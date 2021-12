De Nuremberg à NUREMBERG 2.0 de RIEN + APPEL À SE LEVER ET À DANSER ENCORE !

Dans le prolongement des AVANT-VŒUX DE RIEN AFIN QU’IL NE SOIT PAS TROP TARD !

Et à lire, à voir et à entendre les dernières infos tout autour de la PLANète et particulièrement en COVIDLAND et bien on peut avoir des doutes…

▼▼▼

De Nuremberg ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/nuremberg.pdf

À NUREMBERG 2.0 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/nuremberg-2.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Bien entendu, il n’est pas question de se limiter à un NUREMBERG 2.0 car nous sommes bien d’accord avec R71 sur ce point ; Certains parlent déjà d’un Nuremberg 2.0 qui fera suite à cette ignominie planétaire qu’est cette fausse pandémie COVID tentant de mettre en place une dictature sanitaire de contrôle planétaire. Ceci est limitateur. Se contenter d’un tel projet, c’est dire : “réformons le système, scions les branches pourris et sauvons ce qui peut l’être…” Ceci est un leurre. Il doit maintenant devenir évident pour le plus grand nombre qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir. Nous devons en sortir et changer radicalement de paradigme POLITIQUE, le reste suivra. Ne faisons pas De Fauci, Gates, [NdJBL : Delfraissy&Cie en FRANKISTAN] et quelques autres pantins mégalos des boucs émissaires de convenance pour sauver ce qui ne peut pas l’être.

À bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat !

Vive les associations libres de la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée, celle de la société des sociétés !

Le reste n’est que pisser dans un violon ! Qu’on se le dise !

▼▼

APPEL À SE LEVER POUR DANSER ENCORE & PARTOUT !

« Quand le chat n’est pas là, les souris dansent », autrement dit, quand le tyran est absent et ne peut imposer ses règles, le peuple profite de sa liberté et danse. Macron a détourné et même carrément renversé le proverbe. Quand Emmanuel macron danse, on sent qu’il se force, qu’il n’aime pas ça, il est tout raide. À Noël, les souris auraient plus de souplesse et de joie de vivre. Il ne veut donc pas qu’elles en profitent : tant que le chat Macron est là, nous, les souris, ne danserons pas ► https://lemediaen442.fr/quand-macron-danse-les-souris-ne-dansent-plus/

OU PAS ?…

Parce que pour NOUS c’est tout vu ► BONNES & JOYEUSES NON-INJECTIONS !!!

ON SE RETROUVE DEHORS & ON DANSE ENCORE !

JBL1960