Du SIDA au SIDAV – Traduction R71 – Complétée en analyse par JBL1960

Suite très logique de ce billet en appui d’un presque RIEN …

SEUL t’es presque RIEN – ENSEMBLE on est TOUT & le SYSTÈME lui n’est plus rien du tout…

Du fait, notamment, que le Presque Dr. T’Ché-RIEN nous avait soumis cette étude en anglais, ici-même, car pour exercer sa presque passion, il lit, défriche, traque même toutes les infos ad hoc et connexes pour nous les transmettre et nous permettre de nous faire notre propre opinion et surtout en ces temps troublés pour nous permettre d’agir comme des petites aiguilles pour leur exploser leur mensonges à la tronche afin qu’éclate TOUTE LA VÉRITÉ au grand jour et à l’air libre…

Du SIDA au SIDAV : OGM

Cas de VAIDS * ou SIDAV par injections COVID en augmentation à cause des injections de masse

10 décembre 2021 – URL source en anglais ► https://www.afinalwarning.com/577660.html

Traduit de l’anglais par Résistance 71 – Complétée, enrichie et en analyse par JBL1960

(*) VAIDS : en anglais pour Vaccine Acquired Immuno Deficience Syndrome, l’équivalent du SIDA induit par injection ARNm, qu’on pourrait traduire par SIDAV pour Syndrome Immuno-Deficient Acquis par Vaccination… Tout un programme !… (R71)

Un nouvel article publié dans le magazine “The Lancet” (NdT : le même que celui du scandale de l’article bidon sur l’hydroxychloroquine…) suggère qu’au plus de “vaccins” une personne se fait injecter avec le coronavirus de Wuhan (COVID-19) et au plus vite son corps succombe à un syndrome de déficience immunitaire similaire à celui provoqué par le SIDA, nouveau syndrome appelé VAIDS en anglais (NdT : voir la note à ce sujet ci-dessus). Le Syndrome Immuno Déficient Acquis par Vaccins (SIDAV) commence immédiatement après la première bordée d’injections. Les experts sont préoccupés du fait qu’avec chaque nouveau “rappel / booster”, le “processus d’érosion immunitaire” comme il l’appelle, ne fait que continuer en s’accélérant. Pour leur recherche, des scientifiques ont comparés les résultats sur la santé entre les injectés anti-COVID et les non-injectés en Suède. Environ 1,6 millions d’individus dans chaque groupe furent étudiés pendant 9 mois. Ce qui fut découvert est que les “vaccinés complets” avait une toute petite protection immunitaire pour un laps de temps très court, de l’ordre de 6 mois.

Après cela, “l’immunité” artificielle provoquée par ces injections diminue rapidement, laissant une personne complètement “vaccinée” sans aucune protection que ce soit contre quelque infection que ce soit, ce qui est similaire à ce qui se produit lors des infections du SIDA. Les non-vaccinées en revanche ont été prouvés avoir maintenu une immunité naturelle normale parce que leurs corps n’avaient pas reçu ces injections de dégradation de l’immunité à coup de protéine Spike et autres produits chimiques mystérieux contenus dans les injections et qui nous le savons maintenant, entaillent et désintègrent le système immunitaire de la personne semaine après semaine après les injections. “Les médecins appellent ce phénomène chez les injectés multiples “l’érosion immunitaire” ou “déficience immunitaire acquise”, ceci occasionnant de nombreux cas de myocardite et autre maladies post injections qui les affectent rapidement, résultant en une issue fatale, ou plus lentement, résultant en maladies chroniques.” a rapporté l’association America’s Frontline Doctors (AFLDS) au sujet des résultats de la recherche.

Les injections anti-COVID initialisent une cascade d’arrêts des fonctions vitales du corps et de sa réponse immunitaire

Il est très important de se rappeler que les “vaccins” anti-COVID ne sont pas en fait des vaccins, du moins pas du tout dans le sens traditionnel du terme. Ce qu’ils font [par action de l’agent génétique ARNm] est de faire produire aux cellules partout dans le corps, une petite partie du virus SRAS-CoV-2 donnant la COVID-19, la fameuse protéine Spike, qui a pour résultat de voir le corps produire des anticorps contre celle-ci. Il y a de sérieux problèmes avec ceci néanmoins qui mènent à la dégradation progressive de la capacité immunitaire du corps et de sa fonctionnalité. “D’abord, ces “vaccins” entraînent de manière erronée le système immunitaire à ne reconnaître qu’une petite partie de virus (sa protéine spike)”, explique l’AFLDS. “Des variants qui sont différents même très légèrement en cette protéine, sont capables d’échapper au spectre très étroit des anticorps produits par les injections. Ensuite, ces injections créent des “addictions”, ce qui veut dire que les personnes deviennent dépendantes de rappels réguliers leur étant injectés, parce qu’il n’ont été “vaccinés” que contre une toute petite portion d’un virus qui mute en permanence”, ajoute le groupe.

