FRANKISTAN = Semaine1 Nouvelle Normalité de la Ségrégation vaXXXinale

Frankistan, Macron et son monde sautent le paSS… À RELIER À ►

Pour nous faire accepter la SS égrégation Va XXX inale !

Bientôt, ordre nous sera donné de porter une tenue vestimentaire SSpéciale pour différencier les NON-VAX des VAXXX ?



Que ferez-vous ? Jusqu’où irez-vous ???

Aujourd’hui, en Frankistan on vous tatoue sur le bras = pa SS COVID OK…

Demain, qu’accepterez-vous de faire pour aller au Resto, au Parc d’attractions, au Centre Commercial, au travail, dans VOS chiottes ?…

POUR TOUT CHANGER ? Un appel anarchiste !

RAPPEL ► Nouvelle version française PDF gratos : Pour tout changer, un appel anarchiste, source CrimethInc, À DIFFUSER SANS PITIÉ – 20 mars 2021



Pour tout changer, un appel anarchiste, Le manifeste de CrimethInc réactualisé en 2020, dans une nouvelle version PDF N° 200321 de 24 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/pour-tout-changer-un-appel-anarchiste-19-mars-2021.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Dire NON et s’y tenir ! Rien n’est plus important, aujourd’hui, que de se positionner, de trouver son propre point d’équilibre et de s’y tenir…

Parce que ça va tanguer, grave et que Macron et son monde iront jusqu’au bout si nous ne nous levons pas en masse pour les ARRÊTER ! Cependant, rappelez-vous qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple ! Car, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► R71

Comme vous l’explique fort bien Ema Krusi dans cette vidéo = NE LEUR DONNEZ PLUS VOTRE POUVOIR ► https://emakrusi.com/video/39-11-08-2021-ne-leur-donnez-plus-votre-pouvoir/ Et au contraire : ORGANISONS-NOUS – ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS-SOMMES !

Co-créons un mouvement révolutionnaire tourné vers un futur à conquérir par et pour NOUS ! Restons incontrôlables et imprévisibles tout en agissant de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS enfin, ce qu’il restera de NOUS…



Puisqu’il ne s’agit pas de leur rien arracher mais seulement de ne leur (plus) RIEN donner ; Toutes les preuves dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS & dans les CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN + TOUT LE RESTE…

JBL1960