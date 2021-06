France – COcoRONA-CIRCUS : Restons INCONTRÔLABLES et IMPRÉVISIBLES…

Et c’est fin de partie pour l’oligarchie !

Sans armes, ni haine, ni violence, parce que ça c’est leur truc depuis toujours !

JUSTE EN DISANT NON ! EN MASSE et le COVIDisme sera à la (ra)masse…

REFUSONS DE CONSENTIR et en même temps RETIRONS LEUR NOTRE CONSENTEMENT !

La preuve par le dernier bulletin hebdo du Réseau Sentinelles de la semaine 23 de l’année 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5328.pdf dont le taux d’incidence des I.R.A. était de 31 CAS pour 100 000 habitants (le prochain bulletin arrive ce soir) – Et par le taux d’abstention du 20 juin 2021 à 68% des inscrits aux dernières élections régionales, avec même une poussée à 85% d’abstention dans la tranche d’âge des 18-34 ans ! (Source Résistance71)

À relier à ► THE LAST WAVE/LA DERNIÈRE VAGUE… OU PAS ! ► Le Covid, c’est fini ? Non, « il est en pause pour l’été », prévient Martin Blachier sur LCI ►Pour lui claquer le museau au Martin, voici l’Instantané du jour de RIEN et pour qu’il arrête de Bla-bla-Chier ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/bafman.pdf

À VOIR ► La Capsule#55 de La Croix du Sud qui démontre, pour le moins, que nous devons continuer, sans relâche, de RÉSISTER et de REFUSER l’injection génique expérimentale car, en France, les Vaxxinés sont minoritaires ! Donc avec plus de 50% de la population active qui refuse de se faire inoculer Macron et son monde peuvent aller se rhabiller ► https://rumble.com/viwch3-la-capsule-55-crise-mondiale-acte-ii.html

Sur la protéine Spike, en appui de ce dernier billet majeur et parfaitement ad hoc ► VIDÉOS et PDFs INDISPENSABLES pour COMPRENDRE POURQUOI IL EST URGENT DE REFUSER LA VACCINATION DE MASSE CONTRE LE COVID ! Cette nouvelle étude PDF de 17 pages fournie par RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/toxicitecc81-de-la-protecc81ine-spike-dr-kevin-mccairn.pdf sur la toxicité de la protéine Spike du Dr Kevin McCairn, PhD en neurosciences d’Avril 2021 qui nous explique que : La protéine Spike est un facteur de virulence essentiel du virus SARS-CoV2. Exprimée par les cellules infectées par le SARS-CoV2, ou après transduction par les vaccins à ARNm ou à vecteur Adenovirus (ADN), sous forme biologiquement active, son rôle n’est pas limité à la présentation inerte d’épitopes immunogènes. Son expression implique de nombreuses potentialités toxiques, autonomes de la présence du virus SARS-CoV2 et susceptibles de reproduire certaines manifestations cliniques de la maladie COVID-19. Cet article vise à synthétiser quelles sont les potentialités toxiques autonomes induites par l’expression de la protéine Spike, à court, moyen et long terme.

Preuves que les SCIENTIFRICS savaient pertinemment depuis le début ce qu’ils faisaient ce que nous confirme, par sa dernière chronique N° 305 de 4 pages le Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf

Complétée et enrichie par mézigue

Cliquer pour accéder à proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Aussi, je vous invite pour ma part à (re)lire ce document PDF de Pièces et Main d’œuvre, Grenoble 8 mars 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/un_virus_scientifreak.pdf dont voici la conclusion : Scientifreak, scientifric, scientiflic : ce que l’épidémie met en évidence, après bien d’autres crises ou événements, c’est le déchaînement de la puissance technocratique. Les scientifiques, la plus haute couche de la classe technocratique, disposent de tous les moyens que nous leur consentons pour assouvir leur volonté de puissance. Ceux qui acceptent de se soumettre à la rationalité techno–scientifique jusque dans son irrationalité, découvrent un jour que leur soumission à cette volonté de puissance met en danger la survie de l’humanité.

Démasquons les scientifreaks, vidons les laboratoires !

Étonnant non ?

Non ! Pas pour nous qui depuis plus d’un an, sur ce sujet précis, n’avons eu de cesse de démasquer la mascarade de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée en relayant de très nombreuses analyses, documents techniques et scientifiques, vidéos, supports audio… Réalisant même pour ma part de nombreux dossiers PDF.

