Frankistan : Le Chef-désarmé MacRon ne désarme pas et lance l’Opération GAME-OVER-DOSE !

AUTRICHE = MÊME COMBAT / ÖSTERREICHKAMPF : L’Autriche passe à la « 2G » (vacciné ou guéri) : les non-vaccinés sont exclus de la société : Depuis le lundi 8 novembre, la « règle 2G » est introduite en Autriche et dans certaines régions d’Allemagne. Cela signifie que la restauration, les théâtres, les diverses activités sportives, les événements de plus de 25 participants et les salons de coiffure ne sont accessibles qu’aux citoyens vaccinés contre le covid ou guéris. En Autriche, la nouvelle règle s’appliquera au moins jusqu’à Noël. Le nom « 2G » vient des mots allemands « geimpft en genesen », qui signifie « vacciné et guéri ».

3G = passeport sanitaire

2G = passeport vaccinal

La « mesure 2G » a été annoncée car le gouvernement autrichien estime que le nombre de nouvelles infections augmente à un rythme inquiétant. Le pays a signalé 9 943 nouvelles infections sur une période de 24 heures samedi, dépassant le pire jour de 2020 avec 9 586 cas enregistrés. Pour contenir le virus, le gouvernement met désormais en place la « règle 2G », donc une preuve de vaccination complète ou de récupération est requise pour accéder à : restaurants

théâtres

activités sportives

événements avec plus de 25 participants

salons de coiffure

cinémas

Schnitzel panique (NAZILAND-ITOU !)

Ce sera aussi le cas en Allemagne. Dans la majeure partie de l’Allemagne, la « règle 3G » s’applique toujours à ce jour. Cela signifie qu’en plus d’un certificat de vaccination et d’une preuve de guérison, les personnes pourraient également présenter un test covid négatif. Cette règle sera remplacée par la « règle 2G » dans certaines parties du pays à compter d’aujourd’hui. C’est aux Länder allemands de décider quel modèle utiliser : 2G ou 3G. Il existe également des États qui optent pour un modèle phasé, et peuvent passer de la 3G à la 2G, si le taux d’occupation dans les hôpitaux augmente. Plus le taux d’occupation est élevé, plus les restrictions pour les personnes non vaccinées sont importantes. En Autriche, il y aura une période de transition de quatre semaines pour la mise en place de cette règle 2G, durant laquelle un test PCR négatif combiné à la preuve d’une première dose du vaccin corona suffira. Cela durera jusqu’au 6 décembre, après quoi il faudra être en mesure de fournir une preuve de vaccination complète. Le test négatif en Autriche ne s’applique qu’au travail, mais il doit être renouvelé tous les deux jours. Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a déclaré que la règle resterait certainement en vigueur jusqu’après Noël. « Je ne pense pas que la situation se sera améliorée dans six semaines, a-t-il déclaré au journal Krone. Très probablement, la “règle 2G” sera toujours en vigueur pendant la saison de Noël et le Nouvel An. » Ces derniers jours, les médias autrichiens ont commencé à utiliser le terme ludique « Schnitzelpanik »: la peur de ne plus pouvoir manger au restaurant convainc les gens de se faire vacciner. Les foules dans les centres de vaccination En Autriche, moins de 65 pour cent de la population est actuellement complètement vaccinée. C’est moins que la moyenne européenne. Mais en raison de l’introduction de la « règle 2G », plusieurs centres de vaccination en Autriche sont très occupés. Dans les centres viennois, le samedi, le temps d’attente était d’une heure et demie. Le journal autrichien Krone rapporte que plus de 10 000 personnes sont allées recevoir leur premier vaccin covid samedi. De plus, des milliers de personnes ont également reçu une deuxième injection ou une injection de rappel. Au total, plus de 21 000 Autrichiens ont été vaccinés ce week-end. La règle s’applique-t-elle également aux touristes ? Les mesures sont mauvaises pour le secteur du tourisme, entre autres, qui se prépare à la saison des sports d’hiver. La « règle 2G » s’appliquera également aux touristes, tant en Allemagne qu’en Autriche. L’Autriche utilise le Groene Pas, une application qui est utilisée pour montrer une preuve de vaccination. Les règles de cette application changent également à partir d’aujourd’hui. Les personnes ne seront considérées comme complètement vaccinées que pendant les neuf mois suivant leur deuxième dose du vaccin covid. L’objectif est d’encourager l’utilisation de la troisième dose, accessible à tous dès six mois après la deuxième dose. Le Média en 4-4-2 ► https://lemediaen442.fr/lautriche-passe-a-la-2g-vaccine-ou-gueri-les-non-vaccines-sont-exclus-de-la-societe/

Traduction

Article original : Oostenrijk stapt over op « 2G », strengere regels gelden ook voor toeristen LES NON-VAXINÉS PARLENT AUX VAXXXXXXXXXINÉS !

