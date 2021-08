FRANKISTAN, Semaine2 de la NOUVELLE NORMALITÉ d’APARTHEID VAXXXINAL ! (MàJ à 14H40 avec supplément PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ)

Du 9 au 15 août 2021

SEMAINE2 du 16 au 22 août 2021

Aujourd’hui, en Frankistan, tu peux séjourner / visiter un proche en prison sans qu’on exige le paSSe-sanitaire. Mais tu ne peux pas visiter un proche en EHPAD / l’emmener faire des soins (preuve ICI) !!!

Aujourd’hui en Frankistan tu peux voler et massacrer qui tu veux mais tu ne peux plus aller manger une pizza, une moules/frites, une glace ou une gaufre en terrasse. Te faire une toile au cinoche, ou piquer une tête à la piscine, faire du sport en salle. Encore moins aller au théâtre !

Aujourd’hui en Frankistan tu ne peux plus aller faire tes courses librement si tu n’as pas d’Ausweis Médikal/paSS-sanitaire… Tu peux encore commander au drive, mais pour combien de temps ? (ICI – LÀ)

C’est quoi la prochaine étape ?

Pour toutes ces raisons, nous pouvons NOUS lever TOUSTES ENSEMBLE en masse et DÉSOBÉIR ! Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive ; MUTUALISONS-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-sanitaire

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

Temps d’ouvrir les yeux et les oreilles car les preuves s’accumulent et nous sommes en capacité d’exploser les mensonges et mythos sur le COcoRONACIRCUS que Macron et son monde diffusent via les merdias aux ordres en continu…

RAPPEL ► Dernier Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles pour la semaine 31 soit du 02 au 08/08 ► https://www.sentiweb.fr/5379.pdf ► Frankistan, Macron et son monde sautent le paSS… Pour nous faire entrer en Dictature Sanitaire !

16/08/21 ► Incroyable ! Le vaccin et le test PCR transmettent le covid ! Petit extrait vidéo de la deuxième partie santé de l’émission du 14 Août 2021, de la nouvelle chaîne d’information Alternative Française LA UNE TV (launetv.com), présentée par Richard Boutry. Écoutons le Dr Astrid Stuckelberger. Ses propos à propos du vaccin et du test PCR font froid dans le dos ! L’humanité est en danger ► https://soleilverseau.com/2021/08/16/covid-incroyable-le-vaccin-et-le-test-pcr-transmettent-le-covid/

16/08/21 ► France 2021 : Bienvenue à la Ferme des animaux ! par Sabine Faivre pour BVoltaire.fr : Oui, tremblez, les non-vaccinés, les non-masqués et opposants au passe sanitaire : l’objectif de la société vaccinée à 100 % sera conduit à son terme, et terminé le jour dit. La grande utopie sanitaire nous promet un avenir radieux : un avenir sous QR code.

LEVONS-NOUS & STOPPONS-LES

Nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants car si nous ne nous levons-pas, les générations futures ne risquent pas d’arriver…

Car ; Ce plan, élaboré de longue date, se fonde sur le postulat que l’Esprit humain puisse être contrôlé, voire littéralement reprogrammé au moyen du numérique. Ceci constitue le talon d’Achille d’une conception de la Vie et de l’Homme uniquement quantitative et utilitariste. L’erreur de fond dont il s’agit réside en cette extraordinaire confusion entre l’intellect et la conscience, dont le siège ne saurait être attaché à aucun organe, et dont l’origine n’est pas de ce Monde… La conséquence en est que le futur Golem, cette créature hybride dont les globalistes projettent l’avènement, ne sera tout simplement pas viable.

Extrait de Némésis – Ou l’inéluctable triomphe des lois naturelles de Zénon, juillet 2021 ► Création originale au format PDF N°30821 de 7 pages par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/nemesis-zenon-juillet-2021-creation-originale-du-pdf-par-jbl1960.pdf

Aussi, restons incontrôlables et imprévisibles tout en agissant de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS ! Du moins ce qu’il en restera…



JBL1960

MàJ de 14H40MN

16/08/21 ► Publication d’un Guide juridique pour la liberté vaccinale et contre le pass sanitaire ► La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV) vient de publier un « Guide juridique pour la liberté vaccinale » pour aider les Français à contrer par des moyens légaux une ségrégation sanitaire manifestement hors-la-loi – Source ► https://www.infovaccin.fr/



La nouvelle loi instaurant le pass sanitaire pour les activités du quotidien et l’obligation vaccinale, bien qu’adoptée par les deux assemblées le 25 juillet dernier , puis validée par le Conseil Constitutionnel le 5 août 2021, entre en totale contradiction avec tous les textes de Droit, qu’ils soient nationaux, européens ou internationaux.

Conformément à sa mission et ses statuts, la Ligue entend contribuer à faire respecter les droits et libertés des citoyens, notamment leur intégrité physique.

Face au désarroi manifeste des Français confrontés à un État désormais sans foi ni loi, nous mettons à disposition un guide juridique de 40 pages qui rassemble :

– les avis juridiques de plusieurs cabinets d’avocats

– des modèles de courrier à adresser aux employeurs ou aux institutions

– un « rappel à la loi » vis-à-vis de toute personne qui obligerait à la vaccination ou interdirait l’accès à un lieu, comme les hôpitaux

– un mémo récapitulatif à joindre à vos courriers, réalisé par Me de Araujo-Recchia

C’est un devoir citoyen urgent de se défendre par tous les moyens juridiques possibles contre cette nouvelle discrimination !

Nous appelons donc nos concitoyens à se saisir massivement de cette boîte à outils juridique en la partageant avec le plus grand nombre et en passant rapidement à l’action !

SUPPLÉMENT PDF N° 335 de 43 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/guide_juridique_pour_la_liberte_vaccinale.v1.0.pdf

Sans haine, ni armes, ni violence…

Parce que ça c’est leur truc depuis toujours !