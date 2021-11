PFIZER vous offre son calendrier de l’Avent en avance…

MàJ en temps réel VOIR MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

VOIR le live du 16/11/21 ► https://www.lelibrepenseur.org/direct-du-16-nov-2021-gibraltar-flandre-megarbane-le-mytho-profits-pfizer-moderna-pierre-lellouche/

17/11/21 ► Covid : pays plus vaccinés versus pays moins vaccinés par ZOLA ► https://www.covid-factuel.fr/2021/11/17/covid-pays-plus-vaccines-versus-pays-moins-vaccines/

TrialSiteNews vient de sortir un article, intitulé « Enquête sur les tendances Covid-19 dans les 10 pays les plus vaccinés et les 10 pays les moins vaccinés ».

Deux tableaux résument bien la situation, et se passent de commentaires, sinon celui-là : « On peut discuter de tout sauf des chiffres ».

Certains chipoteront sur les pays sélectionnés, il y a peut-être des erreurs, un oublié ou un en trop. C’est ce que j’ai pensé en me disant qu’ils avaient omis l’Islande. Eh bien non, sur Our World in Data, l’Islande est « fully vaccined” à 75%, donc inférieur au Cambodge, dernier de la liste. Le Portugal m’étonnait, je le croyais au niveau de la France, non, la liste semble donc juste (et vérifiable toujours sur OWD).

Pour lire l’intégralité de l’analyse ► https://www.covid-factuel.fr/2021/11/17/covid-pays-plus-vaccines-versus-pays-moins-vaccines/

FRANKISTAN ► La Momie Delfraissy – Le retour : Le Vieux Défraîchi nous l’assure : contrairement aux deux premières, la 3ème dose est efficace dans les 48 heures… Autrement dit tout de suite ! Et bien sûr elle devrait être proposée aussi aux femmes enceintes… Il n’y a pas assez de fausses couches et de bébés morts-nés ! Épouvantables criminels. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/11/17/retour-de-la-momie-delfraissy-pour-promouvoir-la-3eme-dose-de-poison/

100 000 RDV (à vérifier tout de même pis un RDV ça s’annule) sur disons 6 millions qui refusent TOUJOURS de se faire inoculer…

Je développe pas, hein ? Vous aurez compris où on se les met, les 3 doses et le pa SS e-sanitaire !

