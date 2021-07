LES NON-VAXXINÉ-E-S PARLENT AUX VAXXINÉ-E-S ► APPEL À RÉSISTER ► REJOIGNEZ-NOUS !

APPEL AUX VAXXINÉ-E-S DE LA 1ÉRE & 2NDE DOSE ► REJOIGNEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT AVANT D’ÊTRE CONVOQUÉ-E-S À LA KOMMANDANTUR POUR RECEVOIR LA 3ÈME DOSE !

Analyse des assertions scientifiques d’Emmanuel Macron par le Pr Peter McCullough par France Soir le 14 juillet 2021

À VOIR VIDÉO DE 25MN48S & À LIRE ABSOLUMENT & EN INTÉGRALITÉ !

Lors de son allocution en date du 12 juillet 2021, le président Macron a fait état d’un certain nombre d’assertions scientifiques : « le variant Delta est trois fois plus contagieux que la première souche » ; « les vaccins divisent par 12 le pouvoir de contamination et évitent 95 % des formes graves » ; pourtant il faut « vivre avec le virus »… Toutes avaient pour objectif d’établir sa décision de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, ainsi que la mise en place d’un passe sanitaire, qui correspond peu ou prou à une obligation vaccinale. En effet, les Français non vaccinés ont de grandes chances – sous réserve de votes – de se voir interdire l’accès aux restaurants, bars, commerces, voyages, etc. Une des mesures les plus coercitives d’Europe.

Pour autant, la charge de la preuve incombe à celui qui énonce un fait scientifique, mais Emmanuel Macron n’a pas eu le temps d’étayer son propos dans le cadre de son discours.

Nous avons donc demandé à un spécialiste, le Dr McCullough, qui a témoigné sous serment devant le Sénat américain de revoir chacune de ces assertions et de les commenter.

Conclusion : aucune assertion n’est fondée.

Le professeur McCullough va plus loin et déclare que l’obligation vaccinale et le passe vaccinal ne sont pas nécessaires étant donné l’état de l’épidémie, y compris pour le variant Delta. Par ailleurs, il se tient à disposition des parlementaires français pour venir témoigner de son expertise de manière factuelle et rigoureuse.

LEVONS-NOUS TOUSTES POUR REFUSER LES INJECTIONS GÉNIQUES EXPÉRIMENTALES !

– Pfizer finit la phase 3 en mai 2023 :

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

– Moderna finit sa phase 3 en octobre 2022 :

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427

– Astrazeneca finit sa phase 3 en février 2023 :

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746

– Janssen de Johnson johnson finit sa phase 3 en janvier 2023 :

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES & TOUS ENSEMBLE

15/07/21 ► VACCINS POUR TOUS, et après ? par le Dr. Gérard Maudrux – ET DEMAIN ? Je me tourne donc vers l’avenir. Maintenant que tout le monde va être vacciné, consentant ou non, que va-t-il se passer ? Que peut donner une couverture vaccinale à 100 % avec les variants delta, epsilon, lambda, etc ? Ce n’est pas moi qui donne la réponse mais le gouvernement : « La vaccination n’empêche pas d’attraper la covid, ni de la transmettre à vos proches » (Dixit le Ministère de la Santé et des Solidarités) ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/07/15/vaccins-pour-tous-et-apres/

+ L’ivermectine, un traitement prometteur contre le Covid ? Après des mois de débats sur l’utilité de cette molécule controversée, l’Institut Pasteur (le 12 juillet) vient de rendre public une étude plaidant pour l’efficacité de l’ivermectine. En Inde, une responsable de l’OMS est, elle, poursuivie pour l’avoir déconseillée ► Source L’OBS du 13/07/21 VIA LA VÉRITÉ EST AILLEURS du 15/07/21

14/07/21 : APPEL DE RÉSISTANCE71 : Pour sortir de cette dictature technotronique qui se met en place et se verrouille pas à pas à l’échelle de la planète, nous devons comprendre une fois pour toute qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir. Les superbes 70% d’abstention à la dernière mascarade électorale franchouillarde et les 80% dans la tranche d’âge 18-34 ans est un signe que la bascule se fera, ce n’est plus qu’une question de temps et le plus tôt sera le mieux pour tout le monde, surtout les générations futures, celles de nos enfants, petits-enfants et non-nés.

