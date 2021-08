FRANKISTAN, J2, s2 = No paSSaran !

Jour2

La folie du paSS-sanitaire continue de creuser les inégalités contre les non-vaccinés. À partir d’aujourd’hui, le 16 août 2021, Leclerc, Carrefour, Auchan… ont décidé de se soumettre au gouvernement et de soumettre les Français à la ségrégation. Les non-vaccinés auront interdiction d’entrer dans certains de ces magasins. Sans le pass sanitaire, ils n’auront plus accès aux produits de première nécessité dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés où le taux d’incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Non, vous ne rêvez pas, c’est réellement un cauchemar fabriqué par Macron et son gouvernement afin d’inciter le peuple à se soumettre à la vaccination, quitte à les empêcher de se nourrir. Évidemment, tout ce cirque a pour but de faire peur à la population, aller au bout de l’ignominie afin de créer ce sentiment d’effroi et ainsi courber l’échine des récalcitrants. C’est sans compter la détermination des Français qui ne comptent pas se soumettre. La fin du paSS-sanitaire est proche, tout comme la fin de ce gouvernement et de ses sbires. On se souviendra de ce qu’ils ont fait au peuple de France ► https://lemediaen442.fr/leclerc-carrefour-sans-le-pass-sanitaire-vous-ne-pourrez-pas-acheter-a-manger/ NOUS SAVONS QUOI FAIRE ! Dernier Instantané de RIEN, À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/boycott-instantane-de-rien-s2-de-la-nouvelle-normalite-de-lapartheid-vaxxxinal.pdf Cliquer pour accéder à boycott-instantane-de-rien-s2-de-la-nouvelle-normalite-de-lapartheid-vaxxxinal.pdf

Oui, nous savons quoi faire, comme télécharger /imprimer le « Guide juridique pour la liberté vaccinale » pour aider les Français à contrer par des moyens légaux une ségrégation sanitaire manifestement hors-la-loi – Source ► https://www.infovaccin.fr/ VIA La Vie Hospitalière ► SUPPLÉMENT PDF N° 335 de 43 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/guide_juridique_pour_la_liberte_vaccinale.v1.0.pdf

Appeler TOUS les MÉDECINS du MONDE au sursaut pour sauver l’Humanité ► https://www.aimsib.org/2021/08/15/quand-le-dr-tess-lawrie-en-appelle-au-sursaut-de-tous-les-medecins-du-monde/

Et grâce à des médecins, de plus en plus nombreux, nous avons toutes les preuves que les vaXXinés sont plus contagieux et transmettent le virus comme dans cette étude en preprint je le précise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/2021.07.31.21261387v3.full_.pdf

CONCLUSION et en RÉSUMÉ :

Nos données corroborent l’idée que les personnes vaccinées qui sont infectées par le variant Delta peuvent transmettre le SRAS-CoV-2 à d’autres personnes. Les personnes vaccinées doivent continuer à se couvrir le visage à l’intérieur et dans les lieux de rassemblement, tout en subissant des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 si elles sont exposées ou si elles présentent des symptômes semblables à ceux du COVID.

Comme avait dit Véran fin mars 2021… ICI

Mais, souvent Véran varie et bien fol est qui s’y fie !

« Nous ne souhaitons pas utiliser un passe sanitaire pour des événements inférieurs à 1 000 personnes », affirmait Olivier Véran le 11/05/21 au Sénat – preuve vidéo Public Sénat d’1MN22 !

+ Nouvelles preuves audios et vidéos sur la nature et le contenu de ces injections, ci-dessous ;

Les arguments en faveur des vaccins évoluent donc.

D’abord, il était efficace à plus de 95%, n’avait aucun effet secondaire, et il empêchait l’infection et la transmission.

Puis son efficacité a été revue à la baisse.

Puis on a découvert qu’il n’empêchait ni infection ni transmission

On nous a alors dit qu’il empêchait seulement les formes graves et qu’il permettait d’atteindre l’immunité de groupe.

Puis on a vu s’accumuler des déclarations d’effets secondaires nocifs mais les “autorités” nous ont assuré qu’il n’y avait aucun rapport de cause à effet. Puis on a reconnu du bout des lèvres qu’il y avait en effet des effets nocifs (myocardites/AVC/zonas/allergies..) mais qu’ils étaient statistiquement négligeables.

Puis on a découvert que l’efficacité baissait rapidement, au point qu’il faut injecter une 3ème dose au bout de 8 mois.

Puis on a découvert que la pandémie flambait dans les pays les plus vaccinés (Israël, Islande, Seychelles, Royaume-Uni…).

