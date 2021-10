Errico Malatesta : Textes choisis anarchistes dans une nouvelle version PDF mise à jour en octobre 2021 par Jo Busta Lally

Errico Malatesta : Textes choisis anarchistes, traduction & compilation R71, dans une nouvelle version PDF réalisée et mise à jour par Jo Busta Lally, octobre 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/10/errico-malatesta-textes-choisis-anarchistes-maj-octobre-2021-par-jbl1960.pdf

VERSION PDF N° 291021 qui passe de 63 à 86 pages ;

Page 3 ► Présentation de la mise à jour ;

Page 64 ► POUR SE LEVER & DIRE NON à l’instinct de mort de l’État et du capitalisme et OUI à la VIE pour une société des sociétés ORGANIQUE ;

Page 65 ► Mises à Jour par chronologie de publication de la plus récente à la plus ancienne ;

Page 66 ► L’État socialiste, 1897 – Résistance71, 28 octobre 2021 ;

Page 71 ► Errico Malatesta : Retour sur une vie – Source Le Monde Libertaire VIA Résistance71 du 23 septembre 2021 ;

Page 74 ► L’irréconciliable contradiction, 1900 – Traduction Résistance71, avril 2021 ;

Page 77 ► Comment concevoir la révolution, 1930 – Résistance71, 10 janvier 2021 ;

Page 81 ► Intervention au congrès anarchiste d’Amsterdam (syndicalisme), 1907 – Résistance71, 23 décembre 2019 ;

Page 86 ► EN CONCLUSION…

Cliquer pour accéder à errico-malatesta-textes-choisis-anarchistes-maj-octobre-2021-par-jbl1960.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État ; Avec…

Du fait que tous les textes d’Errico Malatesta résonnent toujours et aujourd’hui plus que jamais d’une grande actualité, preuve que RIEN n’a été fait depuis des siècles pour que TOUT change vraiment.

Constatant, de plus, les uns et les autres, chacun dans son style, que la voie réformiste que beaucoup appellent de leurs vœux ne promet qu’une réforme de l’État, de ses Institutions et donc un changement d’apparat mais pour qu’en fait rien ne change vraiment en profondeur…

Aussi, devant la menace physique de plus en plus violente qu’exerce actuellement, et partout dans le monde, l’oligarchie régnante soit le 0.001% sur l’Humanité les 99.999% ; N’est-il pas temps de comprendre qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais, pour NOUS les peuples ?

Et une fois compris que la réforme nous fera perdre un temps précieux que nous n’avons déjà plus, grâce à la (re)lecture des textes visionnaires et d’une grande lucidité de Malatesta, pour le moins ; ENSEMBLE ► Solidaires ► Unis ► Persévérants ► Réfléchis ► Actifs ► Essayons de remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre complémentarité unificatrice car il est clair que ce n’est qu’à cette condition que nos actions, réfléchies et non-violentes, deviendront véritablement (r)évolutionnaires !

Ainsi serons-nous alors en capacité de transformer notre réalité et de changer le cours de l’Histoire humaine !

Pourtant je n’ai jamais cru, ni même prétendu, qu’une seule lecture, qu’un seul livre puissent changer le monde. Mais des lectures combinées, une fois intégrées et conscientisées, changeront notre regard, notre perception des choses, et in fine, nous permettront de nous changer nous-mêmes afin d’être en capacité, tous ensemble, de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité par transmutation de toutes les valeurs…

Et comme aurait pu le dire Malatesta dans notre réalité d’aujourd’hui : Nous savons depuis un moment ce que veut l’oligarchie pour nous et le monde, toute la dystopie technotronique ambiante en est le signe avant-coureur : Ils veulent un Gattaca planétaire, une énorme Smart-city interconnectée, goulag/ghetto d’écrasement de l’humanité pendant que les parasites du haut s’enfermeront dans des « zones vertes transhumanistes à fontaines de jouvence ». Donc, on ne peut pas se « laisser guider par le chaos » qui ne sera pas libérateur bien au contraire, laissé aux mains des ordures habituelles. La seule solution étant la mise à bas du système et la mise de l’humanité sur la route/chemin de l’émancipation, l’organisation se fera alors en toute logique naturelle. La priorité est la révolution sociale, le grand chambardement du passage de la malfaisance régnante par-dessus bord et des peuples reprenant les commandes des bateaux ivres… La suite coulera essentiellement de source.

Maintenant, si une seule lecture peut provoquer un petit déclic, faire jaillir une étincelle, votre propre lumière intérieure, quel qu’en soit l’auteur et je pense que ces textes choisis de Malatesta agiront comme de véritables détonateurs, prenez en soin, nourrissez-là afin qu’elle soit capable un jour et en les mutualisant d’embraser tout l’empire et même tous les empires que nous savons grâce à toutes ces lectures totalement faillis !

Pour prolonger la réflexion parce que ça urge un chouïa quand même, vous pouvez consulter ces pages de mon blog et trouver un bonheur au format PDF à lire, à télécharger, imprimer, diffuser et partager gratuitement, comme tous les PDFs que je propose sur ce blog. Car j’estime pour ma part, et en cela, nous sommes en parfait accord avec R71 qui de plus avancent quant à eux : qu’il n’y a pas plus de «droits d’auteurs» et de «propriété intellectuelle» que de beurre en branche ! Que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement.

En VOUS attendant pour écrire la suite de l’histoire à l’encre du réel ► NOUS on sème… Encore & Toujours jusqu’à notre dernier souffle…



JBL1960