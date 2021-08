Frankistan, Macron et son monde sautent le paSS…

…Pour nous faire entrer en Dictature Sanitaire !

Souvent Véran varie et bien fol est qui s’y fie !

« Nous ne souhaitons pas utiliser un passe sanitaire pour des événements inférieurs à 1 000 personnes », affirmait Olivier Véran le 11/05/21 au Sénat – preuve vidéo Public Sénat d’1MN22 !

12/08/21 ► Pass sanitaire : une centaine de centres commerciaux probablement concernés : Plus d’un tiers des 350 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés devraient exiger le pass sanitaire à leurs clients. Le gouvernement a demandé mercredi aux préfets de rendre le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² situés dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants sur une semaine. La liste officielle n’a pas encore été publiée, mais la mesure devrait ainsi s’appliquer à 121 centres commerciaux qui sont répartis dans les 33 départements de métropole avec un taux d’incidence élevé, selon un calcul tiré de la liste des centres de plus de 20 000 m² communiquée jeudi par le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC). Ils se trouvent majoritairement dans la moitié sud du pays, notamment en Gironde, dans l’Hérault, les Bouches-du-Rhône, et la Haute-Garonne. Source Sud-Ouest du 12/08/21 ;

120 Centres Commerciaux pourraient PROBABLEMENT être concernés ► https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/plus-de-120-centres-commerciaux-probablement-soumis-au-pass-sanitaire/ar-AANezi2?li=AAaCKnE Alors ? Prêts pour le Grand Boycott ???

La preuve par les chiffres !

Voici le dernier Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles pour la semaine 31 soit du 02 au 08/08 ► https://www.sentiweb.fr/5379.pdf

Taux d’incidence des IRA vus en consultation de Médecine Générale a été ESTIMÉ semaine 31 à 75 cas pour 100 000 habitants

Semaine 30 en données consolidées = 54 pour 100 000 habitants !

Estimation de l’incidence des cas d’IRA dus à la COVID-19 et vus en consultation de Médecine Générale soit 31 cas pour 100 000 habitants semaine 31 – Semaine 30 en données consolidées = 20 cas / 100 000

Taux d’incidence nationaux et régionaux sur les 3 dernières semaines pour 100 000 habitants !

Par exemple en Corse où la situation est dramatique selon le gouvernement-qui-ment :

S31 = 0 – S30 = 10 – S29 = 0 !

FRANCE3 RÉGION Corse : Avant l’apparition de la Covid-19, et sa propagation dans le monde entier, la Corse comptait, en tout et pour tout, 18 lits de réanimation. Dix à Ajaccio et huit à Bastia pour une population de 349 000 habitants (2021) qui l’été passe à 2.5 millions de personne avec en août 330 000 personnes attendues… Y’aurait pas comme un léger problème ?…

Face à la flambée du Covid-19, activation du plan blanc dans les hôpitaux corses ► https://www.europe1.fr/societe/face-a-la-flambee-du-covid-19-activation-du-plan-blanc-dans-les-hopitaux-corses-4060755

L’Agence régionale de Santé de Corse annonce avoir activé le plan blanc sur l’île, destiné à renforcer les capacités d’hospitalisation face au Covid-19, notamment en déprogramment des opérations jugées non urgentes. À Bastia, le taux d’occupation des services hospitaliers dépasse déjà les 19%.

Face à la quatrième vague de Covid-19, l’agence régionale de santé de Corse a activé mardi le « plan blanc régional » afin d’ouvrir « de nouvelles capacités d’hospitalisation » à Bastia où le taux d’occupation « dépasse 79% ». « La circulation virale et plus particulièrement du variant Delta s’accélère en Corse avec un taux d’incidence de 650 pour 100.000 habitants » et de « 830 pour 100.000 habitants en Haute-Corse », indique l’ARS dans un communiqué. Vendredi, le taux d’incidence global en France s’établissait à 224 cas pour 100.000 habitants. L’île de Beauté a connu ce week-end le plus gros chassé-croisé de touristes de l’année avec plus de 130.000 personnes qui sont arrivées en Corse ou l’ont quittée. Cette augmentation de la population insulaire créé déjà des tensions sur le système hospitalier de l’île, renforcées par la reprise de l’épidémie depuis mi-juillet en Haute-Corse. RAPPEL du 06/08/21 ► Une infirmière et un chirurgien posent une bombe sur le plateau de BFM Alpes : « On se demande où sont les patients Covid ? » Vidéo qui m’a été postée hier dans mon blog et repris par Volti ce jour ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/08/07/une-infirmiere-et-un-chirurgien-posent-une-bombe-sur-le-plateau-de-bfm-alpes-on-se-demande-ou-sont-les-patients-covid/ Vidéo ► https://t.me/Salim_Laibi_LLP/3191

APPEL À DÉSOBÉISSANCE & AU BOYCOTT !

En même temps, vous savez qui boycotter en priorité et qui soutenir dans leur initiative hors système, comme les PASSAPÉRO qui invitent non-vaxxinés & vaxxxinés à sortir du jeu et de CE système étatico-capitaliste pour retrouver notre humanité en nous mutualisant !

Et visionner la vidéo d’Ema Krusi ► https://emakrusi.com/video/39-11-08-2021-ne-leur-donnez-plus-votre-pouvoir/

Démasquons Véran et sa bande : consultez les liens, vérifiés, des études scientifiques que nous a listé le Presque Dr. T’Ché-RIEN ; Pour les cas grave de Covid-19 avec réponse immunitaire trop forte à cause de l’excès d’interleukine qui elle-même induit une inflammation des poumons et une demande d’oxygène excessive qui exige un respirateur.

Dans les publications scientifiques suivantes, l’Anakinra semble être la solution pour guérir les cas graves de Covid-19 et sauver les patients en réanimation, en faisant baisser avec succès le taux d’interleukine :

MUTUALISONS-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

ET LORS DES MANIFESTATIONS PARTOUT EN FRANCE CHAQUE SAMEDI : Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive. Ignorons–les !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-sanitaire

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

SOYONS IMPRÉVISIBLES & INCONTRÔLABLES !

+ 2 INSTANTANÉS DE RIEN À DIFFUSER SANS PITIÉ pour EXPLOSER EN VOL le COcoRONACIRCUS !

DÉMASQUONS-LES & ÔTONS NOS MASQUES/MUSELIÈRES – BOYCOTTONS LE paSS – REFUSONS LES vaXXX !

“Il ne suffit pas d’être libre pour soi, dans le secret d’une mansarde ou d’un ciel sans pareil : la liberté est l’affaire de tous.”

Erich Mühsam

La liberté de chacun par la liberté de tous ► En vous attendant, nous on sème…

JBL1960