M…. Le Maudit ?…

NON ! M… le merdeux !

Petit billet d’humour pour ne pas rompre le fil dans le prolongement du dernier texte de Zénon INDEPENDENZA ► Version PDF N° 160122 de 6 pages, JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/zenon-independenza-a-la-vie-a-la-mort-janvier-2022-pagination-jbl1960.pdf ;

Car NOUS sommes le nombre, et aujourd’hui nous savons que c’est 50/50 ► entre les non-vax, les faux-paSSe et les doubles-dosés qui refusent la 3ème dose / les Triples dosés prêts à recevoir toutes les suivantes ; Alors qu’ils sont très très peu, à peine 0.001%, finalement à vouloir nous emmerder jusqu’au dernier !

Merci à Roseau qui m’a fournie l’histoire et l’image que j’ai mis au format PDF si vous voulez la faire tourner ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/vache-sacree-vs-ane-qui-gouverne-en-frankistan-18-01-22.pdf

Un fermier surveillait ses animaux dans un pâturage éloigné, quelque part au nord d’Amiens, quand soudain une rutilante BMW s’avança vers lui dans un nuage de poussière.

Le conducteur, un jeune homme portant un complet Armani, des chaussures Gucci, des lunettes de soleil Ray-Ban et une cravate Yves St-Laurent, s’étira le cou par la fenêtre et demanda au fermier : – « Si je te dis exactement combien de vaches et de veaux il y a dans ton troupeau, me donneras-tu un veau ? »

Léon regarda l’homme, définitivement un yuppie, puis jeta un regard vers son troupeau en train de brouter tranquillement et répondit avec calme : – « Oui, pourquoi pas… »

Le yuppie stationne son auto et s’empare de son mini ordinateur Dell, le branche à son cellulaire, et navigue sur Internet vers un site de la NASA, et contacte ensuite un satellite GPS pour obtenir un positionnement exact de l’endroit, puis fournit les coordonnées à un autre satellite de la NASA qui numérise le secteur en une photo ultra haute résolution.

Le jeune homme accède ensuite au site de photographie digitale Adobe et exporte l’image vers un site d’analyse d’image à Hambourg en Allemagne. Quelques secondes après, il reçoit un courriel sur son IPad Air mentionnant que l’image a été analysée et que les données ont été conservées. Il accède ensuite à une base de données MS – SQL via un OBDC connecté à une feuille de calcul Excel avec courriel sur son Blackberry et après quelques minutes, reçoit une réponse.

Il se tourne vers le fermier et lui dit : – « Tu as exactement 1586 vaches et veaux. »

– « C’est bien vrai. Ok, tu peux prendre l’un de mes veaux », dit le fermier.

Il observa donc le jeune yuppie qui choisissait un des animaux et le regarda amusé pendant que le jeune homme installait l’animal dans le coffre arrière de sa BMW.

Alors le fermier dit au jeune homme : – « Hep ! Si je te dis exactement dans quel secteur d’activités tu travailles, me redonneras-tu mon veau ? »

Le jeune homme réfléchit un instant et dit : – « Ok, pourquoi pas… »

– « T’es membre du gouvernement d’Emmanuel Macron », dit le fermier.

– « Wow ! C’est exact », dit le Yuppie, – « Mais comment as-tu pu deviner cela ? »

– « J’ ai pas eu besoin de deviner’’, dit-il. – « T’es arrivé ici sans que personne ne t’invite, tu veux te faire payer pour une réponse que je connaissais déjà, à une question que je ne me posais pas. Tu t’es servi d’un équipement valant des millions d’euros pour essayer de me prouver que tu es plus intelligent que moi, alors que tu ne connais rien des travailleurs et de ce qu’ils font pour gagner leur vie. Tu ne connais rien aux vaches. Ce que tu as devant toi, c’est un troupeau de moutons !

Maintenant, redonne-moi mon chien ! »

POUR STOPPER LE CO co RONA circus IMMÉDIATEMENT ;

Et pour reprendre le reste de nos vies en mains ! Sinon ? C’est FIN de PARTIE pour l’Humanité, car ; Le véritable ennemi n’est pas M… le Maudit / M… le merdeux (le prochain cron ou la prochaine cronne) ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21) ► Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes. Qui, désormais ne peuvent plus en avoir aucun ► Le pass vaccinal définitivement adopté par le Parlement, après un ultime vote de l’Assemblée nationale – Saisine du Conseil Constitutionnel ► https://www.francesoir.fr/politique-france/senateurs-saisine-conseil-constitutionnel ► SANG DÉCONNER ?!?

SANG DÉCONNER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/sang.pdf

AUSSI SANS ATTENDRE ► MUTUALISONS-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive. Ignorons–les !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-vaXXXinal

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

ALERTE INFO ► CHIFFRES OFFICIELS DES DÉCÈS et des EFFETS INDÉSIRABLES ADR Reports de la S1 du 1er au 11 janvier 2022



“Il ne suffit pas d’être libre pour soi, dans le secret d’une mansarde ou d’un ciel sans pareil : la liberté est l’affaire de tous.” ► Erich Mühsam

