NAKBA : d’Hier à Aujourd’hui…

À TOUS LES NATIFS DE LA TERRE !

Levons-nous : ICI, MAINTENANT et d’OÙ NOUS SOMMES et avançons ENSEMBLE, debout, main dans la main, afin d’initier un nouveau paradigme, sans dieux ni maitres pour nous soumettre, sans haine, ni armes, ni violence, juste en remplaçant l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires, par notre complémentarité unificatrice !

Non à l’instinct de mort de l’État et du capitalisme ► Oui à la Vie et à la société organique !

Répondons OUI à l’appel de la Vie qui n’est pas seulement adressé aux peuples originaires/originels, les NATIFS, mais à toutes celles, à tous ceux et à toutes celleux qui se rebellent et résistent dans tous les recoins du monde. À ceux qui défient les schémas tout faits, les règles, les lois, les préceptes, les chiffres et les pourcentages !

Le moment est venu de nous additionner, de s’ajouter au lieu de se soustraire ou de se retrancher par peur et par démission de notre pensée critique !

Il est temps pour NOUS toustes de retourner à la conscience de notre Terre-Mère…

« Plomb Durci »

Dis-moi, frère, quand viendra le jour de la délivrance ?

Leur soi-disant richesse est fondée sur le dualisme.

Dès lors qu’ils attisent en nous la peur et l’intolérance

Leurs hélicoptères nous arrosent des fleurs de l’Apocalypse.

Zénon l’Ailé

Conclusion de NAKBA – Lettre ouverte aux peuples du Monde, de Zénon, Mars 2016 :

… Nous avons l’incroyable chance d’être au Monde ici et maintenant. De pouvoir absolument tout faire pour le sauver. Qu’attendons-nous pour rendre son sens à nos vies ?…

Aucun bonheur ni salut n’est à rechercher ailleurs qu’en nous-mêmes…

Alors levons-nous, camarades, avant de regretter d’avoir gardé les bras croisés sur Terre en cette fin de cycle. Le château de cartes du grand Architecte est plus que jamais branlant, vulnérable à la moindre secousse. Il nous est possible, par notre simple désertion des champs de bataille qu’ils voudraient nous voir investir, de renverser en à peine quelques jours ce système inique. Saisissons cette ultime occasion d’honorer la lumière en chacun de nous et la liberté qui coule en nos veines. Nous avons reçu la grâce infinie de pouvoir nous transcender au travers des épreuves qui nous incombent. Le moment où jamais est venu de nous en rendre dignes.

Zénon – Mars 2016 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2016/11/nakbazenonmars2016.pdf

C’est Zénon, le premier qui m’aura permis de conscientiser, ce qui couvait au fond de moi, ce sentiment que nous ne réussirions que lorsque nous remplacerions l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés ; la société organique !

Et comme nous le constatons, encore une fois, la soumission c’est la mort… Aussi, et puisque la révolution violente a historiquement montré ses limites. Il conviendra mieux de remplacer les institutions par les associations libres confédérées et créer la base de la société des sociétés, sans haine, ni armes, ni violence ► HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS pour une Société des sociétés façonné PAR & POUR NOUS ► C’est la Vie !



Et comme l’avait analysé fort justement R71 en novembre 2020 en l‘AN II des Gilets Jaunes : D’un côté nous avons une oligarchie parasite et eugéniste capitaliste transnationale voulant imposer à marche forcée son projet de substitution qu’elle appelle depuis bien longtemps déjà le “Nouvel Ordre Mondial” ou “Gouvernance Mondiale” ou “Gouvernement Mondial” et de l’autre la quasi-totalité de l’Humanité “prolétaire” voulant sortir du cycle infernal de la domination et de l’oppression, même si un bon nombre ne sait pas quel chemin emprunter pour ce faire.

La bonne nouvelle est que tout ceci est un projet, en cours de réalisation certes, mais c’est un projet mené par des humains (déjantés) contre d’autres humains (bien moins déjantés), d’une minorité possédant un certain contrôle des rouages de la gouvernance, contre la vaste majorité ne possédant que sa volonté et sa force colossale de capacité à la coopération mue par la puissance de l’amour de la vie et de la nature. Ceci n’est qu’un projet humain, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ; nous en avons la pleine capacité, il ne nous manque que la vision de notre futur, celui que nous choisirons et non pas celui qui se veut imposé. Brisons l’inertie de notre soumission pour mettre en branle le mouvement de notre amour de vie et de nature en rendant la division impossible par la redilution du pouvoir dans le corps social de notre société des sociétés ayant lâché prise de tous les antagonismes factices qui nous sont imposés.

OUI à la résistance politique, à la rébellion, à la Vie !…

JE me RÉVOLTE donc NOUS sommes !

