ALERTE INFO ► CHIFFRES OFFICIELS DES DÉCÈS et des EFFETS INDÉSIRABLES ADR Reports de la S1 du 1er au 11 janvier 2022 – Version TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ !

À RELIER À MON BILLET D’HIER ► Le Chef-Désarmé Vlad Macron veut venir nous shooter jusque dans nos chiottes…

EXTRACTION DES DONNÉES de la PHARMACOVIGILANCE EUROPÉENNE ADR REPORTS de la S1 du 1er au 11 janvier 2022 ► https://www.adrreports.eu/fr/ ► ACCUEIL DU SITE – INFORMATIONS CLÉS – 2ème point : Les informations sur les effets indésirables déclarés ne doivent pas être interprétées comme signifiant que le médicament ou la substance active provoque l’effet observé ou que son utilisation présente un risque. Seule une analyse détaillée et une évaluation scientifique de toutes les données disponibles permettent de tirer des conclusions robustes sur les bénéfices et les risques d’un médicament.

TRACT-PDF N° 130122-1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/tract-pdf-chiffres-officiels-deces-effets-indesirables-s01-2022-.pdf ► À DIFFUSER SANS PITIÉ comme vous voulez !

Pour reprendre le reste de nos vies en mains ! Sinon ? C’est FIN de PARTIE pour l’Humanité, car ; Le véritable ennemi n’est pas Macron (le prochain ou la prochaine) ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21) ► Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes. Qui, désormais ne peuvent plus en avoir ► À part quelques amendements de pure forme, le Sénat vote le paSSe-vaccinal pour le bien des petits et des grands ► https://lemediaen442.fr/a-part-quelques-amendements-de-pure-forme-le-senat-vote-le-pass-vaccinal-pour-le-bien-des-petits-et-des-grands/

Ci-dessous, le même TRACT-PDF N° 130122-2 que j’offre à Résistance71 car je l’ai créé sur fond NOIR et pour les remercier de travailler comme des forcenés pour traduire le livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » Robert F. Kennedy Jr (Chapitre 5) et en attendant le PDF complet de leurs traductions que je réalise, de manière inédite, au fur et à mesure…

Il est à DIFFUSER SANS PITIÉ comme bon vous semble ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/tract-pdf-chiffres-officiels-deces-effets-indesirables-s01-2022-r71.pdf