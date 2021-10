CHRONIQUE DE FIN de RIEN… Ou presque…

VIVRE DANS LE MONDE ou VIVRE DANS SON MONDE ?

Toute dernière chronique à 4 mains donc et dans ce format, à retrouver dans la page dédiée de mon blog, ouverte à ce presque Rien il y a près d’un an et comme on ouvre son cœur ; CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF.

C’est la fin d’une histoire sans fin pour vivre le monde jusqu’à sa propre fin…

Un dernier conte pour vivre et mourir debout…

Une légende qu’on chuchotera encore aux yeux des enfants émerveillés d’entendre l’Histoire humaine d’avant l’après-Histoire, celle des anciens peuples de la Terre qui ont luttés pour remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêchait l’Humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

Car ce petit RIEN, tout comme Zénon, avec ses contes, récits, chroniques et instantanés, nous a offert la possibilité d’éteindre, définitivement, la lumière du N.O.M. et dans le même temps, d’allumer toutes nos petites flammes intérieures, telles des lucioles, capables d’embraser tous les empires faillis…

Et dans une parfaite unicité et complémentarité, dans un souffle parfaitement synchrone d’un lâcher prise collectif, nous a fait toucher du doigt, que tout ce que nous avions à faire, c’était d’éclairer la voie qui était déjà là depuis des millénaires et qui n’attendait plus que NOUS, Solidaires de TOUSTES pour le bonheur de CHAQUE UN, pour être, à nouveau, empruntée. Après quoi nous rentrons à la maison…

JBL1960