“Le ministre de la santé australien, le Dr Kerry Chant, a déclaré que la COVID sera avec nous pour toujours et que les “gens devront s’habituer à recevoir des vaccins en permanence”. Ce sera un cycle régulier de vaccination / revaccination.” Une troisième chose importante est le simple fait que les injections ne font en aucun cas la prévention de l’infection au virus dans le nez et les voies aériennes supérieures, et c’est là que les gens complètement “vaccinés” tendent à montrer leur charge virale. Ceci a pour effet que les “vaccinés complets” deviennent des “super propagateurs” de l’infection et un sérieux danger à la société.

L’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson prévient que la réponse indéfinie et incontrôlée auto-immune à la protéine spike du coronavirus qui est provoquée par ces injections pourrait produire “une vague d’anticorps appelés anticorps anti-idiotype ou Ab2s qui continuent d’endommager les corps humains longtemps après s’être débarrassés du SRAS-CoV-2 lui-même ou de ses protéines spike que les injections commandent aux cellules du corps de produire.” Les protéines spike elles-mêmes pourraient produire cette seconde vague d’anticorps, modulant la réponse initiale du système immunitaire en s’accolant et finalement détruisant la première vague d’anticorps. Les dernières nouvelles au sujet des grands dégâts causés par les “vaccins” anti-COVID peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Sources de cet article incluent ► AmericasFrontlineDoctors.org et NaturalNews.com

COMMENT VOUS DIRE ?…

COMMENT (FAIRE) TAIRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/comment-taire.pdf – Instantané de RIEN du 17/12/21

Car vous le savez maintenant, si nous ne nous LEVONS PAS en nombre invincible pour les mettre HORS ÉTAT de nous nuire, ILS ne s’arrêteront jamais et demain ils vaxxineront les 5/11ans…

TOUTE AFFAIRE CESSANTE ► LISEZ-CECI : “Avant que votre enfant ne soit injecté”, déclaration du Dr Robert Malone sur les vaccins géniques Covid pour enfants – 14/12/21 – Jean-Dominique Michel ► https://anthropo-logiques.org/avant-que-votre-enfant-ne-soit-injecte-declaration-du-dr-robert-malone-sur-les-vaccins-covid-pour-enfants/

Avant de faire vacciner votre enfant, ce qui est irréversible et peut lui causer des dommages permanents, découvrez pourquoi 15’000 médecins et scientifiques médicaux du monde entier ont signé une déclaration affirmant publiquement que les enfants en bonne santé ne doivent PAS être vaccinés contre le Covid-19. Au nom de ces médecins et docteurs, le Dr Robert Malone, qui a consacré sa carrière au développement de vaccins et inventeur de la technologie de vaccination ARNm, fournit aux parents une déclaration claire exposant les faits scientifiques à l’origine de cette décision.

Cette déclaration a été prononcée lors d’un événement en direct le 12 décembre pour lequel Unity Project s’est associé au Global Covid Summit. Le Dr Robert Malone et d’autres médecins de renom ont discuté de la récente mise à jour de leur Déclaration des médecins, portants sur les raisons pour lesquelles les enfants en bonne santé ne devraient pas être « vaccinés » et des risques associés aux injections géniques expérimentales appelées « vaccins ».

Lien vers le texte original en anglais ► https://globalcovidsummit.org/news/live-stream-event-physicians-alerting-parents

Texte intégral de la déclaration du Dr Malone

Je m’appelle Robert Malone, et je m’adresse à vous en tant que parent, grand-parent, médecin et scientifique. Je n’ai pas l’habitude de lire un discours préparé, mais ce sujet est si important que je voulais m’assurer que chaque mot et chaque fait scientifique étaient exacts.

Je m’appuie sur cette déclaration, ma carrière étant consacrée à la recherche et au développement de vaccins. Je suis vacciné contre le Covid et je suis généralement pro-vaccination. J’ai consacré toute ma carrière au développement de moyens sûrs et efficaces pour prévenir et traiter les maladies infectieuses.

Ensuite, je publierai le texte de cette déclaration afin que vous puissiez la partager avec vos amis et votre famille.

Avant que vous ne fassiez l’injection à votre enfant – une décision qui est irréversible – je voulais vous faire connaître les faits scientifiques concernant ce vaccin génétique, qui est basé sur la technologie du vaccin ARNm que j’ai créée.

Il y a trois points que les parents doivent comprendre :

La première est qu’un gène viral sera injecté dans les cellules de vos enfants. Ce gène oblige l’organisme de votre enfant à fabriquer des protéines Spike toxiques*.



