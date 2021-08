SCIENTIFRICS… LA PARADE DES MONTRES !

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES ► Démontons le chapiteau du plus Grand COcoRONA-CIRCUS de tous les temps ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 33 du 16 au 22 août 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5387.pdf à retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Cliquer pour accéder à 5387.pdf

En résumé : Semaine 33, en France Métropolitaine, le taux d’incidence des cas d’Infection Respiratoire Aigüe (I.R.A.) vus en consultation ou téléconsultation de Médecine Générale a été ESTIMÉ à 38 CAS pour 100 000 HABITANTS – Le taux d’incidence des IRA dus au SARS-CoV-2 a été ESTIMÉ à 13 CAS POUR 100 000 habitants. On parle bien de CAS, hein ? Pas de morts !

Martinique, Guadeloupe, le scénario machiavélique débusqué !

Le scénario machiavélique !

Le « scénario machiavélique » en marche continue !!! Ce qui se passe actuellement en Guadeloupe et Martinique a été au minimum préparé le 21 mai dernier, voire en octobre 2019 !!! Comme pour la grippe qui a définitivement été rayée des écrans radars, l’épidémie de dengue a aussi été rayée des cartes officiellement le 21 mai 2021 au profit de la Covid et ses variants ► https://qactus.fr/2021/08/18/urgent-martinique-guadeloupe-le-scenario-machiavelique-debusque/

25/08/21 ► COVID-19 La rentrée scolaire est reportée du 2 au 13/09 aux Antilles Françaises ► EUROPE1 ► Pas grave, ça laissera plus de temps pour s’organiser et BOYCOTTER LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 ;

Et, en France, on nous menace de nous reconfiner, enfin surtout les NON-VAXXINÉS, alors que partout dans le monde, 99.97% des gens infectés ONT GUÉRI ► CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN ;

Ne vous réjouissez-pas trop vite les vaxxinés de la 2nde dose, car la 3ème dose arrive et si vous pensez que vous en aurez fini avec ce méchant virus, létal à 0.03% et au lieu de nous dénoncer comme de dangereux hérétiques au gouvernement-qui-vous-ment, demandez-vous alors pourquoi vous n’avez pas le droit d’enlever le masque (qui ne sert strictement à rien, sinon à vous museler) et de vous rassembler comme bon vous semble, où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez ?

🚨💥🚨#France #Paris Quand allez-vous comprendre qu'ils nous prennent pour des CONS !#COVID19 #PassSanitaires #Revolution #NousSavons

– Virus tellement MORTEL qu'il faut se faire tester toutes les 72h.

– Virus tellement mortel qu'il faut se faire 3 doses de #vaccin en 6 mois pic.twitter.com/BRlJiDI1AD — L'Aile à Stick (@aileastick1) August 25, 2021

Vous croyez être protégé parce que vous êtes vaxxiné avec ces machins qui ont causés, de sources officielles en Europe plus de 22 000 décès et plus de 2 millions d’effets secondaires graves ?

Mais ouvrez les yeux !

D’AUTRES PREUVES AILLEURS que nous devons NOUS LEVER ENSEMBLE pour STOPPER LES MONSTRES PSYCHOPATHES aux manettes, partout dans le monde et reprendre nos VIES en mains !

26/08/21 ► Résistance 71 ► Le grand cirque continue : Entre Talibans et COVID (Gilad Atzmon) ;

TRACT-PDF N° 314 de JBL1960 APPEL À RÉSISTER & À COCRÉER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/resistance-aux-nazillons-covidistes-la-liste-des-non-vaxxines-juillet-2021-1.pdf

26/08/21 ► Olivier Demeulenaere ► Un chirurgien de l’hôpital de Tarbes qualifie la vaccination de « génocide » + Quand la majorité silencieuse des vaccinés commence à persécuter les hérétiques…

Un rappel : on fascise les non-vaccinés parce qu’ils parlent d’étoile jaune. Mais on en parle en Israël. Et Stefan Zweig (suicidé en 1941) ne disait pas que les juifs étaient gazés par Hitler en 1938 à Vienne ; il disait que les Juifs n’avaient plus le droit de s’asseoir sur un banc, d’aller au restaurant ou au cinéma. Zweig aussi explique que la masse anesthésiée finit par s’en foutre du sort du juif – comme aujourd’hui le vacciné du non-vacciné. Au-dessus plane donc une élite surhumaine ou transhumaine qui LUI VEUT VRAIMENT DU MAL ► https://nicolasbonnal.wordpress.com/



26/08/21 ► RÉSEAU INTERNATIONAL ► La Cour suprême d’Espagne se prononce contre l’utilisation de passeports vaccinaux pour restreindre l’accès aux espaces publics ► http://www.zejournal.mobi/index.php/news/show_detail/23930 ;

26/08/21 ► Profession Gendarme ► Yvelines : la justice suspend l’arrêté du préfet sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux

26/08/21 ► Le Blog de Nicole Delépine ► Cri désespéré d’une maman divorcée contre l’accord du père pour l’injection expérimentale !

25/08/21 ► Le Nouveau Monde.ca ► Le jour où j’ai compris la supercherie, Témoignages d’Alain M. – Source ► https://reinfocovid.fr/temoignage/le-jour-ou-jai-compris-la-supercherie/ Rubrique Témoignages ;

24/08/21 ► Nouveau Monde.ca ► La catastrophe vaccinale de Gibraltar par le Dr. Gérard Delépine publié par le Dre Nicole Delépine ;

Si la vaccination anti-COVID fonctionnait et était sûre, vous n’auriez pas besoin de contraindre, de tromper ou de menacer ceux qui la remettent en question !

NE CÉDEZ PAS ! NE VOUS SOUMETTEZ PAS !

PLUS QUE JAMAIS PARTOUT TOUSTES ENSEMBLE

Restons INCONTRÔLABLES et IMPRÉVISIBLES tout en agissant de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées tel le BOYCOTT et la GRÈVE GÉNÉRALE, TOTALE, ILLIMITÉE et EXPROPRIATRICE…

SINON ?

C’est fin de partie pour l’Humanité !…

Si nous les laissons faire ! Pour autant, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► R71

NOUS n’avons pas besoin d’eux ! CHOISISSONS-NOUS !

LA SOLUTION C’EST NOUS !

