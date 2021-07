NON au paSS-sanitaire – NON aux vaXXins mortifères…

Aux VaXXinés de la 1ère, 2nde et bientôt de la 3ème dose !

Macron & son gouvernement-qui-vous-ment ne vous veut pas GUÉRIS mais SOUMIS !

Aussi REJOIGNEZ-NOUS et ENSEMBLE refusons cet instinct de mort & disons OUI à la Vie pour cocréer et codiriger une société organique !

#JUSQU’AUBOUTDEBOUT !

ALERTE INFO ► TRACT-PDF À DIFFUSER/TRACTER/DISTRIBUER/ENVOYER SANS PITIÉ POUR REFUSER LA VAXXINATION OBLIGATOIRE !

TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO POUR DIFFUSION SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

▼▼▼

DERNIER INSTANTANÉ PDF DE RIEN À DIFFUSER SANS PITIÉ EN CETTE VEILLE DU 1ER JOUR DU RESTE DE NOTRE VIE À RÉSISTER…

BeauxBars-de-Bobards, Instantané PDF N° 319 de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/beauxbarsdebobarbs.pdf

VAXXINÉS + NON-VAXXINÉS = MÊME COMBAT !

Aussi, le moment est venu pour nous toustes d’agir de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À JAMAIS !



DÉSOBÉISSONS – RÉSISTONS !



JBL1960

À LIRE AILLEURS pour dire NON au Pass-Sanitaire & aux injections transgéniques (OGM) mortifères ;

Résistance71 – 18 juillet 2021 ► Dictature sanitaire : Les Gaulois Réfractaires sont dans la rue, que vienne la Commune des communes !

Réseau International – 18 juillet 2021 ► Alexandra Henrion-Caude : « Tout va bien ! Ne paniquez pas, c’est un grand coup de bluff » + Parce que c’est un coup de bluff ASSASSIN ► https://cogiito.com/a-la-une/rejoignez-mtre-fabrice-di-vizio-dans-sa-plainte-contre-le-gouvernement-et-le-pass-sanitaire/

Les Moutons Enragés – 18 juillet 2021 ► Dr. Charles Hoffe : 62 % des patients vaccinés contre le COVID ont des dommages cardiaques permanents ;

La Minute de Ricado – 17 juillet 2021 ► https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-lappel-du-17-juillet/

Nouveau-Monde.ca – 17 juillet 2021 ► La liberté de prescription nous concerne TOUSTES, par le Dr. Nicole Delépine ;

Recherche COVID-19 – 16 juillet 2021 ► Interdits de supermarché, de transports… l’étau se resserre autour des non-vaccinés… en Chine !

Olivier Demeulenaere – 16 juillet 2021 ► Appel au président, au Premier ministre, aux parlementaires et à nos chers journalistes et intellectuels de la presse de collaboration, pour resserrer l’étau contre les antivax ;

Blog du Dr. Gérard Maudrux – 15 juillet 2021 ► Vaccins pour toustes, et après ?

Voilà ce qui arrivera sinon demain, si on les laisse faire !

Sans réagir !

LEVONS-NOUS TOUSTES & ENSEMBLE MARCHONS CONTRE LA DICTATURE SANITAIRE