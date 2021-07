Si tous les Non-Vaxxinés et les Vaxxinés de la Terre se donnent la main…

Le pa SS -sanitaire ne pa SS era pas !

@TOUSTES !

Pour éviter ça ;

▼▼▼

Capsule #58 par La Croix du Sud

▼▼

BeauxBars-de-Bobards, Instantané PDF N° 319 de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/beauxbarsdebobarbs.pdf

Concernant le graphène, les doutes du Presque Dr. T’Ché-RIEN

Oui l’oxyde de graphène est un produit hautement toxique qui provoque des symptômes assez similaires au COVID-19, 20, 21…

Si la microscopie électronique à transmission est une bonne technique pour détecter la présence de nanoparticules, elle ne peut l’être uniquement si la nanoparticule détectée ne contient pas de carbone. Ça tout chimiste le sait et l’expliquera bien mieux que moi que pour observer un échantillon, il faut d’abord évaporer une mince couche de graphite amorphe sur une grille métallique, afin de boucher les trous de la grille et éviter que les nanoparticules passent au travers de ces trous lors du dépôt.

L’oxyde de graphène se fabrique par oxydation partielle du graphite. Il en découle qu’observer de l’oxyde de graphène sur une grille de microscope électronique ne veut strictement rien dire, puisque cet oxyde de graphène peut très bien provenir de l’oxydation de la grille et non de l’échantillon !

Donc, montrer des photos de nanoparticules d’oxyde de graphène ne suffit pas à prouver la présence de ces nanoparticules dans les échantillons analysés.

La seule manière d’être sûr à 100% d’une présence d’oxyde de graphène, est de faire des spectres Raman et de chercher la bande caractéristique de vibration de ce produit et qui arriverait à me convaincre au lieu de ces photos de microscopie électronique en transmission.

Or j’ai beau fouiller de partout, il semblerait que ça n’a toujours pas été fait, d’où mes doutes.

Dans l’industrie du vaccin les problèmes des sels de mercure et d’aluminium sont tels que beaucoup de chercheurs essayent de les remplacer par des nanoparticules comme adjuvants. Pour le moment ce ne sont que des recherches et aucun de ces « vaccins » expérimentaux n’a d’autorisation de mise sur le marché.

J’attends donc qu’on me présente un spectre Raman avec la bande caractéristique de l’oxyde de graphène dans ces produits destinés au public.

Je me demande si ces industriels sont prêts à prendre un tel risque vu les poursuites juridiques auxquelles ils s’exposent ? S’ils l’ont fait et si c’est réellement prouvé par la bonne méthode alors il y aura pour les injectés de quoi être inquiet pour sa santé ! Un peu de rigueur scientifique !

Parce que nous avons déjà donnés les preuves que les scientifrics savaient ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf

TOUS LES SCIENTIFREAKS/FLICS ► Pièces et main d’œuvre ; Grenoble, 8 juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/un_virus_scientifreak.pdf

Cependant…

À Résistance 71, nous adhérons sans restriction à ce communiqué de Guerre de Classe. Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir ! Comme nous l’avions dit au moment du mouvement des Gilets Jaunes… Devenons S.U.P.R.A Gilets Jaunes (Solidarité Union Persévérance Réflexion Action) !

Dans l’esprit de Cheval Fou

Hoka Hey !

~ Résistance 71 ~

Merde à tous les rackets du Capital !

Collectif Guerre de Classe ► http://guerredeclasse.fr/2021/07/07/mobilisation-generale/



Juillet 2021

Version TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract_07072021_mobilisation_generale_noir_final.pdf

Sinon, dès demain, chez vous ;

C’est ça que vous voulez ?

Aussi, le moment est venu pour nous toustes d’agir de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À JAMAIS !

DÉSOBÉISSONS – RÉSISTONS !



► BIBLIOTHÈQUE PDF

► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

► CHRONIQUES du Presque Dr. T’Ché-RIEN

► LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ TOUT LE RESTE…

JBL1960

À LIRE AILLEURS pour bien comprendre qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système où les fous vous disent ce qu’il y a à faire…

La Mésange, Vu, lu, entendu, le 16 juillet 2021 – VIA OD du 20 juillet 2021 ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/07/19/au-bord-du-gouffre/

La dictature macroniste tremble, par Claude Janvier ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/07/20/la-dictature-macroniste-tremble-par-claude-janvier/

Remarques sur la nazification de la France qui bouge, vote et vaccine de Nicolas Bonnal sur Réseau International, 20 juillet 2021

SIMPLISSIME : les contrats d’assurance-vie & de prêts, interdisent la vaccination (expérimentale) anticovid par Nouveau Monde.ca du 18/07/21 ► Preuve que nous ne devons pas revenir à la normale qui était déjà le problème, mais ;

Semer les graines du futur ► Pour une insurrection fertile ► https://blog.kokopelli-semences.fr/2021/07/pour-une-insurrection-fertile/

Le génome des injectés n’est plus le leur par Le Passeur d’Urantia Gaïa ;

Dr. Carrie Madej – Brevet sur le génome des vaccinés – 1mn 11″ ► https://odysee.com/@didchay:f/IMG_8266:f?src=embed J.J. Crèvecœur – une protéine Spike plus toxique que prévue.

Visionnez de 6mn à 15mn et de 35mn 50″ à 38mn 50″ ► https://odysee.com/@DiscreetL:6/210719-CDL97-LR:c?src=embed

(VF) Vidéo de 16MN42 : Une preuve qui met fin au narratif ► Professeur Sucharit Bhakdi par Miss Red Pill ► https://odysee.com/@MissRedPill:e/Dr-Bahkdi-fr-odysee:1

Vaxxinés + Non-Vaxxinés = DONNONS-NOUS LA MAIN !

Seul on va plus vite, mais ENSEMBLE on ira plus loin…

JBL