Puis les autorités de ces pays ont commencé à déclarer que l’immunité de groupe ne pouvait pas être atteinte par le vaccin mais par l’immunité naturelle.

Puis on a découvert des double-vaccinés qui souffrent de formes graves et même en meurent. On nous alors a expliqué alors que les double-vaccinés : ont statistiquement beaucoup moins de formes graves que les non-vaccinés lorsqu’ils meurent de la Covid 19, c’est en souffrant moins.

Logique ?… NON !

Enfin, ça dépend…

Injections géniques anticovid : effets indésirables catastrophiques et trop méconnus – Dre Nicole Delépine – 10 août 2021 ► https://docteur.nicoledelepine.fr/injections-geniques-anticovid-effets-indesirables-catastrophiques-et-trop-meconnus/

Extraits choisis par JBL1960

Effets catastrophiques et encore trop méconnus des injections géniques anticovid 19 : ACCIDENTS PRÉOCCUPANTS CHEZ LES JEUNES VACCINES : LES SUICIDES ET TROUBLES DU COMPORTEMENT : Les données récentes du VAERS concernant les jeunes vaccinés contre le covid montrent aussi des troubles de la sérié psychiatrique : suicide, tentatives de suicide -idées suicidaires, changements d’état mental dangereusement altérés/psychose chez les jeunes sans AUCUN antécédent de maladie mentale.

FERTILITÉ ET PSEUDOVACCIN: Depuis plusieurs mois des généticiens attirent l’attention sur les risques importants de ces injections sur la fertilité, étant donné l’attraction de la fameuse protéine spike, que nous fabriquons à la suite du « vaccin », pour les ovaires et les testicules. Les vaccins contre le coronavirus attaquent le placenta et la fertilité, le Dr Yeadon demande aux femmes de les rejeter[11]. « Les Drs Wolfgang Wodarg et Michael Yeadon expliquent que le nouveau vaccin contient une substance similaire à celle produite par le corps de la femme lorsqu’elle attend un enfant (syncitine 1), substance qui, chez la mère, sert à produire le placenta qui nourrit le bébé. Il est donc possible que les anticorps de la femme vaccinée (anticorps programmés pour détruire le virus) confondent la syncytine 1 contenue dans le morceau de virus avec la syncytine 1 produite par le corps de la femme en vue de la grossesse, empêchant par conséquent la formation du placenta.

Les vaccins anti-covid à ARNm agiraient donc comme un abortif permanent puisque l’absence de placenta ferait mourir de faim l’embryon humain, mais ne l’empêcherait pas d’être conçu.

Par conséquent, vaccination de masse peut vouloir dire « stérilisation de masse« … [12] Possible complication d’autant plus insupportable que les femmes sans antécédent particulier en âge de procréer ne risquent rien du covid. Il serait indispensable qu’elles soient en tous cas correctement informées de ce risque.

VACCINATION NON SEULEMENT INUTILE, MAIS MORTIFÈRE : Et pourtant ces pseudovaccins ne protègent pas, ni les vaccinés, ni les autres. Voyez les expérience à ciel ouvert d’Israël et de Grande-Bretagne. En Israël, « 85 à 90 % des hospitalisations actuelles concernent des vaccinés » à 2 doses. 95 % des patients hospitalisés pour une forme sévère de Covid-19 sont des vaccinés [15] ! En Grande-Bretagne un rapport de Public Health England précise que « sur les 257 personnes qui sont mortes de Covid entre le 1er février et le 21 juin, 163 avaient déjà reçu au moins une dose du vaccin, ce qui représente environ 63,4% ».

LE REMÈDE CONTRE L’HYSTERIE ET LA FOLIE VACCINALE ? LE PEUPLE : Les manifestations populaires pacifiques rejetant l’obligation d’un pass sanitaire qui a incité tant de jeunes et de professionnels dans les dangers d’une vaccination inutile pour eux doivent s’amplifier.

La résistance au pass via la désertification des terrasses sera également efficace car partagée. Les multiples photos de cafés vides des Champs élysées à la Bretagne etc. donnent espoir que ce boycott du pass et des mesures liberticides aient la même éefficacité qu’en Russie où il sauta en trois semaines, boycott accompagné de plaintes aux administrations.[16]

OUI, LA SOLUTION POUR DIRE NON à cet instinct de mort ► C’est NOUS, LE PEUPLE !

LEVONS-NOUS ! DÉSOBÉISSONS & BOYCOTTONS EN MASSE

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-sanitaire

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

Restons incontrôlables et imprévisibles tout en agissant de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS ! Du moins ce qu’il en restera grâce au paSS-sanitaire pourtant TOTALEMENT ILLÉGAL ! LÀ !



JBL1960