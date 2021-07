Le Variant Delta-plane…

Au-dessus d’un nid de COVID é-e-s…

L’homme sort de la vie pour entrer dans la mort ► Lao Tseu, Tao To King, Livre de la Voie et de la Vertu ► Nouvelle version PDF N° 210 de 101 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf

AUX COnVIDé-e-s

Aucune armée au monde ne peut venir à bout d’une idée dont l’heure est venue !

(Attribué à V. Hugo)



Pour agir comme des petits détonateurs supplémentaires et faire exploser les mensonges, la supercherie du COcoRONA-CIRCUS ce document PDF N° 306 de 34 pages de l’étude du Pr. Denis Rancourt (Août 2020) traduite par Guy Boulianne que je complète et enrichie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/etude-denis-rancourt-sur-les-masques-faciaux-traduction-guy-boulianne-version-pdf-de-jbl-juin-2021.pdf

À TOUS LES SOIGNANTS DE LA TERRE

LEVEZ-VOUS & REJOIGNEZ-NOUS car ILS NE S’ARRÊTERONT JAMAIS !

Preuve que TOUS les SCIENTIFRICS/FREAKS/FLICS savaient ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf

COVID-19 : Le Grand Cauchemar par LIUTWIN, supplément PDF N° 310 de 251 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/covid-19-le-grand-cauchemar.pdf

Du Presque Dr. T’Ché-RIEN : Le « vaccin »Pfizer et une probable induction d’une maladie à prions puisque la protéine TDP-43 et la protéine FUS pourrait se transformer dans leur forme pathologique ► https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf + Conseil d’un jour ; Mangez des mûres ! Resveratrol une molécule naturelle en prévention et comme traitement du SARS-Cov 2 ? ► https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.670955/full

Et pourtant l’épidémie est finie, kaput : BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 25 – DU 21 au 27/06/21 ► https://www.sentiweb.fr/5340.pdf !

AUX COBAYES DE LA TERRE

Preuves qu’il n’y a pas besoin de se précipiter pour se faire injecter un sérum transgénique (OGM) donc expérimental car toujours en phase de test III ;



La phase de test sur les animaux a été stoppée car tous les animaux testés sont morts : L’audience du Sénat US dit sur les vaccins à ARNm, qu’ils ont SAUTÉ les tests sur les animaux parce qu’ils mouraient…VOUS êtes les COBAYES de l’EXPÉRIENCE ! Et Big Pharma a négocié avec les États corrompus le fait de ne pouvoir être poursuivis en justice ► https://twitter.com/LetItShine69/status/1411185417039273986

AUX ENFANTS DE LA TERRE !

Ce poème pour VIVRE DEBOUT et non rampants, dociles, soumis et obéissants ► Phœnix, poème de Zénon en version PDF au format livre de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/poeme-de-zenon-phoenix-20-mai-2021-pdf-de-jo-juin-21.pdf

@NOUSTOUSTES !

Car de toute éternité ;

La Vie est un départ et la mort un retour… Lao Tseu

Tout le monde finit par mourir… Plusieurs le font sans avoir vécu ! Attribué à David Drake

Puisque la vie n’est qu’un passage, le temps de ce passage semons la Vie et non l’instinct de mort ainsi que les graines d’un futur simple et non compliqué…

JBL1960

