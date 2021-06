DEBOUT AUX CÔTÉS DES NATIFS CONFINÉS DEPUIS 529 ANS, ENSEMBLE BRISONS NOS CHAINES !

À RELIER À ► MEURTRES DE MASSE DANS LES PENSIONNATS / HÔPITAUX POUR INDIENS AU CANADA = Génocide passé et présent… Pour se lever dans cet ICI et ce MAINTENANT = IMMÉDIATEMENT et d’où-nous sommes pour STOPPER l’extermination des enfants indigènes, la stérilisation forcée des femmes et aujourd’hui l’extermination de l’Humanité par injection anticovid mortifère étendue aux Enfants de la Terre !

SI NOUS NE NOUS LEVONS PAS = ILS NE S’ARRÊTERONT PAS !

Si vous avez oublié les noms des nuages alors vous avez perdu votre chemin

Russell Means

L’ONU fausse façade/couverture des Gouvernements Entrepreneuriaux (Canada, USA) – Audio

Mohawk Nation News – 15 juin 2021 – URL de l’article source en anglais ► https://mohawknationnews.com/blog/2021/06/15/un-is-false-front-for-corporations-audio/

Traduit, complétée et enrichie par Jo Busta Lally

MNN – 15/06/21 : Personne n’est surpris ! Les meurtriers condamnés qui plaident coupables veulent retrouver les victimes qu’ils ont tuées pour mieux dissimuler leurs crimes. Les criminels, CANADA et ÉTATS-UNIS, n’ont aucune véritable défense. Ils doivent se dissoudre et quitter l’île de la Grande Tortue immédiatement, pour qu’il n’y ait plus de génocide ! Les sociétés meurtrières d’origines existent toujours aujourd’hui. Ils n’ont plus aucune autorité toutefois ni pouvoir !

Les fonds fiduciaires indiens -qu’ils offrent aux traitres des conseils de bande et tribaux pour faire taire les Natifs et peuples originels- sont notre propriété.



La Commission Vérité & Réconciliation était un simulacre pour mieux dissimuler les charniers et fosses communes anonymes d’enfants kidnappés qui étaient connues aux plus hauts niveaux du gouvernement. Le recours collectif a été ignoré. Il y a eu une effusion de sang qui a réveillé l’instinct primordial de l’humanité contre nous sans conséquence et cela s’est fait si facilement. Nous sommes plus encore en danger parce que la soif de notre sang est attisée.

Pour : LES NATIONS UNIES, LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE DE JUSTICE, LE FORUM PERMANENT SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES, LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS :



Conformément à Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix et au wampum 2 rangées, cette demande est approuvée par le signe de chaque souverain kanienkehaka et sera signifiée comme suit :

Les Nations Unies, 760 United Nations Plaza, New York 10017 Indigenous_un@un.org.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, Chambre des communes, Ottawa Casnada K1A 0H4 justin.trudeau@parl.gc.ca

Président Joe Biden, États-Unis, 1600 Pennsylvania Ave. NW, Washington DC 20006

AU NOM DES ENFANTS DU PASSÉ, DU PRÉSENT ET DU FUTUR, NOS ANCÊTRES ET DESCENDANTS DE TOUS LES AUTOCHTONES DANS LE MONDE ENTIER, NOUS EXIGEONS UNE ACTION IMMÉDIATE. karakwine, rot’nahton; kahentinetha, roti’skare:wake; kawenaa, roti’skare : réveillez-vous.

Je me réveille, moi, la descendante des premiers colons espagnols qui ne suis pas responsable des exactions commises par mes ancêtres mais qui le deviendrais si le sachant je ne faisais RIEN pour que cela change !

Je me lève et je me tiens debout, aux côtés des Natifs et peuples originels de tous les continents de la Terre. C’est parce que JE me révolte contre le système étatico-capitaliste que NOUS sommes en capacité, ICI, IMMÉDIATEMENT et d’OÙ-NOUS-SOMMES de changer de paradigme et d’instaurer la société des sociétés.

Juste en disant NON à l’instinct de mort de l’État et du capitalisme qui se réalise actuellement par la vaccination de masse ANTICOVID et en disant OUI à la Vie, OUI à une société organique.

Sans haine, ni armes, ni violence…

JBL1960