Au nom de la 4ème Dose…

Même pour Marie-Estelle Dupont : « La citoyenneté selon Emmanuel Macron, c’est trois mois et une dose » ► https://lemediaen442.fr/marie-estelle-dupont-la-citoyennete-selon-emmanuel-macron-cest-trois-mois-et-une-dose/ Dans l’émission Apolline Matin du 6 janvier 2022, l’invité du jour était la psychologue Marie-Estelle Dupont. Le sujet était évidemment les propos du président Macron qui a insulté des millions de Français. Marie-Estelle en expose l’impact psychologique : « C’est un passage à l’acte, c’est une insulte considérée en psychologie comme un acte violent. Des propos surprenants au moment où il nous rappelle les principes de tolérance… c’est quand même une insulte aux citoyens. »

Pour la psychologue, il n’y pas de doute à avoir quant aux intentions du président de la République : « C’est évidemment le phénomène du bouc émissaire. Quand il y a une crise et qu’une population est épuisée, qu’elle n’en peut plus et qu’elle cherche une raison à ses difficultés, on désigne, pour dévier la cible de l’agressivité — au moment de la loi du passe vaccinal —, une minorité. On désigne une minorité, sans voir le tour de passe-passe, car en réalité tous les Français [NDLR : sont des boucs émissaires] puisque le vaccin nécessite le rappel. Donc moi-même je ne suis plus vaccinée dès lors que je n’ai pas fait mon rappel. La citoyenneté selon Emmanuel Macron c’est trois mois et une dose. »

Pour ma part, je vous invite à regarder l’analyse faite par Greg Tabibian qui est, je trouve, la meilleure sur le sujet, notamment parce qu’il a été chercher le Chapitre 19 de l’œuvre phare de Nicolas Machiavel : Le Prince, que Zénon en février 2019, dans l’un de ses textes phares INVERSION, nous avait invité à relire également, avec la version originale de 1984 d’Orwell (car toutes les rééditions ont été tronquées, version PDF à télécharger ICI) et l’Art de la guerre de Sun Tzu ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/02/inversion-de-zc3a9non-le-5-fc3a9vrier-2019.pdf ; Et je vous invite, pour ma part, à relire, l’œuvre phare de Jean-Paul Marat : Les chaines de l’esclavage, que l’on peut considérer comme l’anti-Prince de Machiavel et dont j’ai réalisé une nouvelle version PDF N° 70 de 184 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/nouvelle-version-pdf-les-chaines-de-lesclavage-de-jean-paul-marat-1774.pdf ; Qui figure, en lien à la page 13 de ce PDF N° 13032021 de 54 pages ► Mars 1871 – Mars 2021 : L’esprit communard de la Commune en marche ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf et en analyse dans ► JE me révolte donc NOUS sommes…

Également, en attendant le PDF complet des traductions de l’anglais au français et par de larges extraits de Résistance 71 ; Le CHAPITRE 4 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health » / “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” – Skyhorse Publishing, novembre 2021, 450 pages, que de manière inédite je compile au fur et à mesure de leur traduction tant l’heure est grave en COVIDLAND et particulièrement en FRANKISTAN ces derniers jours avec la mise en place du paSSe vaXXXinal !

Grâce à toute l’arrogance de l’Oncle Mac, je pense que tout le monde a compris, maintenant, qu’ILS iront jusqu’au bout et donc, que par votre obéissance vous prolongez ce cauchemar… Le moment est donc venu de se lever, TOUS ENSEMBLE, pour STOPPER le COVIDisme En Marche, car il ne fait plus aucun doute, sinon, qu’ils feront tout pour nous injecter jusqu’au dernier !

AUSSI DONNONS-NOUS RDV ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES POUR LEUR DIRE NON ! STOP ! ÇA SUFFIT !

