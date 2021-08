NON AU MASQ/PASS/VAXX ! ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

NI MASQUE – NI PASS – NI VAXX !

BOYCOTT & DÉSOBÉISSANCE

Nouvel Instantané de RIEN pour dire NON, TOUSTES ENSEMBLE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/non.pdf

TOUT DÉPEND DE NOUS, SEULS, ENSEMBLE !

Pass sanitaire : « C’est à nous de dire stop, être résistant, gripper leur machine, saboter leur plan, être plus malin », Georgia Pouliquen – Aphadolie, 7 août 2021 – À propos de Georgia Pouliquen : Après une carrière de juriste et ayant travaillée dans la Haute administration, Georgia Pouliquen est à ce jour une journaliste indépendante et lanceuse d’alerte.

Vidéo YT de 4:25 du 6 août 2021 de Georgia Pouliquen ► C’est à nous de dire STOP ! MAINTENANT ! Avec laquelle je suis particulièrement d’accord + Vidéo YT de 5:51 du 7 août 2021 ► Être résistant = gripper leur machine, saboter leur plan, être plus malin !

APPEL À LA RÉSISTANCE PASSIVE ► RESTONS INCONTRÔLABLES & IMPRÉVISIBLES

ATTALI PLAN-DÉMIE GRIPPONS LA MACHINE MACRON & METTONS-LA À L’ARRÊT – DÉJOUONS LEUR

S’ASSOIR PARTOUT – TOUT LE TEMPS – POUR VIVRE & MOURIR DEBOUT !

Quelques lectures complémentaires au format PDF pour déjouer et faire foirer le PROJEEEEET de Macron & son Monde !

Némésis – Ou l’inéluctable triomphe des lois naturelles par Zénon, juillet 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/nemesis-zenon-juillet-2021-creation-originale-du-pdf-par-jbl1960.pdf + Phœnix en version PDF au format livre de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/poeme-de-zenon-phoenix-20-mai-2021-pdf-de-jo-juin-21.pdf + dans Les Chroniques de Zénon ;

À PELLES D’AIR de RIEN – PDF N° 302 de 10 pages – Complétée et Enrichie par mézigue ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/a-pelles-dair-de-rien-le-14-juin-2021-pagination-jbl.pdf + dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN ;

TRACT-PDF ► 1871 – 2021 ► Esprit Communard de la Commune aux Gilets Jaunes et pour une Commune Universelle ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf + dans BIBLIOTHÈQUE PDF (près de 350) ;

TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf + dans DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ;

À lire en priorité pour ne pas réitérer les erreurs du passé et se faire spolier une seconde fois car c’est bien en cessant de consentir et d’obéir qu’alors le Système s’effondrera en quelques jours seulement !

Toutefois ne remplaçons pas la barbarie oligarchique du système par une barbarie… populaire, car ça c’est leur truc, depuis toujours, aussi demeurons incontrôlables et imprévisibles, ensemble, car de tout évidence, ILS NE POURRONT PAS ARRÊTER TOUT LE MONDE…



Les amis du peuple de la véritable révolution (1789) : Marat, Varlet, Roux, Kropotkine et la France des sections communales ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/12/les-vrais-amis-du-peuple-revolution-franc3a7aise-1789-nvelle-version-decembre-2019.pdf

Les chaines de l’esclavage, 1774 et œuvre phare de Jean-Paul Marat, version PDF N° 70 de 184 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/nouvelle-version-pdf-les-chaines-de-lesclavage-de-jean-paul-marat-1774.pdf

Petit précis sur la société, l’État, la désobéissance civile et la commune volontaire autogérée ; Solutions au marasme systémique actuel de R71 publié initialement en janvier 2013 et en version PDF N° 14 de 36 pages en janvier 2017 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/01/petitprecisr712013.pdf

Dans : JE me révolte, donc NOUS sommes ► Mars 1871 – Mars 2021 : L’esprit communard de la Commune en marche ! Version PDF N° 13032021 de 54 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf

Les réflexions, les pensées, les écrits des hommes et des femmes du passé interagissent avec nous dans cet ICI et ce MAINTENANT si nous nous donnons la peine de les étudier, d’en extraire le meilleur, la quintessence, pour l’adapter au monde d’aujourd’hui pour nous mettre ainsi en capacité de changer, durablement, le cours de l’Histoire de l’Humanité.



Mais pas pour revenir à la normale, car rappelez-vous que la normale était déjà LE problème !

LEVONS-NOUS TOUSTES, ENSEMBLE SANS MASQUE pour REFUSER LE PASS SANITAIRE PARTOUT & L’OBLIGATION VAXXINALE !

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► BOYCOTT et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

