ALERTE INFO ► TRACT-PDF À DIFFUSER/TRACTER/DISTRIBUER/ENVOYER SANS PITIÉ POUR REFUSER LA VAXXINATION OBLIGATOIRE !

& LE PASS SANITAIRE/AUSWEIS DE LA DICTATURE SANITAIRE !

MÊME COMBAT ► ENTRONS EN RÉSISTANCE ENSEMBLE !

TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO POUR DIFFUSION SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

Cliquer pour accéder à tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

À DIFFUSER PAR MAIL / PARTAGER SUR LE NET / À DISTRIBUER DANS LES BOITES AUX LETTRES / À TRACTER ► SANS PITIÉ !

Macron et son monde nous ont déclarés la guerre !

Et que vous soyez vaxxinés ou pas c’est pareil ► http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/07/vaccins-contre-la-covid-19-allocution.html + Projet d’obligation vaccinale contre la Covid-19. Le CTIAP du centre hospitalier de Cholet : l’invité du plateau de télévision de l’association RÉACTION 19 – Communiqué du Dr. Umlil, 16 juillet 2021.

VAXXINÉS + NON-VAXXINÉS = MÊME COMBAT !

Aussi, le moment est venu pour nous toustes d’agir de manière coordonnée et réfléchie, sans haine, ni armes, ni violence mais avec détermination car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, C’EST NOUS et À JAMAIS !



DÉSOBÉISSONS – RÉSISTONS !



JBL1960