Dernière séance & Clap de fin…

Plus qu'il n'en faut pour obtenir la masse critique, point de basculement vers le pouvoir de dire NON et avec une conscience politique ad hoc on fédère la population en capacité d'exercer la désobéissance civile et c'est fin de partie pour l'oligarchie !

R71, juillet 2013 : Regardons l’histoire, tous les changements politiques et sociaux positifs obtenus de haute lutte par les peuples, partout, l’ont été d’abord et avant tout par un petit groupe de gens convaincus, motivés et non influençables dans la vaste majorité des cas. L’essaimage des idées a fait boule de neige pour atteindre les 10% requis… voire bien plus dans certains cas. De là, tout bascule… Et l’article scientifique qui sert de base à ce billet dit ceci dans la conclusion : « En conclusion, nous avons démontré ici l’existence d’un point de bascule, qui une fois atteint, fait que l’opinion de la majorité initiale d’un réseau change rapidement pour celle d’une minorité consistante et inflexible. Il y a plusieurs précédents historiques à cela, par exemple, le mouvement des suffragettes au début du XXe siècle et la montée du mouvement américain des droits civiques, qui commença très peu de temps après que la taille de la population afro-américaine ait passée la barre des 10%. […] » ► Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin. Publication de Matthew Philips, 2011 – URL de l’article source en anglais ► https://www.freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-is-all-you-need/ ► Version originale au format PDF N° 174 de 9 pages de JBL1960 de la traduction en français de Résistance71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf ;

RAPPEL DES FAITS !

Le 10/07/1940 , 80 parlementaires sur 649 ont voté CONTRE les pleins pouvoirs à Pétain !

Le 05/05/2015 , 86 députés sur 524 ont dit NON à la surveillance généralisée des français !

Le 19/11/2015 , 6 députés, 1 abstention, sur 551 ont voté contre la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois… 551 députés ont voté POUR…

LE 13/12/2016 , 32 députés CONTRE, 288 POUR la 5ème prolongation de l'état d'urgence.

Le 06/07/2017 , 13 voix CONTRE, 188 POUR la 6ème et dernière prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017…

Le 03/10/2017 , 127 voix CONTRE, 415 voix POUR la LOI ANTITERRORISTE grâce à la mobilisation de la majorité LREM , qui l'ont voté à la quasi-unanimité. Seuls quatre députés se sont abstenus…

Le 06/01/22, ADOPTION SS XXX inal ; 214 POUR – 93 CONTRE – 27 ABSTENTIONS !…

Mais rappelez-vous toujours qu’

« Si être ‘gilet jaune’, c’est vouloir moins de parlementaires et que le travail paie mieux, moi aussi je suis ‘gilet jaune’ ! » Confidences du 31 janvier 2019 à des journalistes conviés à l’Élysée par Emmanuel Macron, himself… Manu la déconne, avait rajouté « et vouloir un État bienveillant », mais bizarrement, les Merdias mainstream ont tronqué le propos présidentiel, on ne se demande plus pourquoi…

En tous cas, énième preuve, qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais. Quiconque votant pour le système a voté et vote pour que celui-ci continue…

« Le pouvoir réside dans le peuple ! »

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le meilleur de l’ANCIEN au monde d’aujourd’hui

Retirons-leur notre consentement, en toute matière, et débutons une Grève Générale Illimitée Expropriatrice et Autogestionnaire sans arme ni haine ni violence, juste en disant NON et en ne consommant que le strict nécessaire et en privilégiant les circuits-courts



Pour y parvenir, je vous recommande le visionnage du direct du 5 janvier 2022 de LeLibrePenseur

Et de la Capsule #65 de la Croix du Sud

+ Le dernier BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES S52 du 27/12/21 au 02/01/22 ► https://www.sentiweb.fr/5501.pdf

LLP ► Les données Sentinelles montrent un taux d’incidence en nette augmentation à 66/100.000 en semaine 52. Nette augmentation du taux d’incidence qui n’a rien à voir avec la propagande catastrophiste politico-médiatique ! Voici les derniers résultats du réseau Sentinelles (609 généralistes et 44 pédiatres libéraux) : le taux d’incidence du SARS-CoV-2 de la 52e semaine de 2021 est de 66 cas/100.000, en augmentation. Toujours en dessous du seuil d’alerte et des TI communiqués par les autorités dans les médias-mensonges qui avancent des chiffres astronomiques mensongers tous au dessus de 1800/100.000 habitants parlant de raz-de-marée, de lame de fond, de fin du monde. Il y a clairement un redémarrage de l’épidémie, mais la situation est largement contrôlable surtout si on soigne les malades autrement qu’avec du paracétamol comme c’est toujours le cas malheureusement en France !

Le Re du SARS-CoV-2 est à 1.09, en baisse significative également, selon le site CovidTracker, ce qui est une très bonne nouvelle ; pourtant l’hystérie générale continue de plus belle.

Le rebond de cas est réel même s’il est très léger sachant que le variant Omicron est 80% moins dangereux que le Delta, lavez-vous les mains souvent et commencez un petit traitement vitaminique hivernal qui ne pourra qu’être utile avant de rencontrer un virus respiratoire qu’il soit covid ou autre.

