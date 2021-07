ALERTE INFOS : VIDÉOS et PDFS POUR SE LEVER ET DIRE NON AUX INJECTIONS ANTICOVID et PREUVES QUE LA PLANdémie EST FINIE !

sans conscience n’est que ruine de l’âme ► Rabelais dans Pantagruel ► https://archives.ecole-alsacienne.org/CDI/pdf/1400/14037_RABL.pdf

VOILÀ LE PLAN qui a été muté en…

PLANdémie à faire FOIRER sinon c’est FIN de PARTIE pour L’HUMANITÉ !

Question de RIEN du tout… ou presque ;

Imaginez qu’une équipe scientifique découvre un remède contre le cancer.

Que feraient les gouvernements du monde entier ?

L’offriraient–ils gratuitement OU vous forceraient–ils à le prendre ?

L’accepteriez–vous en échange d’un peu d’argent, de pâtisseries ?

Au lieu de chercher à développer l’Intelligence Artificielle il serait temps d’enrayer la stupidité naturelle !

STOPPONS les COVIDélires EnMarche-En-Cadence !

La Capsule#56 de la Croix du Sud

N.B. : Les symptômes du variant Delta = à ceux d’un simple rhume ! Soit mal à la tête et nez qui coule ! Preuve qu’ils ne nous veulent pas guéris !

+ L’hystérie sur le variant Delta expose une vérité qui donne à réfléchir : les vaccins Covid ne fonctionnent pas ► https://www.brighteon.com/454b1f37-52be-49a0-b92c-b6cc36827d51

BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 25 – DU 21 au 27/06/21 ► https://www.sentiweb.fr/5340.pdf

OUI VOUS AVEZ BIEN LU : 0.3 CAS POUR 100 000 HABITANTS !

Alors ? Elle est où l’épidémie ?

STOPPONS LA MASCARADE & ARRÊTONS DE PORTER LES MASQUES/MUSELIÈRES QUI NE SERVENT À RIEN ► POUR DÉMASQUER LA MASCARADE DES MASQUES FACIAUX – DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ! + PDF N° 306 de 34 pages de l’étude du Pr. Denis G. Rancourt (Août 2020) traduite par Guy Boulianne que je complète et enrichie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/etude-denis-rancourt-sur-les-masques-faciaux-traduction-guy-boulianne-version-pdf-de-jbl-juin-2021.pdf

À lire ► https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-dr-amine-umlil-defie-olivier-veran-de-venir-debattre-contre-lui-sur-un-plateau & À voir ► le débriefing du Dr. Amine Umlil pour France Soir en vidéo d’1H39MN à voir ABSOLUMENT sur la Vaccination : la validité du consentement éclairé mise en cause ► https://www.francesoir.fr/societe-sante-videos-les-debriefings/debriefing-avec-le-dr-umlil-vaccination-la-validite-du

Primum Non Nocere = D’abord de pas NOUS nuire !

« Art. L. 1111-4. – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. »

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. »

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056

LE CODE DE LA CONSOMMATION S’OPPOSE À L’OBLIGATION DE LA SUBSTANCE GÉNÉTIQUE EN ESSAI

Les substances en essai thérapeutique ne peuvent pas être rendues obligatoires : violation du code de la consommation, il n’existe aucune garantie sur l’aspect sécuritaire des produits fondement, en autres : Article l121-6 Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V) – Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 130

Code de Nuremberg, c’est l’heure de juger ! Les sources – 30 juin 2021 – Par Vivre Sainement ► https://odysee.com/@Vivresainement:f/code-de-nuremberg-les-sources:1 + Le Code de Nuremberg interdit toute expérimentation médicale sur les humains ► https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf

LE SERMENT D’HIPPOCRATE ET LE SERMENT DE GENÈVE[18]

Le Serment ne doit pas être lu seul, mais parallèlement aux politiques plus spécifiques de l’AMM, notamment le Code International d’Éthique Médicale, faisant suite à la Déclaration de Genève dès 1948.[5]

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS

LE MÉDECIN DEVRA toujours exercer son jugement professionnel de manière indépendante et respecter les plus hautes normes en matière de conduite professionnelle.