Le monde, les peuples sont sous une attaque généralisée, attaque politico-économique sur toile de fond d’épouvante de guerre biologique et bientôt de résurgence de l’autre escroquerie dans la durée : le réchauffement climatique anthropique que l’oligarchie fait revenir à la charge et connecte avec la “pandémie”. Deux fabrications liées l’une à l’autre pour le bien du plus petit nombre. Le but final est la mutation du système capitaliste au bout du rouleau en une entité supra-capitaliste que l’oligarchie appelle de longue date “le Nouvel Ordre Mondial”. La métamorphose est en cours et sera complétée avec cette “Grande Réinitialisation” pondue par le think tank oppresseur qu’est le FEM de Davos et sa clique criminelle affiliée. Ceci est un projet, en rien une certitude. Un projet réussit ou échoue, en l’occurrence, nous avons les moyens en nos mains de le faire échouer à tout jamais. Il n’en tient qu’à nous, c’est à nous, les Gaulois Réfractaires à l’esprit communard, aidés et armés de l’expérience issue de la mémoire de nos ancêtres de combat et de résistance, de faire échouer cette ignominie dictatoriale et pas seulement cette escroquerie pseudo-sanitaire, mais l’ensemble du projet étatico-capitaliste en cours de métamorphose.

Le seul moyen aujourd’hui de nous en sortir, est de le faire ensemble, de nous unir au delà des divisions fictives créer de toute pièce par un système oligarchique qui ne peut survivre que par le chaos et la division et est aujourd’hui incapable de reproduire son propre mode de fonctionnement, il s’est empoisonné lui-même. Il ne peut échapper à son destin de disparaître, car son effacement est inscrit dans son propre code d’existence.

Il n’y a aujourd’hui que 22 ou 23% de la population française qui a été injectée deux fois de cette merde OGM, plus de 50% des primo-injectés ne se faisant pas injectés une seconde fois. Ceci veut dire qu’environ 75% de la population française (c’est à dire les 3/4) est soit déjà entrée en désobéissance civile et en rébellion, soit est sympathisante de ces dernières. Il faut donc taper sur la table, renverser l’échiquier et reprendre notre destinée en main. Cela ne pourra se faire que par et pour nous-mêmes ; personne ne le fera pour nous.

+ APPEL À RÉSISTER de Rempart Noir (transmis par mail) : Déclaration au nom d’Hippocrate – Déclaration CONTRE le Terrorisme Sanitaire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/declaration-au-nom-dhippocrate.pdf

Épidémie de Covid-19 sur le porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth alors que tout l’équipage a été vacciné 2 fois !!!… Une envolée des cas… Près de 100 actuellement ► https://nouveau-monde.ca/epidemie-de-covid-19-sur-le-porte-avions-britannique-hms-queen-elizabeth-alors-que-tout-lequipage-a-ete-vaccine-2-fois/



Ces pompiers qui choisissent la démission plutôt que la soumission à la dictature sanitaire et à la vaccination obligatoire ► https://www.medias-presse.info/ces-pompiers-qui-choisissent-la-demission-plutot-que-la-soumission-a-la-dictature-sanitaire-et-a-la-vaccination-obligatoire/144413/

Plus d’un million et demi de soignants ont refusé le vaccin anti-Covid. Beaucoup se préparent à démissionner ► https://reseauinternational.net/plus-dun-million-et-demi-de-soignants-ont-refuse-le-vaccin-anti-covid-beaucoup-se-preparent-a-demissionner/

