NOUVELLE TERRE-HAPPY D’IMAGES- CHOC PAR LES TWIX !

Pour remonter aux origines de la (première) PLANdémie PLANétaire PLANifiée ► For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS



Info de RIEN sur les hommes en jupe du Vatican que même les Merdias semblent lâcher ► Mascarucci : hors du chœur même pour Bergoglio. Honneur à Mario Giordano/ Mascarucci : Fuori dal Coro anche con Bergoglio. Onore a Mario Giordano – La vérité est que Bergoglio n’a probablement pas pleinement répondu aux attentes des modernistes tels que Kasper, Marx et ses compagnons dans la mise en œuvre du programme progressiste qui était à la base de son élection. Un agenda qu’il s’est limité à interpréter en convoquant des synodes aux résultats désastreux mais de toute façon insuffisants pour ceux qui voulaient mettre l’Église sens dessus dessous. Ou en déclarant la guerre à la messe latine et aux traditionalistes, en persécutant les ordres religieux les plus conservateurs dans l’idée que cela rendrait ses partisans heureux. Au contraire, ils ont réalisé qu’ils ont fait un trou dans l’eau et ne veulent pas attendre que le Seigneur libère le trône de Pierre. Après tout, celui qui vit par la Mafia meurt par la Mafia. De St. Gallen, bien sûr ► Americo Mascarucci – journaliste et écrivain.

Et je vous invite à (re)lire, en complément, ce billet ► La conférence de Kevin Annett à L’Oxford Union qui n’a jamais eu lieu pour cause de censure… De janvier 2018 qui précise de manière argumentée que : C’est là, noir sur blanc : le catholicisme est le remplacement du christianisme, un empire de conquête (hérité de l’empire romain) et de richesse se reposant sur les moyens terrestres et non pas la voie du christ. Regardez simplement cette entité et écoutez ces admissions de culpabilité, directement de la bouche des chevaux : des déclarations de multiples papes au cours des siècles qui n’ont jamais été contredites ni répudiées par quelques successeurs que ce soit :

Pape Boniface en 1302 : “Nous déclarons l’utilité pour chaque créature humaine d’être sujet du souverain pontife.”

Pape Léon en 1520 : “Le pape est le christ lui-même sur terre.”

Pape Pie en 1929 : “Le fascisme est simplement les doctrines de notre foi faites loi et gouvernement.” + Les confessions d’un Évêque Jésuite ; Alberto Rivera PDF N° 44 de 23 pages – Exclusivité de mon blog ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/01/confessionsdalbertorivera.pdf



Pape Jean en 1962 : “Personne ne peut entrer dans le christ à moins qu’il n’y soit mené par le souverain pontife.”

Pape Jean-Paul II en 1996 : “N”ayez crainte lorsque des hommes m’appellent le christ sur terre car je le suis.”

Pape Benoît en 2008 : “Vous n’avez pas besoin d’aller au christ pour la rédemption ; venez à moi.”

Pape François en 2016 : “Le christ a pêché, est devenu le diable pour notre rédemption. Seule l’Église et sa magisterium peuvent clamer la sainte infaillibilité.”

Août 2021 ► Le pape François a dit ♫ Que l’acte d’amour ♪ Sans être vaxxiné-é-é-é ♫ Est un péché ♪ Pour le pape François, « se faire vacciner est un acte d’amour » – La Croix ► https://www.la-croix.com/Religion/pape-Francois-faire-vacciner-acte-damour-2021-08-18-1201171210