Ces protéines provoquent souvent des dommages permanents dans les organes vitaux des enfants, notamment :

○ leur cerveau et leur système nerveux ;

○ leur cœur et leurs vaisseaux sanguins, y compris les caillots sanguins ;

○ leur système reproductif ;

○ ce vaccin peut en outre déclencher des modifications fondamentales dans leur système immunitaire.

Le point le plus alarmant à ce sujet est qu’une fois ces dommages survenus, ils sont irréparables.

○ Vous ne pouvez pas réparer les lésions dans leur cerveau.

○ Vous ne pouvez pas réparer les cicatrices du tissu cardiaque.

○ Vous ne pouvez pas réparer un système immunitaire génétiquement réinitialisé, et

○ ce vaccin peut causer des dommages à la reproduction qui pourraient affecter les générations futures de votre famille.

La deuxième chose que vous devez savoir est le fait que cette nouvelle technologie n’a pas été testée de manière adéquate.

○ Nous avons besoin d’au moins 5 ans de tests/recherche avant de pouvoir vraiment comprendre les risques.

○ Les inconvénients et les risques des nouveaux médicaments ne sont souvent révélés que plusieurs années plus tard.

Demandez-vous si vous voulez que votre propre enfant fasse partie de l’expérience médicale la plus radicale de l’histoire de l’humanité.

Un dernier point : la raison qu’on vous donne pour faire vacciner votre enfant est un mensonge.

○ Vos enfants ne représentent aucun danger pour leurs parents ou grands-parents

○ C’est en fait le contraire. L’immunité qu’ils développent naturellement après avoir été infectés par le Covid est essentielle pour sauver votre famille, sinon le monde, de cette maladie…

En résumé, il n’y a aucun avantage pour vos enfants ou votre famille à les « vacciner » contre les faibles risques du virus, compte tenu des risques sanitaires connus du « vaccin » avec lesquels, en tant que parent, vous et vos enfants devrez peut-être vivre pour le reste de leur vie.

L’analyse des risques et des avantages est loin d’être aussi précise.

En tant que parent et grand-parent, je vous recommande de résister et de vous battre pour protéger vos enfants.

*Entretien de Bret Weinstein (Ph.D en Biologie Évolutionniste) avec le Dr Robert Malone (inventeur de la technologie de vaccination ARNm) et Steve Kirsh (Entrepeneur) par Dark Horse Podcast le 14 juin 2021 : la protéine Spike est très dangereuse, elle est cytoxique (cytoxique : toxique pour les cellules envahie ou infectée)

Quand le Presque Dr. T’Ché-RIEN nous annonçait en septembre 2021 que nous aurions des bombes bactériologiques ambulantes ► La voilà à nouveau dispo car l’étude pré-print avait été retirée, un temps, puis a été remise ►

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 ► Le « vaccin » permet aux personnes vaccinées de transporter des charges virales exceptionnellement élevées (251 fois !) sans être malades au départ, ce qui peut les transformer en super-diffuseurs pré-symptomatiques.

ALORS ? PRÊTS À SACRIFIER VOTRE PROGÉNITURE JUSQU’AU DERNIER ?

OU PRÊTS À VOUS LEVER POUR PROTÉGER LES ENFANTS JUSQU’AU DERNIER ?

En VOUS attendant, NOUS on sème encore et toujours jusqu’à notre dernier souffle et avant cela, jusqu’à ce qu’il se barre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/cronbar.pdf, encore un petit RIEN du 17 décembre 2021

Nous y veillerons !

Non pour le remplacer par un autre Cron ou Cronne car nous le voyons bien maintenant : il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple ! Car, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21)

Tout comme il n’est pas question de se limiter à un NUREMBERG 2.0 et nous sommes bien d’accord avec R71 sur ce point ; Certains parlent déjà d’un Nuremberg 2.0 qui fera suite à cette ignominie planétaire qu’est cette fausse pandémie COVID tentant de mettre en place une dictature sanitaire de contrôle planétaire. Ceci est limitateur. Se contenter d’un tel projet, c’est dire : “réformons le système, scions les branches pourris et sauvons ce qui peut l’être…” Ceci est un leurre. Il doit maintenant devenir évident pour le plus grand nombre qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir. Nous devons en sortir et changer radicalement de paradigme POLITIQUE, le reste suivra. Ne faisons pas De Fauci, Gates, [NdJBL : Delfraissy&Cie en FRANKISTAN] et quelques autres pantins mégalos des boucs émissaires de convenance pour sauver ce qui ne peut pas l’être.

Parce que c’est TOUJOURS l’heure pour semer

