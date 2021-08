ALERTE ► VAXX ATTACK ► ALERTE !

Ce plan, élaboré de longue date, se fonde sur le postulat que l’Esprit humain puisse être contrôlé, voire littéralement reprogrammé au moyen du numérique. Ceci constitue le talon d’Achille d’une conception de la Vie et de l’Homme uniquement quantitative et utilitariste. L’erreur de fond dont il s’agit réside en cette extraordinaire confusion entre l’intellect et la conscience, dont le siège ne saurait être attaché à aucun organe, et dont l’origine n’est pas de ce Monde… La conséquence en est que le futur Golem, cette créature hybride dont les globalistes projettent l’avènement, ne sera tout simplement pas viable.

Whitney Webb [NdJBL : Je ne sais si elle est famille avec Gary Webb ? ICI] est une journaliste d’investigation américaine. Elle est régulièrement censurée sur tous les médias sociaux puisqu’elle s’intéresse particulièrement à Jeffrey Epstein, Bill Gates ainsi qu’à tout l’élite de la Silicon Valley et leur volonté de développer la surveillance des masses en réduisant les libertés. Elle témoigne ici auprès de l’équipe de l’avocat allemand Me Reiner Fuellmich en assurant avoir tous les documents et preuves en sa possession.

Elle évoque ici la folle mégalomanie de Jeffrey Epstein, l’obsession de la Silicon Valley dont Google/GooTube pour remplacer la médecine de ville telle que nous la connaissons en application numérique surveillée*, le VAX attack, l’Astrazeneca, le Welcome Trust, Cyberpolygon, le Forum de Davos et bien d’autres sujets.

*Sujet que j’ai largement traité en juin 2019 dans ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf dans lequel j’explique que l’objectif assumé de la Buzyn était, pour désengorger les urgences d’amplifier le recours à la Télémédecine, notamment en rendant obligatoire/indispensable le Smartphone pour généraliser la e-Santé pour TOUS ! Et rappelé en FÉVRIER 2020 dans ce billet d’alerte ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/02/pdfs-indispensables-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-pdfs-videos/

Énième preuve que les SCIENTIFRICS/FREAKS/FLICS savaient/savent et qu’ils l’ont fait/le font quand même…

AU N.O.M. DU FRIC, DU FLOUZE & DE LA SAINTE-OZEILLE !

Cette entité est en réalité déjà mort-née, car dépourvue de connexion à la source, à l’intelligence universelle ou quel que soit le nom qu’on lui donne. Celle-ci nous unit plus profondément que le langage ou la culture, et fait de nous ce que nous sommes au-delà de la personnalité à laquelle nous nous identifions. Rompre ce lien ne saurait donner lieu à la création de l’homme-machine parfaitement docile tant espéré, mais plutôt à l’équivalent d’un poulet sans tête errant quelques instants au hasard de ses influx nerveux avant de s’effondrer. Souvenez-vous du conte de Mary Shelley, et des déboires du docteur Frankenstein dont la créature finit par lui échapper. C’est une assez bonne image du seul résultat que ces apprentis-sorciers pourront obtenir ► Extrait de Némésis – Ou l’inéluctable triomphe des lois naturelles de Zénon.



sans conscience n’est que ruine de l’âme…

Preuve nous en a été faite, à de nombreuses reprises, par le (presque) Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf et qui récemment nous posait la question en ces termes ;

Imaginez qu’une équipe scientifique découvre un remède contre le cancer.

Que feraient les gouvernements du monde entier ?

L’offriraient–ils gratuitement OU vous forceraient–ils à le prendre ?

L’accepteriez–vous en échange d’un peu d’argent, de pâtisseries ?

Au lieu de chercher à développer l’Intelligence Artificielle il serait temps d’enrayer la stupidité naturelle !

P’tin de bonne question, hein ?

Aussi, pour STOPPER Macron & son Monde & TOUSLESFOUSÀLIER de la Terre ;

02/08/21 ► https://docteur.nicoledelepine.fr/aide-juridique-aux-familles-incitees-a-faire-vacciner-leur-enfant-en-urgence/ (Avec modèle de lettre adaptable à télécharger/imprimer) ;

03/08/21 ► https://docteur.nicoledelepine.fr/modele-de-plainte-si-responsables-scolaires-universitaires-insistent-pour-vous-forcer-a-vacciner-votre-enfant/

04/08/21 ► https://docteur.nicoledelepine.fr/les-pseudovaccins-anticovid-injections-geniques-ne-protegent-ni-les-vaccines-ni-leurs-contacts/

PREUVES QUE LA VAXXINATION NE SERT À RIEN…

30/07/21 ► Prosternez-vous devant le Dieu Vaccin – Par le Dr. Pascal Sacré pour Mondialisation.ca ► https://www.mondialisation.ca/prosternez-vous-devant-le-dieu-vaccin/5658773 et l’un des meilleurs articles que j’ai lue depuis longtemps et que j’avais intégrée dès sa parution en commentaire dans mon blog !

SAUF À INSTAURER NOTRE CONTRÔLE TOTAL pour le seul profit d’une mini-élite auto-proclamée et totalement folle à lier !

Aussi, restons incontrôlables et imprévisibles tout en agissant de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination par des actions directes et ciblées car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À TOUT JAMAIS !



