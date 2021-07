FRANKISTAN, Juillet 2021 RETOUR VERS LE FUTUR…

…Manu McFly ou Doc Macron nous fait revenir en Juillet 1942 et fait veauter les lois sur le statut des NON-VAXXINÉS de France et de Navarre…

clic-image pour accéder à l’article de Guy Boulianne

Les annonces de Macron qui nous font remonter un (sale)temps…

1er juillet 1940 : les Allemands expulsent plusieurs milliers de Juifs français d’Alsace et de Lorraine vers la zone libre. Certains s’établissent dans des villes comme Limoges, d’autres sont regroupés dans des camps comme celui de Gurs.

27 septembre 1940 : ordonnance allemande définissant le premier statut allemand des Juifs et dispositions concernant leurs biens ; recensement des Juifs avec le fichier Tulard, écriteau « Juif » sur les devantures des magasins ; interdiction d’un retour en zone occupée pour les juifs qui l’ont quittée.

18 octobre 1940 : ordonnance allemande plaçant sous séquestre les entreprises et biens appartenant aux Juifs absents ou arrêtés, dite ordonnance d’Aryanisation.

26 avril 1941 : ordonnance allemande redéfinissant le deuxième statut allemand des Juifs.

14 mai 1941 : La première grande rafle collective, concernant les Juifs polonais, âgés de 18 à 40 ans, tchécoslovaques et autrichiens, âgés de 18 à 60 ans.

28 mai 1941 : blocage des comptes bancaires juifs, désormais soumis au Service du Contrôle des Administrateurs provisoires.

14 juin 1941 : ordonnance allemande qui étend le deuxième statut allemand des Juifs de la zone occupée à la zone libre. Refusé par le gouvernement de Vichy.

13 août 1941 : ordonnance allemande qui interdit aux Juifs de posséder un récepteur radio. À Paris, les appareils doivent être déposés à la préfecture de police ou dans les commissariats de police d’arrondissements au plus tard le 1er septembre 1941.

28 septembre 1941 : ordonnance allemande imposant le versement à la Caisse des dépôts et consignations de l’argent de la vente des biens confisqués aux Juifs dans le cadre de l’aryanisation.

17 décembre 1941 : ordonnance allemande imposant aux Juifs une amende d’un milliard de francs à prendre sur les sommes séquestrées à la Caisse des dépôts et consignations.

7 février 1942 : ordonnance allemande imposant un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin pour les Juifs et leur interdisant de déménager.

24 mars 1942 : ordonnance allemande étendant la définition du Juif et étendant la législation antérieure à cette nouvelle catégorie.

27 mars 1942, zone occupée : premier convoi de Juifs déportés par les autorités allemandes depuis le camp de Compiègne.

29 mai 1942 : ordonnance allemande imposant aux Juifs le port de l’étoile jaune par tous les Juifs de plus de 6 ans, en application le 7 juin.

10 juin 1942 : instruction allemande donnée à la Compagnie du métropolitain imposant aux Juifs de ne prendre que la dernière voiture du métropolitain.

juin 1942 : les services de la SS sont chargés de rechercher et d’arrêter tous les Juifs ► TRACT-PDF N° 314 de JBL1960 APPEL À RÉSISTER & À COCRÉER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/resistance-aux-nazillons-covidistes-la-liste-des-non-vaxxines-juillet-2021-1.pdf

3 juillet 1942 : instruction allemande interdisant aux Juifs en zone occupée l’usage du téléphone et des cabines téléphoniques.

*8 juillet 1942 : ordonnance allemande interdisant aux Juifs la fréquentation des salles de spectacle et leur interdisant l’accès aux magasins en dehors de la période de 15 à 16 heures ► FRANKISTAN, 14 juillet 2021 : Macron déclare la chasse aux Non-Vaxxinés OUVERTE !

[N.B. : Les NON-VAXXINÉS n’auront même pas cette chance, puisque le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE dès l’âge de 12 ans pour toustes !… OU PAS ► Christian Estrosi rétropédale : pas de pass sanitaire pour les enfants dans les centres de loisirs à Nice]



12 juillet 1942 : ordre par le Service allemand des affaires juives dirigé par Theodor Dannecker d’arrêter tous les Juifs en zone occupée.

16 juillet 1942 : arrestation massive en zone occupée de Juifs qui sont internés au Vélodrome d’Hiver ► AUX NAZILLONS COVIDISTES QUI POUSSENT À LA VAXXINATION OBLIGATOIRE !

11 novembre 1942 : invasion de la zone libre par l’Allemagne en réponse à l’opération Torch en Afrique du Nord.