LE MÉDECIN DEVRA respecter le droit d’un patient jouissant de ses capacités d’accepter ou de refuser un traitement.

LE MÉDECIN NE DEVRA PAS se laisser influencer dans son jugement par un profit personnel ou une discrimination injuste. (…)

En conclusion

RAPPELONS À NOS ÉLUS QUE LA CONVENTION D’OVIEDO EST JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE pour les états. Sommes-nous prêts à violenter toutes nos lois, notre éthique, mais aussi les traités internationaux ?

La Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo). Elle a été signée le 4 avril 1997 à Oviedo, en Espagne.[1] Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1999.

La Convention d’Oviedo : Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ► https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968

Il s’agit, dans le domaine biomédical, du seul instrument juridique contraignant international pour la protection des droits de l’Homme. La Convention d’Oviedo reprend les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme. Elle établit les principes fondamentaux relatifs à la pratique de la médecine quotidienne, à la recherche biomédicale, à la génétique et à la transplantation d’organes et de tissus, au consentement éclairé, au droit au respect de la vie privée et au droit à l’information ► DE L’ILLÉGALITÉ DE L’INJECTION ANTICOVID et AUTRES !

CONSEILS PRATIQUES POUR DIRE NON AUX INJECTIONS EXPÉRIMENTALES ANTICOVID ► DOSSIER PDF POUR DIRE NON À L’INJECTION TRANSGÉNIQUE (OGM) EXPÉRIMENTALE À DIFFUSER SANS PITIÉ ! INÉDIT À DIFFUSER SANS PITIÉ ► DOSSIER PDF N° 120621 de 28 pages ► Pourquoi & Comment dire NON en masse à l’Injection Transgénique (OGM) Expérimentale contre le COVID-19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale-jbl1960-juin-2021.pdf

+ Les personnes en EHPAD ont des droits ► https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2021/05/ddd_rapport_droits_fondamentaux_ehpad.pdf

Énième preuve que les SCIENTIFRICS savaient/savent ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf

Tous les SCIENTIFREAKS : Scientifreak, scientifric, scientiflic : ce que l’épidémie met en évidence, après bien d’autres crises ou événements, c’est le déchaînement de la puissance technocratique. Les scientifiques, la plus haute couche de la classe technocratique, disposent de tous les moyens que nous leur consentons pour assouvir leur volonté de puissance. Ceux qui acceptent de se soumettre à la rationalité techno–scientifique jusque dans son irrationalité, découvrent un jour que leur soumission à cette volonté de puissance met en danger la survie de l’humanité.

Démasquons les scientifreaks, vidons les laboratoires !

Pièces et main d’œuvre ; Grenoble, 8 juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/un_virus_scientifreak.pdf

Montrez-nous le virus ! Ricardo Maarman est titulaire d’un master en politique internationale. Il a attaqué en justice le gouvernement sud-africain pour qu’il produise la preuve de l’isolement du Sars-CoV2, le virus qui serait à l’origine de la maladie Covid-19. Il est une personne ordinaire. Les gens ordinaires doivent défendre la vérité à ses côtés ► https://cv19.fr/2021/06/30/montrez-nous-le-virus/ ► Vidéo Odysee ► https://odysee.com/@cv19:b/Ricardo-Maarman-discours-VOSFR:3?src=embed

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN : Alors, maman, papa, grand-mère, grand-père, voulez-vous, avec moi et plus que moi, pour NOUS, participer en conscience à ÊTRE ACTEUR RESPONSABLE de cette évolution où l’homme n’est plus au sommet de ce processus évolutif mais un collaborateur conscient de sa propre évolution ?

Ou préférez-vous poursuivre votre lâcheté plus en avant encore et nous laisser être VAX-ASSASSINER avec vous ?

