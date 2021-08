STOPPONS la VAXXXATTACK de Manu AYATOVAX – Ou quand plein de petits RIENS peuvent TOUT !

Voici maintenant plus de dix-huit mois que le coronacircus, élu égrégore de l’année dernière par les consommateurs, a préparé l’avènement d’une nouvelle religion scientiste, avec son clergé, ses rituels, ses prophètes et ses hérétiques. Dix-huit mois au cours desquels une immense partie des peuples occidentaux sont littéralement passés de l’hypnose à l’état de possession. Je ne sais pas si vous aurez ressenti la même chose que moi en marchant dans vos rues : les personnes que l’on peut croiser ont de moins en moins l’air de s’appartenir ► Début de Némésis – Ou l’inéluctable triomphe des lois naturelles de Zénon ► PDF N° 30821 de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/nemesis-zenon-juillet-2021-creation-originale-du-pdf-par-jbl1960.pdf ► BIBLIOTHÈQUE PDF

ALERTE ► VAXX ATTACK ► ALERTE !

Dernier Instantané de RIEN pour STOPPER le Vague Saint Père de l’Inquisiteur Manu AYATOVAX ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/ayatovax.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE DR T’CHÉ-RIEN

+ 1ère question de RIEN : Pourquoi la vraie science affirme sans aucun doute ça ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/2021.07.01.21259833v1.full_.pdf ► Bon c’est encore en Pre-print, mais en clair les vaccins COVID-19 atténuent la diversité génomique du SRAS-CoV-2 alors que les patients non vaccinés présentent une plus grande variabilité mutationnelle antigénique ! Ça, ton anti-science en dit quoi DUCRON-LAJOIE ?

+ 2ème question du toujours presque RIEN : et ça, c’est à dire de la vraie SCIENCE, on en parle quand DUCRON ► https://drive.google.com/file/d/1t3_HeKZDIMEJl5_Y_l7uuIt4IeebCN7e/view ► 1 an d’études sur des milliers de cas et avec groupes témoins pour démontrer l’efficacité du dioxyde de chlore dans le traitement du COVID 19.

Hé Manu-l’Ayatovax ? La 4ème vague = C’est NOUS !

ON ARRIVE !…

BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES ► SEMAINE 30 ► DU 26/07 AU 01/08/21 ► https://www.sentiweb.fr/5375.pdf

Résumons : TAUX D’INCIDENCE DES I.R.A. s30 = 56 pour 100 000 HABITANTS – s29 = 51 en données consolidées + TAUX D’INCIDENCE DUS AU SARS-COV-2 s30 = 19 cas pour 100 000 HABITANTS (DES CAS HEIN ? PAS DES MORTS !!!) / s30 =14 pour 100 000 HABITANTS s29 en données consolidées ► PAS/PLUS DE PLANdémie que de beurre en branche !…

Donc ton pa SS -NAZItaire, tes injections mortifères, tes couvres-feux totalitaires, tes reconfinements arbitraires tu sais où te peux te les mettre ?

#NOUS SAVONS !

#NOUS IRONS JUSQU’AU BOUT !

Plutôt mourir debout que vivre confiné, mortifié et/ou vaxxiné !

JBL1960