Par ailleurs, il y a eu en France un camp de concentration, celui du Struthof** ouvert en avril 1941, en territoire alors annexé par l’Allemagne.

**http://www.struthof.fr/home/ : 14/07/21 voici le message sur la page d’accueil : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DU 21 JUILLET 2021 – POUR UNE VISITE EN TOUTE SÉCURITÉ, MERCI DE VOUS RÉFÉRER À NOTRE INFORMATION CORONAVIRUS EN BAS DE CETTE PAGE.

*8 juillet 1942 : ordonnance allemande interdisant aux Juifs la fréquentation des salles de spectacle et leur interdisant l’accès aux magasins en dehors de la période de 15 à 16 heures ► Journal officiel de l’État français. Lois et décrets (imprimé à Vichy) (version papier numérisée) n° 0178 du 26/07/1942 – Texte en accès protégé, PDF de 16 pages ► https://www.legifrance.gouv.fr/download/secure/file/yawnzPFqbJgGKRtNafg5 voir le lien sous-l’article si celui-ci ne s’affiche pas…

Frankistan, 25 juillet 2021 : Lois Martiales Sanitaires, non encore votées, pour INTERDIRE les Non-Vaxxinées de ;

TOUS lieux de dégustation,

Cafés, Bars et Restaurants, Hôtels,

Spectacles, Théâtres, Cinéma, Concerts,

Music-Halls et autres lieux de plaisirs,

Marchés et foires,

Châteaux-forts et tous lieux représentant un caractère historique,

Parcs à thème, d’attractions et jardins,

Piscines et plages,

Musées, Médiathèques, Bibliothèques,

Manifestations sportives soit comme participants soit comme spectateurs,

Salles de sport,

Champs de courses et locaux de pari mutuel,

Lieux de camping,

Centres Commerciaux SANS AUCUNE PLAGE HORAIRE pour les achats de 1ère nécessité.

Der Macron / Castex und Véran in Frankistan 25 juillet 2021

Schnell – Schlag und Stille

VAXXINE-TOI ou CRÈVE !

Cerise sur le Kouglof

ARTUNG ! ARTUNG !

INTERDICTION aux NON-VAXXINÉS de TRAVAILLER – OBLIGATION de RESTER CHEZ EUX et toute personne qui emploierait un NON-VAXXINÉ est passible d’une peine de prison et d’une forte amende !

RE-ARTUNG / ATTENTION !

Les NON-VAXXINÉS seront expulsés de leurs logements qui seront réquisitionnés et attribués aux VAXXINÉS de la 3ème dose, UNIQUEMENT, qui pourront le justifier avec leur AUSWEIS/PaSSsanitaire !…

XXX INE-TOI & CRÈVE ! OU PAS ! Car le pa SS -sanitaire ne vous sauvera pas c’est VAINE-TOI & CRÈVE !

RAPPEL ► L’homme sort de la vie pour entrer dans la mort ! Oui, à la fin tout le monde meurt !…

Vous pensez que je délire ? Désolée, mais RIEN d’autre n’est prévu que la vaxxination jusqu’au dernier et je vous invite à visionner la vidéo #38 d’Ema Krusi pour bien comprendre que personne, je dis bien PERSONNE, ne pourra échapper aux injections anticovid, même ceux qui ont la preuve de leur immunité cellulaire au COVID-19, ou ceux qui font des allergies aux composants des vaccins, tout simplement parce que PERSONNE (même pas la Hot-Line du Ministère de la Santé) ne connait la composition de ces sérums = c’est VERBOTEN !

Quand, aujourd’hui même, des personnes après 3 injections anticovid qui se font tester pour prouver leur immunité découvre le résultat = 0 ► http://echelledejacob.blogspot.com/2021/07/3-injections-pfizer-et-plus-dimmunite.html !

Voilà pourquoi nous appelons tout le monde à se lever et à refuser l’instauration d’un paSSsanitaire par le BOYCOTT TOTAL de toutes instances, institutions, organismes, sociétés publiques/privées… Qui veulent nous l’imposer comme prélude à la VAXXXINATION OBLIGATOIRE pour TOUSTES ! (1 X par dose…)

APPEL À DÉSOBÉISSANCE ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES – SANS HAINE – NI ARMES – SANS VIOLENCE

BIBLIOTHÈQUE PDF + DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS + CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN + LES CHRONIQUES DE ZÉNON = NOUS SOMMES 99.999% !

JBL1960

Image du billet = Doc Macron de #CROISONSLES