Et comme le reprécise Résistance71 dans sa dernière analyse de ce jour ► https://resistance71.wordpress.com/2021/06/23/recadrage/ : L’évolution de la “crise sanitaire” liée à la maladie induite par le virus de laboratoire SRAS-CoV-2 nous a amené ces derniers temps à relayer un bon nombre d’informations aidant à comprendre non seulement la supercherie et la fabrication, la planification de cette crise par l’oligarchie, mais aussi son niveau de criminalité en tant qu’”expérience” génétique planétaire au moyen des injections chimériques “vendues” au public comme “vaccins anti-COVID19”.

Et leur analyse entre parfaitement en résonance avec mes derniers billets, les dernières chroniques de RIEN, les dernières vidéos mises en lien, car nous faisons les mêmes constats et nos réflexions, sans se connaitre, cheminent vers le même objectif qui est de : concrétiser l’avancée des consciences vers une reprise en main du pouvoir, c’est à dire de la capacité de décider et de mettre en œuvre la construction et le développement de notre société selon le seul critère juste et valide, celui de la satisfaction du bien commun, du bien-être de tous dans une société harmonieusement connectée avec la Nature et ses lois fondamentales, dont celle du “plus fort” érigée en dogme incontournable depuis des siècles, ne fait évidemment pas partie. Qui mieux que nous-mêmes peut y parvenir ?…

Tout comme eux, je pense que : Pour ce faire, nous devons individuellement d’abord puis par rayonnement collectif, comprendre qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir, tant celui-ci ne peut perdurer que sur la base de la division, de la supercherie, du mensonge et de la falsification à outrance et artificiellement induits. À partir de là nous devons analyser de manière critique notre réalité afin de pouvoir agir sur elle et la changer radicalement, c’est à dire en retournant à la racine des choses, qui est la seule question du pouvoir.

Nous devons donc opérer un recadrage de notre réflexion et de notre action, qui toutes deux doivent provenir d’une pensée et analyse critiques de notre réalité politico-sociale et mener à une action directe individuelle et collective tout aussi critique et décisive pour que triomphe enfin le bien commun dans son écrin de la société des sociétés.

Tout part de l’individu, de sa volonté de dire NON ! De penser et d’interagir avec ses semblables, s’unifiant pour ignorer la supercherie ambiante et agissant ensemble pour cette transformation décisive de la société en une entité organique symbiotique viable et durable, utilisant la complémentarité de notre diversité comme ciment social.

Pour l’heure, nous avons donc décidé de recadrer notre action et de retourner à notre fonction pédagogique initiale, celle de mettre à la disposition du plus grand nombre possible, quelques outils de réflexion critique politique et sociale permettant d’ouvrir quelques portes vers notre humanité enfin réalisée, bref, nous retournons aux fondamentaux. Nous ne relaierons dorénavant que des infos vraiment décisives sur la situation de la pandémie COVID fabriquée et nous recentrerons nos publications sur la compréhension critique de notre monde afin que les solutions hors système étatique et marchand puissent pas à pas émerger et être embrasser par le plus grand nombre agissant.

Ce n’est pas d’un “vaccin” dont nous avons besoin contre ce monde toxique en tout point, mais d’un antidote… et tout comme l’hydroxychloroquine… Il existe !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

R71

Car oui, des antidotes existent, l’Ivermectine, l’Hydroxychloroquine en bi voire trithérapie mais bien d’autres aussi plus naturels mais qui nous sont interdits, preuve s’il en fallait encore une que Macron et son monde ne nous veulent pas guéris puisqu’ils criminalisent tous médecins qui SOIGNENT ! Lire ce document PDF sur 6 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/antidote-proteine-spike.pdf Et franchement, ils nous sera bien difficile d’en dire plus car nous avons l’impression, les uns et les autres que tout a déjà été dit !

Alors que toute personne qui remet en cause le narratif de la peur ou tout simplement l’obligation vaccinale est marginalisée pour le moins ► DE L’ILLÉGALITÉ DE L’INJECTION ANTICOVID et AUTRES ! DOSSIER PDF N° 120621 de 28 pages ► Pourquoi & Comment dire NON en masse à l’Injection Transgénique (OGM) Expérimentale contre le COVID-19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale-jbl1960-juin-2021.pdf

Ailleurs et parfaitement concordants : Vaccins et consentement « éclairé » par le Dr. Gérard Maudrux ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/06/22/vaccins-et-consentement-eclaire/ À l’heure où un Fisher veut vaxxassassiner de 12 à 100 ans, ce qui ne pose aucun problème de conscience aux Pharmaciens – Ou avec la stratégie réactive de la vaxxination nous INOCULER de force ► https://www.laminutedericardo.com/LMDR/la-terrible-strategie-reactive-de-vaccination/

Il est temps de les STOPPER NET car il doit être clair pour tout le monde maintenant que sinon ils ne s’arrêteront jamais…

JBL1960