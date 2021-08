MACRON et son MONDE ont dépassé le MUR du ÇON !

Et on leur coupe le çon !

Et on éteint la lumière du N.O.M.

INSTANTANÉ DE CE SAMEDI 7 AOÛT 2021 du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/mur.pdf

Cliquer pour accéder à mur.pdf

TRANSFORMONS LA COLÈRE EN COURAGE DE DIRE NON ► BOYCOTT & DÉSOBÉISSANCE !

MUTUALISONS-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

ET LORS DES MANIFESTATIONS PARTOUT EN FRANCE DE CE SAMEDI 7 AOÛT 2021 :

Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive. Ignorons–les !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-sanitaire

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

NI MASK – NI PASS – NI VAXXX !

TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

Agissons de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS !



Pour faire foirer leur PROJEEEEET ► 3 lettres et tout s’arrête ► NON !

JBL1960

06/08/21 ► Une infirmière et un chirurgien posent une bombe sur le plateau de BFM Alpes : « On se demande où sont les patients Covid ? » Vidéo qui m’a été postée hier dans mon blog et repris par Volti ce jour ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/08/07/une-infirmiere-et-un-chirurgien-posent-une-bombe-sur-le-plateau-de-bfm-alpes-on-se-demande-ou-sont-les-patients-covid/ Vidéo ► https://t.me/Salim_Laibi_LLP/3191

07/08/21 ► Preuve que plein de petits RIENS peuvent TOUT : Un citoyen canadien demande la preuve de l’existence du SARS-CoV-2 au tribunal, une semaine plus tard toutes les restrictions sont levées – Le patriote Patrick King s’est représenté lui-même devant le tribunal après avoir été condamné à une amende de 1 200 dollars pour avoir protesté contre l’arnaque du Covid-19. Il a assigné la ministre provinciale de la santé à prouver l’existence du soi-disant virus, et ils ont été forcés d’admettre qu’ils n’avaient aucune preuve. Le virus n’a jamais été isolé, et le gouvernement n’avait donc aucun fondement juridique pour imposer les restrictions sévères qu’il a imposées à la société. Depuis que cette confession choquante a été révélée, la province a annulé toutes les restrictions sur le Covid et traite désormais officiellement le Covid-19 comme une simple grippe !

https://odysee.com/@cv19:b/VOSTFR-Freedom-Fighter-Court-VICTORY-Ends-Masking-Shots-Quarantine-in-Alberta:4

Transcription FR : https://pastebin.com/AY0z4mMX

“En Alberta, aujourd’hui, le port du masque obligatoire prend fin. Les enfants ne devront plus porter de masque lorsqu’ils retourneront à l’école, la quarantaine obligatoire va prendre fin, le traçage des contacts, les tests pour les symptômes légers, tout cela est terminé. Ils vont maintenant reconnaître le covid comme une grippe légère et la traiter comme telle. La liberté a gagné en Alberta, prouvant que se battre fonctionne”.

Le 5 décembre 2020, le citoyen canadien Patrick King a été reconnu coupable d’avoir enfreint un ordre du médecin en chef de la santé de l’Alberta (Deena Hinshaw), l’ordre étant “en réponse à la pandémie de Covid-19” et l’infraction concernant spécifiquement le fait de se trouver dans un rassemblement de plus de 10 personnes. King a été condamné à une amende de 1 200 $.

King a fait appel. Lors de sa comparution devant le tribunal le 4 mai, il a exposé les informations dont il aurait besoin pour préparer une défense adéquate et plausible. Il s’agit notamment de la preuve de l’isolement du virus SARS-CoV-2.

FAISONS DE MÊME = DÉMASQUONS-LES !



RECOURS COLLECTIF auprès de la CEDH ;

07/08/21 ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/08/07/les-failles-du-passe-sanitaire/ – Source nopass.fr

FORMAT TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

SOYONS CRÉATIFS ► RESTONS INCONTRÔLABLES & IMPRÉVISIBLES