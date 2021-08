2 INSTANTANÉS DE RIEN + 2 VIDÉOS VOSTFR = LA SOLUTION C’EST NOUS !

Dimanche 22 août 2021 – La contestation s’organise et continue !

DÉSOBÉISSANCE & BOYCOTT

Avranches ( 50 ) : chaque dimanche de 11h à 12h30 ( nouvel horaire )

Bayonne – Dimanche 22 – 19h – Esplanade de l’Échauguette

Carmaux – 20, 21 et 22 août. Terrasses sauvages tous les soirs, à l’entrée de la fête, côté Coin Dulac

Ciboure (SAINT-JEAN-DE-LUZ) : Dimanche 22 – 12h Pic-Nic Bld Pierre Benoît

Clermont-L’hérault – Dimanche 22 – 11H – Au bord du lac Salagou – Côté Clermont (poste de secours) Pic-nic sauvage

Draguignan – Dimanche 22 – 19h – Sous-Préfecture

Les-Abrets-en-Dauphiné – Dimanche 22 – 13H30 – Mairie

Nancy – Dimanche 22 – 20h – Place Stanislas (Terrasse Sauvage)

Nice : Dimanche 22 – 14h30 – Place Masséna (Coulée Verte)

Saint-Malo – dimanche 22 – 15 H – porte de Dinan

Toulouse – Dimanche 22 – 19h – Capitole (Terrasse sauvage tous les soirs)

Villard-de-Lans – dimanche 22 – 15h – Place de la Libération

Source ► https://www.francesoir.fr/politique-france/manifestations-21-aout-recap

STOPPONS, ENSEMBLE, les COVIDélires PLANétaires PLANifiés par les MYTHO-MANes !

2 INSTANTANÉS du PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN ;

La came-isole, hein ? ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/came-isole.pdf (341) La came-isole, le retour ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/came-isole-bis.pdf (342)

NOUS N’AVONS PAS BESOIN D’EUX ► ILS SONT FOUS À LIER…

04/08/21 ► ILS SONT FOUS À LIER ! RAPPEL VIDÉO À VOIR ABSOLUMENT ► Vidéo infovf.com par Quadrillage Traduction (1:00:19) Whitney Webb est une journaliste d’investigation américaine. Elle est régulièrement censurée sur tous les médias sociaux puisqu’elle s’intéresse particulièrement à Jeffrey Epstein, Bill Gates ainsi qu’à tout l’élite de la Silicon Valley et leur volonté de développer la surveillance des masses en réduisant les libertés. Elle témoigne ici auprès de l’équipe de l’avocat allemand Me Reiner Fuellmich en assurant avoir tous les documents et preuves en sa possession. Elle évoque ici la folle mégalomanie de Jeffrey Epstein, l’obsession de la Silicon Valley dont Google pour remplacer la médecine de ville telle que nous la connaissons en application numérique surveillée, le VAX attack, l’Astrazeneca, le Welcome Trust, Cyberpolygon, le Forum de Davos et bien d’autres sujets.

08/08/21 ► Ils construisent une civilisation multiplanétaire ! Vidéo infovf.com par Quadrillage Traduction (19MN35) : Catherine Austin Fitts témoigne ici auprès de l’équipe de l’avocat Reiner Fuellmich de ses connaissances sur le Going Direct Reset, des Banques Fédérales. Selon elle, d’innombrables schémas économiques permettraient à l’ensemble de l’humanité de vivre dignement. De plus, elle soupçonne fortement les « élites » souvent invisibles, d’être en capacité depuis l’espace de déployer des forces dont nous n’avons pas connaissance, tels des tremblements de terre ou des tsunamis (exemple de 2004).

LA PREUVE !

QUE LA VAXXXINATION NE SERT À RIEN !

Puisque désormais nous sommes TOUSTES à CIEL OUVERT dans un camp de concentration PLANétaire !

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE…

Nous n’avons pas besoin d’eux et en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et son Monde iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si nous ne les arrêtons pas !

Pour autant, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► R71

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES ;

Restons INCONTRÔLABLES et IMPRÉVISIBLES tout en agissant de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS ! Enfin… ce qu’il restera de nous grâce au paSS-sanitaire pourtant TOTALEMENT ILLÉGAL !

JBL1960