l’intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malades. Vous avez la maladie du vide. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures.»

Alexandre Soljenitsyne (1918-2008)

▼▼▼

Tout dernier conte pour Vivre & Mourir DEBOUT du Presque Dr. T’Ché-RIEN que je complète et enrichie toujours avec le plus grand des plaisirs d’autant que ce texte puissant est force de propositions et de solutions à mettre en œuvre pour notre (r)ÉVOLUTION dans cet ICI, ce MAINTENANT et plus que jamais D’OÙ-NOUS SOMMES qui mettra fin de fait aux COVIDélires sous l’impulsion génocidaire de Macron et son Monde, pour peu que nous le décidions, ENSEMBLE et ainsi serons-nous en capacité de cocréer et codiriger un NÔTRE MONDE !

Dans le prolongement parfaitement synchrone au tout dernier texte de Zénon ► INDEPENDENZA – À la Vie, à la mort, tout aussi puissant et profond, se répondant l’un, l’autre ;

Incluant la dernière Tribune d’Akhenaton du groupe IAM : Le Maître et les perroquets qui n’est pas antivax mais ANTI-CE-VAX ;



Jusqu’à Résistance71 qui traduit par de larges extraits le livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique et en attendant le PDF complet que je réalise, de manière inédite, au fur et à mesure de leurs traductions ;

Au Chapitre 6 – Brûler les hérétiques du VIH de ce livre, vous y avez toutes les preuves que le même PLAN mis en œuvre par Fauci avec le VIH / SIDA a bien été muté en PLANdémie PLANétaire au SARS-CoV-2 / COVID-19 de manière coordonnée, PLANifiée, dès février/mars 2020, faisant muter la France en FRANKISTAN, l’Europe en NAZILAND et le monde en COVIDLAND…

Toutes ces lectures combinées, mettent en lumière ce que l’État, les institutions, le pouvoir oppresseur se sont efforcés, depuis des millénaires, à nous cacher, sinon à nous en abstraire, pour le moins. Et, chaque jour, de nouvelles preuves nous sont données qui démontrent que tous ceux dénoncés comme complotistes hier, n’étaient que de simples conteurs de vérité…

Retrouvez les Chroniques, Instantanés, Contes de RIEN dans la page dédiée de mon blog CHRONIQUES du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN ► Mises à jour, plusieurs fois par jour vu l’actu des Guignols de l’Intox qui veulent nous injecter jusqu’au dernier, hein ?

Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF en lecture, téléchargement, impression, diffusion & partage libres & gratuits, car TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement.

Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Mises à jour en temps réel avec mes billets et PDFs que je signe. Selon l’actu avec des infos presse sur le sujet et/ou en lien, billets/articles de blogs, études avec les liens sources initiaux.

Nouveau conte pour Vivre & Mourir DEBOUT de RIEN ; La Tribu du Sujet, l’Après-rot, janvier 2022 ► Version originale PDF N° 200122 de 11 pages par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/rien-la-tribu-du-sujet-lapres-rot-janvier-2022-pagination-jbl1960.pdf

JBL1960