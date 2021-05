Marseille ! Marseille ! On t’inocule !

Nan, j’ai pas craqué mon slipe-en-live !

Voyez plutôt la nouvelle campagne d’affichage pour inciter les Marseillais et les Marseillaises à se faire inoculer fissa !

Photos RÉELLES prises le 11 mai 2021

Bon, ce n’est pas encore au niveau de Charleroi, mais à ce jeu de rivalités débile = kikiseraleplukon ?

Sans déconner, vous y croyez-vous ?

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

9 mai 2021 : 57 scientifiques et médecins demandent l’arrêt immédiat de toutes les « vaccinations » Covid-19 – Un groupe de 57 scientifiques, médecins et experts politiques de premier plan a publié un rapport appelant à remettre en question la sécurité et l’efficacité des « vaccins » COVID-19 actuels, et réclame maintenant la fin immédiate de tous les programmes de vaccination. Parmi eux se trouve la généticienne Alexandra Henrion-Caude.

Les thérapies utilisées appelés « vaccins » ne répondent pas à la définition du mot vaccin et il serait plus approprié de les nommer thérapies géniques ou thérapies à vecteurs vaccinaux.

Lire l’intégralité de l’article sur France Soir ► https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

11 mai 2021 : Thérapies géniques : la « spike » protéine du SRAS-CoV-2 répliquée par l’ARNm des pseudo-vaccins est mortifère – SRAS-CoV-2 / COVID-19 : Une étude scientifique montre que la protéine Spike est dangereuse, et pourtant les soi-disant “vaccins” ou thérapie génique ARNm injectent des milliards de protéines spike dans le corps en faisant fabriquer par les milliards de cellules qui le composent ces protéines mortifères.

Lire l’intégralité de l’article d’une source anonyme sur Résistance71 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/05/11/therapies-geniques-la-spike-proteine-du-sras-cov-2-repliquee-par-larnm-des-pseudo-vaccins-est-mortifere/

11 mai 2021 : La FDA n’autorisera ni n’approuvera aucun vaccin contre le COVID-19 jusqu’à 2023 (Vidéo) – Est-ce que ça ne devrait faire réfléchir nos propres autorités sanitaires ? Manifestement il y a retrait du percuteur de la FDA qui semble ouvrir les yeux ou sent le vent du boulet à venir.

Sources ► France Médias Numérique – ZE JOURNAL VIA Profession Gendarme

RÉVEILLEZ-VOUS si vous ne voulez pas l’avoir dans le côté obscur !

La RÉSISTANCE POLITIQUE & la RÉBELLION = C’est la vie !

Puisque la révolution violente a historiquement montré ses limites. Il conviendra mieux de remplacer les institutions par les associations libres confédérées et créer la base de la société des sociétés, sans haine, ni armes, ni violence.

HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS pour une Société des sociétés façonnée PAR & POUR NOUS = OUI !

