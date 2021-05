APPEL À RÉSISTANCE ET À SOUTENIR LE DR. MAUDRUX, CONVOQUÉ PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE

En vue de sa radiation !

À cause de ce blog, je suis l’objet d’une plainte du Conseil de l’Ordre, qui souhaite apparemment me radier. Vous trouverez cette plainte ici ►PDF à diffuser sans pitié. Ayant toujours scrupuleusement respecté, plus que d’autres le serment d’Hippocrate pendant toute ma carrière, il paraît que ce n’est plus le cas et l’on veut me jeter l’opprobre. Apparemment liberté de pensée, liberté d’expression, défense des traitements que l’on pense meilleurs que ceux proposés par d’autres, les débats, les actions légales auprès des autorités, tout ceci sont des choses interdites aux médecins. Quid de la liberté de prescription, de l’indépendance des médecins, bases d’une médecine de qualité ? Dr. Gérard Maudrux – 25 mai 2021 ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/05/25/ordre-des-medecins-police-politique/

Comme le suggère un intervenant sur le blog du Dr. Gérard Maudrux, TARDIEU JEAN-CLAUDE, nous pouvons, poliment mais surement, submerger la boite mail du Conseil National de l’ordre ► conseil-national@cn.medecin.fr et celui du Vaucluse, qui le convoque ► vaucluse@84.medecin.fr

Et comme j’ai appelé à le faire pour le Dr. Louis Fouché, le Pr. Perronne, le Dr. Pavan, Jean-Bernard Fourtillan, et tous les lanceurs d’alerte et chercheurs de vérités ici ou ailleurs, sur ce modèle et en l’adaptant ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/soutenons-le-dr-pavan-et-appelons-au-deconfinement-immediat.pdf

Et comme j’appelle de manière récurrente sur mon blog à se lever et à REFUSER en masse la dictature sanitaire En Marche par injection mortifère et PASS-SANITAIRE !

Aussi, je vous recommande de visionner la première partie de La Capsule#50 par La Croix du Sud ci-dessous, en cliquant sur l’image

Car c’est ça le PROJEEEET de Macron et son monde depuis le début !

Masque obligatoire + Écouvillonnage profond y compris rectal ► vaccination obligatoire ► passeport vaccinal ► puçage ► FIN de PARTIE pour l’HUMANITÉ !

Or, nous savons maintenant qu’en nous levant, en masse, pour dire NON nous pouvons faire foirer ce PLAN qui a été muté en PLANdémie ► CoV19 : AUX ORIGINES… (suite) par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’humanité. Car, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf

Comprenez bien, comme l’explique en détail La Croix du Sud dans sa Capsule#50, l’objectif est d’instaurer à la schlague un Crédit Social à la chinoise et comme je l’ai détaillé également le 17 mai dernier dans ce billet ► La PLANdémie PLANétaire PLANifiée est arrivée à pied par la Chine ?

Raison pour laquelle Macron a été choisi car reconnu comme étant le plus apte à le faire et aller jusqu’au bout mais rien d’autre. Aussi ne reculera-t-il devant RIEN mais nous non plus…

Le moment est donc venu de se coordonner dans cet ICI, IMMÉDIATEMENT et d’où nous sommes et le plus possible hors GAFAM, soit dans le réel, car la purge d’Internet fait rage actuellement pour nous empêcher de relayer les dégâts & conséquences, immenses, des injections expérimentales comme LA SOLUTION finale !

PREUVE Par le Dr. Gérard Delépine ►COVID : Hécatombe Post-vaccinatoire au format PDF de 11 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/covid_hecatombe_post-vaccinatoire.pdf

Une bombe: la sénatrice En Marche Phinera-Horth, guyanaise, annonce à la télévision qu’elle refuse de se faire injecter le vaccin car 2 personnes de son entourage sont mortes après avoir été vaccinées. pic.twitter.com/HCyTEczcJp — Philippe Murer (@PhilippeMurer) May 23, 2021

Et aussi ;

C’est énorme – Témoignage d’un pompier écœuré qui confirme que de plus en plus de vaccinés meurent à l’hôpital : » … de plus en plus d’AVC dans les 15 jours qui suivent la vaccination, on alerte tout le monde, mais les infos ne remontent pas… » pic.twitter.com/hC9hC83R7W — Florent Chenu (@florent_chenu) May 24, 2021

Cluster à Bordeaux : une opération « inédite en France », souligne le Pr. Denis Malvy ► https://www.francesoir.fr/actualites-france/cluster-bordeaux-une-operation-inedite-en-france-souligne-le-pr-denis-malvy

Le Professeur Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du Conseil scientifique, décrypte pour l’AFP la stratégie -« inédite en France »- de lutte contre un cluster détecté dans le quartier de Bacalan et formé à partir d’un variant « préoccupant » ► Pr. Denis Malvy – Sanofi – Giléad – AbbVie & Cie = https://transparence-sante.covidinfos.net/#q=Denis%20Malvy = 31 269 €

NON ! Aucune incidence, RIEN, NADA, QUEUTCH ► Bordeaux-Bacalan ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cluster-a-bordeaux-il-n-y-a-pas-de-sur-incidence-du-virus-dans-le-quartier-bacalan-rassure-l-ars_4636047.html ► Et si la RÉSISTANCE doit commencer quelque part, c’est bien là !

APPEL À SE COORDONNER ET À LUTTER CONTRE l’inoculation forcée de 19 000 personnes à BORDEAUX BACALAN ► POINT DE DÉPART POUR FAIRE TOMBER LA DICTATURE SANITAIRE !

APPEL À REFUSER LES INJECTIONS EXPÉRIMENTALES POUR SERVIR DE COBAYES – APPEL À REFUSER LE PASS SANITAIRE !

NON à l’instinct de mort de l’État & du capitalisme !

OUI à la VIE et à la société organique !

JBL1960