ARTUNG / ATTENTION = C’est la première fois dans toute l’Histoire de l’Humanité qu’on vous fait croire que vous pouvez transmettre une maladie que vous n’avez pas à quelqu’un qui a été vaxxxiné contre elle !

Si ça ne vous fait toujours pas réfléchir c’est que vous êtes mûrs pour le GRAND RESET !



À TOUS LES AUTRES QUI REFUSEZ DE VOUS SOUMETTRE et qui êtes PRÊTS POUR LE GRAND RÉVEIL

« La Marche du réveil » vous donne rendez-vous le 14 novembre au Mont Valérien avec Alexandra HENRION-CAUDE, Christian PERRONNE…

La loi actuelle prévoit que pour soigner un malade non « vacciné » covid, le médecin doit en référer à son supérieur. Il n’a donc plus de liberté de conscience : « Concernant les établissements de santé et les services de santé, le « pass sanitaire » doit être présenté lors de leur admission par les personnes accueillies pour des soins programmés […] Il est par ailleurs prévu, lorsque la présentation du “pass sanitaire” est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge, que le chef de service ou, en son absence, un représentant de l’encadrement médical ou soignant, puisse prendre la décision de déroger à cette obligation. »

Comment en est-on arrivé à interdire aux médecins de soigner ? Cela remonte à 2013, aux premières Recommandations « déontologiques » du Conseil européen des ordres des médecins : « Le refus de soins ne peut être opposé à une personne que dans la mesure où il repose sur un texte réglementaire ou déontologique. » Certes, le mot « déontologique » sert souvent aux groupes de pression pour mieux s’affranchir de la morale. Mais « réglementaire » ! Là il n’y a plus rien à dire. Rompez ! L’Europe a supprimé la liberté de prescription, c’est le règlement ! Ceux qui veulent soigner sont interdits d’exercer, c’est le règlement ! Quant aux prescripteurs des laboratoires, ils sont aisément remplaçables par la télé-consultation. Ils vont droit dans le mur.

C’est aussi eux que les Marches aimeraient réveiller en dialoguant le long du parcours, tout en continuant la lutte contre le passe sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants suspendus. En prenant le parti du terrain, de la discussion en personne, les organisateurs espèrent favoriser la prise de conscience de la dérive actuelle organisée par l’Europe.

Jacqueline pour Le Média en 4-4-2 ► https://lemediaen442.fr/la-marche-du-reveil-vous-donne-rendez-vous-le-14-novembre-au-mont-valerien-avec-alexandra-henrion-caude-christian-perronne/



À TOUSTES CELLEUX qui ne pourront être présents au Mont-Valérien, RIEN ne nous empêche, dans toutes les Communes de France & de Navarre de converger, de nous retrouver / mutualiser pour organiser notre Grand Réveil et ainsi ÊTRE & INCARNER la RÉSISTANCE POLITIQUE !



Plutôt 1871 que 1984 en 2021…

C'est parce que JE me révolte que NOUS sommes ;

C'est parce que JE me lève que NOUS pourrons mettre fin, définitivement, au COVIDisme et aux COVIDélires de Macron-le-cyborg et ses clo(w)nes

ET PAR UNE / NOTRE ;

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► BOYCOTT et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

Et parce qu’il est clair maintenant pour TOUT LE MONDE que l’objectif du Chef Désarmé MacRon est l’élimination du peuple par injections mortifères & imposition d’un paSSe-sanitaire totalitaire !

Lâchons prise, cessons d’avoir peur ! La peur est l’alliée de la division et de la malfaisance régnante qui l’a parfaitement compris puisqu’elle menace d’éliminer les réfractaires aux injonctions paranos à l’injection finale !



Aussi, en attendant de se retrouver TOUSTES dès dimanche 14 novembre PARTOUT, par exemple et pour transformer notre réalité, NOUS on sème, encore et toujours…

