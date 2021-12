Il était une dernière fois… D’un RIEN et d’une RIENne, décembre 2021 (PDF)

Chronique finale d’un presque RIEN, PDF N° 2122021 de 9 pages, complétée & enrichie par une presque RIENne ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/il-etait-une-derniere-fois-chronique-finale-dun-rien-et-dun-rienne-decembre-2021.pdf

Cliquer pour accéder à il-etait-une-derniere-fois-chronique-finale-dun-rien-et-dun-rienne-decembre-2021.pdf

RIEN met un point final, lui-même, à sa dernière histoire à laquelle je rajoute ma patounette de RIENne de ♥ et que vous pourrez retrouver avec toutes les autres, dans cette page dédiée de mon blog CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF mais également dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS compte tenu de son expertise de presque Docteur, qui nous aura été très utile dans cette dystopie dans laquelle on tente de nous enfermer alors que rien ne nous empêche d’inverser cette nouvelle normalité afin de (re)devenir un peuple de penseurs.

C’est pourquoi ce presque RIEN nous invite une dernière fois, non plus à alerter, il n’est plus temps, ni même d’essayer de réveiller les mougeons qui roupillent encore à poings fermés, il est trop tard ; Mais à NOUS lever, ensemble, et dans une parfaite unicité et complémentarité, dans un souffle parfaitement synchrone d’un lâcher prise collectif à se rejoindre sur le chemin tangent pour semer autrement…

Car il est temps !

JBL1960